Los ataques con drones cargados de explosivos se han convertido en una de las modalidades utilizadas por los grupos armados ilegales contra la fuerza pública y la población civil (Colprensa | Mauricio Alvarado/Colprensa)

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El uso de drones cargados con explosivos plantea un desafío creciente para las comunidades que viven en zonas de confrontación en Colombia. Estos dispositivos, utilizados por organizaciones armadas ilegales para atacar a la fuerza pública y a civiles, dejaron 358 acciones registradas entre enero y noviembre de 2026, según un documento del Ministerio de Defensa compartido con la agencia AFP.

Uno de los episodios recientes ocurrió en Cúcuta, Norte de Santander. Allí, una ofensiva con drones causó heridas a tres personas, entre ellas un menor de edad, y provocó daños en más de 80 viviendas, de acuerdo con información de la Gobernación departamental. El hecho volvió a poner en primer plano el riesgo para quienes habitan cerca de los escenarios de disputa.

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Las explosiones en Cúcuta dejaron tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y ocasionaron daños en más de 80 viviendas, según la Gobernación de Norte de Santander (Captura pantalla/@laserwarsHQ/X)

Las explosiones despertaron a residentes de la zona y dejaron vidrios rotos y afectaciones en sus casas. Patricia Peña, una de las habitantes cuya vivienda resultó averiada, contó a AFP que el estruendo se escuchó durante la noche y estuvo acompañado por la caída de cristales.

Al día siguiente, decenas de personas se reunieron en una vigilia con velas y prendas blancas para rechazar la violencia. Los asistentes insistieron en que la población civil no debe quedar expuesta a los enfrentamientos entre estructuras armadas. “Nosotros como ciudadanos, no somos parte de este conflicto, queremos paz”, manifestó Leonardo Omaña, uno de los participantes.

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La preocupación por la tecnología empleada por los grupos ilegales también quedó expresada en el testimonio de Karla Pernet, habitante de la zona. “Están utilizando otro tipo de tecnología y nos están haciendo mucho daño”, señaló.

Los grupos armados que concentran los ataques

El balance del Ministerio de Defensa muestra que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparece como el principal responsable de estos hechos, con 157 ataques atribuidos. En segundo lugar están las disidencias de las extintas Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, a las que se les adjudican 102 casos.

Cauca y Norte de Santander son los departamentos con más registros. En ambos territorios hay presencia de economías ilegales, incluidos cultivos de uso ilícito que financian a organizaciones armadas enfrentadas por el dominio de zonas y rutas estratégicas.

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La dimensión del fenómeno también se advierte al comparar los registros con los del año anterior. Entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2026, los ataques con drones explosivos aumentaron 140% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras de la cartera de Defensa.

El ELN encabeza los registros de ataques con drones explosivos en Colombia, con 157 casos reportados entre enero y noviembre de 2026 (Jose Herchel Ruiz | @ABDELAESPRIELLA / X | @stephbatespress/Instagram)

El uso de estos aparatos se expande en un escenario de confrontación en el que guerrillas y grupos vinculados al narcotráfico disputan corredores para el transporte de drogas y territorios donde se desarrollan actividades de minería ilegal. Esas disputas se suman a las acciones contra integrantes de la fuerza pública y elevan la exposición de las comunidades.

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Una amenaza en expansión

El crecimiento de los ataques ocurre mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella impulsa una estrategia de seguridad que incluye operaciones militares, bombardeos y redadas contra organizaciones criminales. Sin embargo, los datos oficiales reflejan que los drones explosivos siguen siendo utilizados por los grupos ilegales y que su impacto alcanza tanto a uniformados como a habitantes de las zonas afectadas.

Los daños reportados en Cúcuta ilustran las consecuencias que pueden tener estas acciones fuera de los objetivos armados. Además de las personas heridas, las afectaciones a decenas de viviendas muestran cómo las explosiones pueden alcanzar espacios residenciales y alterar la vida cotidiana de sus habitantes.

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El presidente De la Espriella ha impulsado una estrategia de seguridad basada en operaciones militares, bombardeos y redadas contra las organizaciones criminales, mientras aumentan los ataques con drones explosivos en el país (Colprensa)

El registro de 358 ataques en once meses da cuenta de la frecuencia con la que se ha empleado esta modalidad durante 2026. La concentración de casos en departamentos como Cauca y Norte de Santander coincide con territorios donde las organizaciones ilegales buscan mantener el control de economías y corredores estratégicos.