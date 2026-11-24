La exsecuestrada cuestionó las sanciones restaurativas de la JEP para los antiguos integrantes de las Farc y consideró que no corresponden a la gravedad de los crímenes (Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE)

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Las sanciones impuestas a los antiguos integrantes de las Farc siguen siendo uno de los puntos más cuestionados del Acuerdo de Paz. Para Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por esa guerrilla durante seis años, el balance del pacto está lejos de las promesas que acompañaron la negociación.

En entrevista con la agencia AFP, la política colombofrancesa calificó el proceso como un “fracaso” y dijo que terminó convertido en una “gran desilusión y un acuerdo fallido”.

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En 2002, cuando aspiraba a la Presidencia, fue secuestrada por las Farc y permaneció cautiva hasta 2008, cuando fue rescatada en una operación militar. Durante buena parte de esos seis años estuvo encadenada tras intentar escapar de sus captores.

Betancourt estuvo seis años secuestrada por las Farc y fue rescatada en 2008 durante la operación militar Jaque (REUTERS)

Su posición frente al acuerdo de 2016 no siempre fue la misma. En un comienzo respaldó la negociación que permitió el desarme de la que había sido la guerrilla más poderosa del continente, con más de 13.000 combatientes. Con el tiempo se sumó a las víctimas que cuestionan sus resultados.

“Fue una gran desilusión y un acuerdo fallido”, afirmó en la conversación, realizada antes del décimo aniversario de la firma. A su juicio, el país debe reconocer que las expectativas generadas por el proceso no se materializaron. “los colombianos y también las víctimas tienen que rendirse a una evidencia dolorosa y es que, a pesar de toda la buena voluntad de muchos, el acuerdo no cumplió con lo que había ofrecido”.

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Las críticas a las sanciones de la JEP

Uno de los principales motivos de inconformidad de Betancourt está relacionado con el modelo de justicia transicional. El acuerdo estableció que los antiguos guerrilleros podían recibir sentencias simbólicas, sin pasar por la cárcel, si reconocían sus responsabilidades, contribuían a reparar a las víctimas y se comprometían a no volver a las armas.

La dirigente esperaba que los comandantes de las Farc recibieran, al menos, prisión domiciliaria. En cambio, cuestiona que las sanciones contempladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyan actividades restaurativas y trabajos sociales. La JEP emitió sus primeras sentencias el año pasado. Siete exlíderes de las Farc y 12 exmiembros de la fuerza pública recibieron sanciones de ocho años, que cumplirán con acciones reparadoras, como buscar desaparecidos y realizar labores de desminado.

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El esquema contempló obligaciones restaurativas para quienes reconocieran su participación en delitos y aportaran a la verdad, en lugar de penas ordinarias de prisión. Betancourt considera insuficiente esa fórmula frente al daño causado a las víctimas a lo largo de los años de confrontación.

Betancourt cuestionó las sanciones restaurativas de la JEP para los antiguos integrantes de las Farc y consideró que no corresponden a la gravedad de los crímenes (Luisa Gonzalez/Reuters | Jep)

Para Betancourt, esas medidas no corresponden a la gravedad de los delitos atribuidos a los antiguos jefes guerrilleros. La política, que declaró contra las Farc, cuestionó especialmente las sanciones relacionadas con los más de 21.000 secuestros. Las calificó como algo “realmente escandaloso”.

“La sentencia para estas personas acusadas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra fue entrar a limpiar espacios, como de jardinería”, afirmó al referirse a las actividades restaurativas.

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Respaldo a la política de seguridad

La excandidata presidencial también se refirió al rumbo que tomó el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los grupos armados. El mandatario ha ordenado bombardeos contra posiciones guerrilleras y ha defendido que sus integrantes sean tratados como delincuentes comunes. Betancourt respaldó ese enfoque de mano dura y sostuvo que el Estado debe actuar para proteger a la población.

“No tenemos otra opción”, dijo. Luego advirtió: “El Estado tiene que entrar a preservar la vida y la propiedad de las personas que habitan en Colombia, porque si no lo hacen, nos vamos para una situación como la de Haití”.

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Ingrid Betancourt respaldó la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y su decisión de ordenar bombardeos contra posiciones guerrilleras (Colprensa)

El Gobierno busca reducir el presupuesto de la JEP y poner fin a su mandato en 2028. Jhon Jairo Olivero Grisales, exlíder de esa guerrilla cuyo caso continúa pendiente ante la jurisdicción, dijo a AFP que no estaba “preparado” para ir a la cárcel. Su postura quedó resumida en una frase: “No se dejan las armas para “irnos a un encierro”.”