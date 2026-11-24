El secuestro se da el mismo día que se marca el décimo aniversario del histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y en medio de la peor ola de violencia en el país desde entonces.

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Un grupo de hombres armados y encapuchados mantiene secuestrados desde la mañana de este martes 24 de noviembre a clientes y trabajadores del almacén Éxito de la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana, en el sur de Cartagena.

Qué piden los captores

Según informó un reportero de Cablenoticias desde el lugar, los hombres armados piden cerca de $7.000 millones (unos USD 2,1 millones), vehículos blindados y el desalojo de la red de Transcaribe, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Fuentes judiciales citadas por ese mismo medio atribuyeron a los captores la exigencia de $7.000 millones y carros blindados para salir del almacén.

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Hombres armados y encapuchados retienen a clientes y trabajadores en el almacén Éxito de La Castellana en Cartagena.

En redes sociales circula además una presunta carta atribuida a los secuestradores. En el texto se lee: “Necesitamos $7.000 millones”. La carta también asegura que dentro del almacén hay “cerca de 170 personas”, una cifra muy superior a la que entregó el Gobierno. Las autoridades no se han pronunciado sobre la autenticidad del documento.

Versiones no oficiales sostienen además que el grupo buscaría huir hacia Barranquilla. Las autoridades tampoco han confirmado ese dato.

Qué dijo el presidente

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que un grupo de asaltantes mantiene rehenes en un supermercado de la turística Cartagena, por lo que se desplegó un gran operativo policial.

En una rueda de prensa en Villavicencio, después de un consejo de seguridad por el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, De la Espriella explicó que el grupo intentó asaltar un vehículo de valores en el centro comercial. Según informó la agencia EFE, el mandatario aseguró que, al verse rodeados, a los delincuentes “no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”.

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Más tarde, a través de su cuenta de X, el presidente informó que 25 personas permanecían retenidas. Según Bloomberg Línea, De la Espriella viaja este martes en la tarde a Cartagena para atender la situación.

Cerca de 500 integrantes de la Fuerza Pública, comandos del COPES y francotiradores participan en el cerco al establecimiento.

Liberaciones y operativo

Las autoridades locales confirmaron la liberación de varios rehenes durante el desarrollo de la crisis.

Según informó El Espectador, las autoridades confirmaron que hasta el momento nueve personas han sido liberadas. Bloomberg Línea elevó la cifra a diez, con base en funcionarios de Cartagena que hablaron bajo condición de anonimato. Hacia las 3:00 p. m. el operativo continuaba y aún había personas retenidas dentro del almacén.

En un comunicado, la Policía Nacional aseguró que “ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”. La Policía también calificó de falsas las versiones sobre personas heridas dentro del establecimiento y pidió a la ciudadanía “abstenerse de difundir información que no haya sido corroborada por las autoridades”.

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Alrededor de 500 uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares participan en el operativo, con apoyo de comandos del COPES trasladados desde Cundinamarca. De acuerdo con Vanguardia, en el procedimiento también participan el Gaula y francotiradores desplegados en los alrededores del almacén.

Afectaciones en el aeropuerto

A las 10:54 a. m. la Aeronáutica Civil suspendió las aproximaciones al aeropuerto internacional Rafael Núñez por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública. La restricción se levantó a las 11:37 a. m. y las operaciones se reanudaron con normalidad.

El pronunciamiento de Grupo Éxito

“La protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, afirmó en un comunicado elGrupo Éxito y señaló que será a través de las autoridades que se conozca la información oficial sobre el caso.

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Hasta el cierre de esta nota, la toma de rehenes continuaba y no había reportes oficiales de capturas.