El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre el operativo militar que dejó cinco presuntos milicianos muertos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, completó diez bombardeos durante su administración. El más reciente se registró el 21 de noviembre de 2026 en la vereda La Elsa, zona rural del municipio de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca.

Ese ataque aéreo iba dirigido contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó cinco integrantes muertos de esa guerrilla, de acuerdo con el reporte divulgado por el mandatario.

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El operativo, denominado Operación Neptuno, tenía como objetivo el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, una estructura que, según el Gobierno, está bajo el mando de alias Bertha.

Durante el operativo, las tropas incautaron fusiles, munición y artefactos explosivos (@ABDELAESPRIELLA/X)

La acción conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía buscaba afectar tanto el componente armado como el esquema de seguridad de la cabecilla, quien no fue capturada ni murió durante el bombardeo.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el bombardeo del 21 de noviembre eliminó al 25% de los integrantes del frente mencionado. El Gobierno sostiene que los cinco muertos pertenecían al componente armado y de seguridad de la mujer, aunque no divulgó sus identidades.

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Durante la intervención, las tropas incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, además de otros elementos de guerra e intendencia.

Alias Bertha, identificada como Soraya Canga, es buscada por las autoridades y tiene una orden de captura por rebelión (@ABDELAESPRIELLA/X)

¿Quién es alias Bertha?

De acuerdo con informes de inteligencia militar, revelados por El Tiempo, alias Bertha, cuyo nombre de pila es Soraya Canga, es señalada por las autoridades como la comandante del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN desde 2024.

Según el prontuario militar, nació el 13 de noviembre de 1988 y también ha sido identificada con el alias de Lina. Su trayectoria en organizaciones armadas se remonta a 2007, cuando habría integrado una red de apoyo de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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En 2018 ya hacía parte del componente armado del frente José María Becerra del ELN. Entre ese año y 2019 se desempeñó como radista de alias Kibul, entonces comandante del Frente de Guerra Suroccidental de la guerrilla.

Según la información de inteligencia citada por el diario, Canga viajó a Venezuela en 2019 para realizar un curso de mando superior. Cuatro años después fue designada segunda cabecilla del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y, en 2024, asumió su dirección.

El frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez opera en corredores que conectan a Buenaventura con el interior del Valle del Cauca, quienes serían responsables de ataques contra la población civil (Captura de Video X)

Las autoridades la ubican entre las responsables de las acciones de esa estructura en corredores que conectan a Buenaventura con el interior del Valle del Cauca.

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Sobre ella pesa una orden de captura por el delito de rebelión, dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía 188 de Popayán, Cauca. El Gobierno mantiene una recompensa de hasta $787.907.250 por información que permita localizarla.

Las autoridades le atribuyen haber ordenado la quema de seis tractocamiones el 16 de julio de 2025 en la vía Loboguerrero-Buenaventura, un eje clave para el transporte de carga desde el puerto. También la vinculan con un enfrentamiento entre integrantes de su frente y unidades de la Armada Nacional, ocurrido el 4 de octubre de ese año en jurisdicción de Buenaventura.

El prontuario de la estructura incluye hechos anteriores y posteriores a su llegada al mando. El 23 de febrero de 2023, hombres del frente se enfrentaron con la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en el río Raposo, cerca de la comunidad de Caimito. Además, informes oficiales relacionan al grupo con una incursión armada del ELN del 1 de julio de 2026 que afectó a unas 300 familias de los sectores El Danubio, El Placer, Cauchar, La Cascada y La Elsa, en Dagua.

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A la organización también se le atribuye la instalación, el 17 de noviembre, de un cilindro con insignias del ELN y cerca de 100 kilogramos de nitrato de amonio en el sector Colgas, corregimiento de Mulaló, en Yumbo. Ese hecho ocurrió cuatro días antes de la Operación Neptuno.

Presidencia informó que, entre agosto y noviembre, hubo 1.455 afectaciones contra integrantes de organizaciones armadas (Europa Press)

Balance presidencial

El presidente Abelardo de la Espriella presentó la acción como el décimo bombardeo estratégico de su Gobierno, instalado el 7 de agosto de 2026. El mandatario afirmó que su administración ha sostenido un promedio de un bombardeo por semana contra organizaciones armadas ilegales y anticipó que la ofensiva continuará en distintas regiones.

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En el balance divulgado por la Presidencia para el período entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre, antes del ataque de Dagua, se registraron 1.455 afectaciones contra integrantes de organizaciones armadas. La cifra incluye 1.037 capturas, 158 muertos durante operaciones y 260 sometimientos a la justicia. El reporte también señaló la recuperación de 115 menores de edad.

El bombardeo del 21 de noviembre fue el décimo efectuado durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)

Respecto al ELN, De la Espriella informó 357 afectaciones: 291 capturas y 51 integrantes muertos durante operaciones. El mandatario aseguró que esos resultados representan un aumento del 292% en la presión contra esa guerrilla, aunque no precisó en su publicación el período de comparación empleado para ese cálculo.

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Tras divulgar el resultado de la Operación Neptuno, el presidente afirmó que la ofensiva mantendrá su capacidad operativa. La Fuerza Pública no ha informado sobre nuevas capturas ni sobre la ubicación de alias Bertha luego del bombardeo en Dagua.