La decisión mantuvo el análisis de hechos controvertidos, víctimas no reconocidas por el Estado y medidas de reparación para quienes sufrieron la persecución (Colprensa)

Guardar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por la violencia sistemática y generalizada contra integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, un conjunto de hechos que incluyó desapariciones forzadas, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, torturas, desplazamientos forzados y judicializaciones indebidas.

La sentencia examinó la persecución contra la organización política y determinó que el reconocimiento parcial efectuado por Colombia no agotaba las controversias sobre los hechos, las víctimas y las formas de responsabilidad estatal. El tribunal resolvió pronunciarse sobre el contexto de violencia y las reparaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Como parte de esas medidas, la decisión deberá difundirse en las cuentas oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación. La publicación busca que la sociedad conozca lo ocurrido y que hechos de esa naturaleza no se repitan.

La decisión deberá difundirse en las cuentas oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación (Fiscalía)

El fallo analizó los reconocimientos parciales de responsabilidad que Colombia efectuó durante el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el propio tribunal. El Estado admitió vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad personal, la libertad de asociación, la libertad de circulación, los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial.

PUBLICIDAD

Colombia aceptó que no tomó medidas suficientes para prevenir e impedir asesinatos, atentados y otros actos violentos contra personas vinculadas con la Unión Patriótica, pese a que había señales sobre la persecución. En uno de sus escritos, el Estado reconoció que no adoptó “las medidas necesarias y suficientes para prevenir e impedir los asesinatos, los atentados y los demás actos de violencia”.

También admitió deficiencias en la investigación, juzgamiento y eventual sanción de hechos que podían constituir tortura contra siete personas mencionadas en el expediente. El reconocimiento abarcó, además, casos de desaparición forzada, amenazas, desplazamientos, atentados que no causaron la muerte de las víctimas y afectaciones contra niños, niñas y adolescentes.

PUBLICIDAD

Colombia reconoció 219 violaciones contra 201 personas

La Corte Interamericana precisó que el reconocimiento estatal se refirió a 219 violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de 201 personas. El Estado extendió esa admisión a familiares y parientes cercanos de víctimas identificadas, cuando acreditaran el vínculo y el daño sufrido a causa de los hechos.

El entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón realizó un acto público de reconocimiento el 15 de septiembre de 2016 ante sobrevivientes, integrantes de la Unión Patriótica y peticionarios del caso. Colombia formalizó después un reconocimiento parcial ante la Comisión, mediante un escrito presentado el 6 de septiembre de 2017.

PUBLICIDAD

El Estado sostuvo que la Unidad para las Víctimas había identificado plenamente, para 2014, a 2.279 personas de un listado de 6.528 aportado por los peticionarios. Colombia afirmó que no pudo verificar con certeza la información correspondiente a las 4.249 personas restantes.

Según el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, los hechos condujeron al “exterminio por razones políticas” de la Unión Patriótica (@FiscaliaCol/X)

Los representantes de las víctimas cuestionaron ese alcance. Reiniciar sostuvo que el reconocimiento estatal se concentraba en 175 personas, pese a que el expediente reunía más de 6.000 presuntas víctimas.

El tribunal examinó aspectos excluidos por el Estado

La sentencia señaló que Colombia excluyó expresamente de su reconocimiento la responsabilidad por una política estatal de violencia contra la Unión Patriótica, la existencia de un genocidio contra sus integrantes y las violaciones que no correspondieran a actos violentos.

PUBLICIDAD

También continuaron bajo examen las alegaciones sobre judicializaciones infundadas, declaraciones estigmatizantes, la pérdida de la personería jurídica del partido y el alcance de las garantías judiciales y la protección judicial.

El tribunal valoró el reconocimiento realizado por Colombia, aunque consideró que su carácter “fraccionado y casuístico” no permitía abordar el contexto general ni la dimensión sistemática y generalizada de las agresiones. La corte indicó que la mayor parte de las vulneraciones admitidas por el Estado se relacionó con fallas en el deber de prevención y que solo nueve casos incluyeron la aceptación de incumplimientos del deber de respeto.

La Corte Interamericana valoró el reconocimiento realizado por Colombia, aunque consideró que su carácter “fraccionado y casuístico” no permitía abordar el contexto general ni la dimensión sistemática y generalizada de las agresiones (JEP)

La decisión señaló que el reconocimiento estatal no podía restringir las facultades del tribunal para establecer los hechos, definir las vulneraciones y ordenar reparaciones. “No puede pretender invisibilizar a las víctimas o disminuir la dimensión de los hechos”, afirmó la Corte.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación informó que la orden de divulgación comprende sus redes sociales y las de las demás entidades estatales mencionadas en la sentencia. La entidad vinculó los hechos analizados con el “exterminio por razones políticas” de la Unión Patriótica.