Somos Uno advierte que estaciones no pueden asumir los costos de nuevos impuestos (Suministrado a Infobae Colombia)

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El valor de un galón de gasolina corriente para los conductores podría aumentar hasta $4.906 más en 2029, frente a frente al valor actual que se sitúa en $16.331, quedando así en $21.237, según un análisis de Somos Uno, gremio que agrupa a estaciones de servicio en Colombia.

La proyección se basa en los cambios tributarios contemplados en el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno nacional ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026.

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El cálculo parte de un supuesto: que los nuevos gravámenes se trasladen por completo a la estructura de precios de los combustibles. Bajo ese escenario, el incremento acumulado, junto con los ajustes previstos por inflación, estaría entre $3.178 y $4.906 por galón, equivalente a un alza de entre 19,7% y 30,4%.

La iniciativa legislativa todavía está en trámite y sus disposiciones podrían modificarse durante el debate en el Congreso. El gremio pidió que se revisen los efectos sobre los distribuidores minoristas y los consumidores antes de que avance su discusión.

Somos Uno alertó que nuevos impuestos encarecerían la gasolina desde 2028 (Colprensa)

El IVA de la gasolina pasaría de 5% a 19%

El vocero nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, explicó que uno de los puntos que más inquieta al sector es el aumento del impuesto al valor agregado aplicado al ingreso al productor de gasolina corriente, que subiría de 5% a 19%.

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El proyecto también prevé que el alcohol carburante pierda la exención tributaria y que las estaciones de servicio asuman responsabilidades de IVA en la comercialización de ese combustible. Para Jiménez, esas medidas cambiarían la operación diaria de los negocios dedicados a la venta al público.

“Es una transformación importante”, afirmó. El dirigente señaló que el 86% de los propietarios de estaciones de servicio cuenta con un solo establecimiento, por lo que las obligaciones administrativas y financieras tendrían una incidencia directa sobre pequeñas y medianas empresas.

El análisis gremial estima que el IVA incluido en cada galón de gasolina pasaría de cerca de $603 a $2.387. Esa cifra representa casi cuatro veces el componente actual, de acuerdo con las proyecciones expuestas por la organización.

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Además, las empresas tendrían que destinar más recursos para adquirir inventarios, debido al mayor valor del impuesto pagado durante la compra de combustibles. Somos Uno calcula que el capital de trabajo requerido para esa actividad podría crecer alrededor de 10%.

Ley de Rescate Económico elevaría hasta 30% el precio de la gasolina, según estaciones (Suministrado a Infobae Colombia)

El mayor impacto se sentiría desde enero de 2028

La organización indicó que el alza más pronunciada en la gasolina corriente comenzaría el 1 de enero de 2028. Para esa fecha, entrarían en aplicación de manera simultánea el IVA de 19% sobre el ingreso al productor, el impuesto al alcohol carburante y el gravamen sobre el margen minorista.

A esas medidas se sumarían aumentos graduales en el impuesto nacional al carbono durante 2027, 2028 y 2029. Según el gremio, la combinación de esos componentes explicaría la diferencia proyectada frente al precio vigente.

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“Terminan reflejándose” en el valor que paga el consumidor, sostuvo Jiménez Mejía. El vocero insistió en que no se trata solo de ajustes internos en la contabilidad empresarial, sino de cambios que podrían llegar al precio final de cada galón.

El proyecto tendría un efecto menor sobre el diésel o Acpm. La organización calcula un incremento de hasta $341 por galón en pesos constantes. Si se incluyen los aumentos ordinarios por inflación, el valor adicional podría oscilar entre $982 y $1.992 en 2029.

La diferencia se explicaría porque la propuesta no aplicaría IVA sobre el ingreso al productor de diésel. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno en la justificación de la iniciativa, esa exclusión busca limitar presiones sobre el transporte de carga y, por esa vía, sobre la inflación.

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El galón de diésel podría aumentar hasta $1.992 en 2029, según el gremio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estaciones piden reglas claras para incorporar tributos

El gremio también advirtió sobre la necesidad de precisar cómo ingresarán los nuevos impuestos a la estructura de precios regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Jiménez Mejía indicó que los componentes tributarios deben reconocerse de forma completa y oportuna desde la entrada en vigor de las medidas. El objetivo, según explicó, es impedir que los costos sean asumidos por el margen minorista de las estaciones.

“Las estaciones no pueden absorber” el efecto de la reforma, señaló. El dirigente afirmó que ese margen cubre gastos de funcionamiento, contratación laboral, mantenimiento de infraestructura y cumplimiento de obligaciones de seguridad.

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Somos Uno solicitó también aclaraciones sobre el tratamiento fiscal de la gasolina extra, las bases gravables de los distribuidores mayoristas de diésel y las fechas de vigencia de algunas disposiciones.

El gremio manifestó que reconoce la necesidad de debatir medidas para fortalecer las finanzas públicas. No obstante, pidió que el Congreso y el Gobierno consideren el impacto de los tributos sobre cada eslabón de la cadena de combustibles, desde los mayoristas hasta los usuarios finales.