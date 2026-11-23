La Unidad Nacional de Protección aumentó 137% el gasto en esquemas de seguridad durante el gobierno de Gustavo Petro. (crédito UNP)

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Pese a que el gobierno de Gustavo Petro terminó hace más de 100 días, se siguen conociendo posibles irregularidades al interior de las entidades del Estado que estuvieron a cargo de nombrados por el expresidente.

De hecho, en la mañana del lunes 23 de noviembre se conoció un nuevo informe que involucra a la Unidad Nacional de Protección (UNP), una de las entidades más cuestionadas tras la serie de movimientos que beneficiaron a varios cernanos de Petro con robustos esquemas de seguridad no justificados, además de las críticas por episodios violentos como el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay.

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Según información conocida por El Colombiano, la UNP elevó 137% el gasto destinado a esquemas de protección durante el gobierno de Petro, aunque el número de beneficiarios creció solo 28%: pasó de 8.014 personas entre julio y diciembre de 2022 a 10.234 en el primer semestre de 2026. Mientras tanto, el desembolso semestral subió de casi $504.000 millones a $1,19 billones.

El aumento ocurre mientras el Gobierno impulsa una ley de rescate fiscal con un recorte del gasto público cercano a $45 billones y nuevos impuestos. Solo entre enero y agosto de este año, la entidad destinó $1,59 billones a esquemas de protección.

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El exsenador Miguel Uribe Turbay radicó más de 23 solicitudes para reforzar su esquema de protección antes del atentado en Bogotá. (Reinaldo Escobar / Facebook y Colprensa)

El costo promedio por cada persona protegida pasó de $63 millones por semestre a finales de 2022 a $117 millones en el primer semestre de 2026. Expertos consultados por el diario sostuvieron que ni la inflación ni el incremento del salario mínimo explican esa diferencia.

La entidad dispone además de menos vehículos blindados que cuatro años atrás: la flota cayó de 2.302 a 2.040 unidades. Sin embargo, el gasto en vehículos aumentó 81%.

El costo individual de los esquemas de seguridad

Según documentos obtenidos por El Colombiano, la Unidad Nacional de Protección destinó $1,29 billones a proteger personas en 2023, $1,68 billones en 2024 y $1,91 billones en 2025. El incremento presupuestario coincidió con cuestionamientos sobre los criterios para asignar y mantener los esquemas.

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El experto en seguridad Hugo Acero señaló que el problema no se limita al dinero destinado a cada beneficiario, sino a la expansión de la población protegida. “Para mí, el posible derroche tiene que ver con que todo el mundo está queriendo que le den escoltas, carro y demás. Mucha gente utiliza a los escoltas como caballeros de compañía, para hacer vueltas, para hacer mercado, por estatus y no por una necesidad real”, señaló al medio nacional.

En la década de 1990, cuando el narcotráfico y los atentados terroristas marcaron la agenda de seguridad del país, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad cubría alrededor de 500 esquemas, de acuerdo con Acero. Entre 1990 y 1994, la tasa de homicidios superaba los 70 casos por cada 100.000 habitantes; en 2025 cerró en 26 por cada 100.000.

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La diferencia entre los grupos protegidos también aparece en el costo mensual de las medidas. En el primer semestre de 2026, proteger a un congresista costó en promedio $57 millones mensuales y a un ministro, $66 millones.

La flota de vehículos blindados de la UNP disminuyó a 2.040 unidades, mientras que el costo en automotores creció 81%. (crédito Gobernación de Santander, UNP)

Un líder social o defensor de derechos humanos recibió un esquema con un costo mensual de $20 millones, mientras que la protección de un dirigente étnico costó $21 millones y la de una víctima o reclamante de tierras, $10 millones. Los 245 congresistas concentraron uno de cada cuatro carros blindados disponibles.

Los dirigentes de grupos étnicos concentraron $1,45 billones durante el cuatrienio, y los defensores de derechos humanos y líderes sociales, $1,2 billones. Ambos sectores representaron el 38% del gasto total, aunque los esquemas de los políticos resultaron más costosos en términos individuales.

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Los expresidentes, exvicepresidentes y sus familias, un grupo de 17 beneficiarios, duplicaron su gasto semestral: pasaron de $10.600 millones entre julio y diciembre de 2022 a $21.400 millones entre enero y junio de 2026. Los exservidores públicos recibieron esquemas por $153.600 millones entre julio de 2022 y agosto de 2026, frente a los $130.700 millones destinados a candidatos del Plan Democracia 2026.

Cuestionamientos por asignaciones y desmontes pendientes

El 30 de noviembre de 2022, Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó ante el Senado: “Los líderes están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos”. La declaración se produjo mientras atribuía a contratos tercerizados y a presuntos hechos de corrupción heredados las fallas de la entidad.

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Pasaron 920 días desde aquella intervención hasta el ataque contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió disparos a plena luz del día en un parque de Bogotá. Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, indicó que el senador había radicado más de 23 solicitudes en 2025 para reforzar su esquema; la última fue presentada el 5 de junio, dos días antes del atentado.

En mayo de 2024, el diario reveló que Rodríguez había firmado, el 10 de marzo de 2023, una directiva que duplicó su propio esquema de seguridad. La medida asignó escoltas, chalecos y vehículos, varios blindados, a funcionarios de su entorno, entre ellos el secretario general, el jefe jurídico y varios subdirectores, sin estudios de riesgo que la justificaran.

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Una directiva de marzo de 2023 duplicó el esquema de seguridad del exdirector Augusto Rodríguez y de directivos de su entorno. (UNP/sitio web)

La Procuraduría abrió luego una indagación previa por los esquemas otorgados a Gabriela Muñoz, una influenciadora cercana a Petro, y a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior condenada por presentar títulos falsos. Muñoz recibió protección en junio de 2026, pese a no tener un papel político visible, y el beneficio le fue retirado semanas después.

Guerrero recibió en 2025 un vehículo blindado y dos escoltas. Didier Blanco, actual director de la entidad, calculó que el esquema costó $739 millones.

Una resolución del 31 de julio de 2026, firmada por un director encargado mientras Rodríguez estaba incapacitado, le asignó al exdirector dos camionetas blindadas, seis escoltas y un chaleco para cuando dejara el cargo. La protección incluía a su familia por 12 meses iniciales.

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Fuentes consultadas por El Colombiano indicaron que esa asignación duplicaba lo habitual para un exdirector: un vehículo blindado y tres escoltas durante unos seis meses. Rodríguez no respondió las preguntas sobre el aumento del gasto ni las decisiones cuestionadas durante su administración.

Los sindicatos de la entidad también denunciaron presuntas irregularidades antes de que terminara el gobierno Petro. En julio, trabajadores de UT-UNP instalaron carpas en la sede para exigir transparencia en los nombramientos.

Yesid Barragán Ríos, director de la Asociación Nacional de Empleados de la Protección, afirmó a comienzos de agosto que la administración de Rodríguez proyectaba vincular entre 300 y 500 personas mediante contratación directa, a cuatro días del cambio de gobierno. Barragán calificó la decisión de “antiética”.

Daniel Briceño reveló en su momento el dinero de la UNP que el Gobierno destinaría para camionetas blindadas - crédito Gobernación de Santander y @Danielbricen/X

La UNP sostuvo que las contrataciones buscaban garantizar “la continuidad del servicio”. El representante del Centro Democrático Daniel Briceño había advertido que, tres días antes del cambio de gobierno, la entidad solicitaba $200.000 millones al Ministerio de Hacienda para “dejar amarrados cientos de funcionarios y escoltas en provisionalidad”.

El 29 de septiembre, Blanco declaró durante un debate de control político en la Cámara que algunos parlamentarios, exministros y exfuncionarios del gobierno Petro “se llevaron los vehículos” de sus esquemas y “no los han entregado”. La entidad registraba, al 20 de octubre, cinco actuaciones de desmonte pendientes de finalización.

La UNP aclaró que esa cifra no equivale necesariamente a exfuncionarios ni al número de vehículos que deben recuperarse, porque cada actuación puede incluir varios componentes y atravesar distintas etapas. Tampoco divulgó los nombres de los involucrados porque ello podría revelar aspectos operativos de las medidas y comprometer la seguridad de los beneficiarios.

El 15 de octubre, el presidente De la Espriella ordenó revisar los esquemas financiados por el Estado y eliminar aquellos que no tengan justificación. “No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”, dijo.

La fuente consultada aseguró que algunos desmontes ya habían comenzado. Sin embargo, el proyecto de rescate fiscal no incluye a la UNP entre los rubros previstos para recortes, y el presupuesto expedido para 2027 asignó $ 2,9 billones a la entidad.