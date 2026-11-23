La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca comercial Carlos Lehder Rivas para servicios de entretenimiento y producción audiovisual. (@carloslehderescritor - Instagram/SIC)

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que negó el registro de la marca nominativa “Carlos Enrique Lehder Rivas”, solicitada para identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones de la clase 41.

La decisión impide que el nombre del exlíder del extinto Cartel de Medellín sea registrado para esas actividades comerciales. La determinación quedó consignada en la Resolución 92867 del 20 de noviembre de 2026.

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Con ella, la Delegatura para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por Sondra Macollins Garvin Pinto, abogada de Lehder y excandidata presidencial, contra la negativa inicial de la Dirección de Signos Distintivos.

La entidad fundamentó su negativa en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre signos contrarios a la moral y el orden público. (Superintendencia de Industria y Comercio)

Según explicó la SIC, el nombre de Carlos Lehder conserva ante el público colombiano una asociación histórica con el narcotráfico y con el Cartel de Medellín, organización de la que fue integrante junto con Pablo Escobar. La entidad señaló que ese fenómeno produjo afectaciones profundas en la sociedad colombiana.

“La Delegatura consideró que el nombre solicitado como marca tiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, fenómeno que ocasionó profundas afectaciones a la sociedad colombiana”, indicó la entidad en el comunicado.

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La Superintendencia reconoció que Lehder cumplió su pena y recuperó la libertad, pero precisó que ese antecedente no cambia el sentido que su nombre mantiene en el país. Para la autoridad, esa carga histórica impide conceder la protección marcaria solicitada.

El exlíder del Cartel de Medellín permaneció 33 años en prisiones de Estados Unidos antes de recuperar su libertad en 2020. (Archivo Colprensa)

“La SIC reafirma su compromiso con la protección del interés general y los valores de la sociedad colombiana, evitando que el registro de signos distintivos contribuya a exaltar figuras asociadas al narcotráfico y al crimen”, recalcó.

El fundamento jurídico de la decisión fue el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. La norma prohíbe registrar como marcas los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

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La solicitud buscaba proteger el nombre completo de Lehder en la clase 41 de la Clasificación de Niza, que agrupa servicios vinculados con educación, esparcimiento y actividades culturales. La SIC sostuvo que el registro podría contribuir a exaltar figuras asociadas al narcotráfico y al crimen, por lo que ratificó el rechazo.

Lehder fue detenido a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de captura vigente, pero un juzgado de Bogotá ordenó su libertad tras declarar prescrita la condena (@carloslehderescritor/IG)

El regreso de Carlos Lehder a Colombia tras tres décadas en prisión

Carlos Lehder regresó a Colombia el 28 de marzo de 2025, luego de 38 años fuera del país. Llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá en un vuelo procedente de Fráncfort, Alemania, donde residía desde 2020 tras su salida de una prisión de Estados Unidos.

Migración Colombia lo dejó a disposición de la Policía Nacional porque en sus sistemas aparecía una orden de captura vigente. La detención se relacionaba con una condena de 1995 por porte ilegal de armas.

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Lehder había sido capturado en Colombia en febrero de 1987 y extraditado ese mismo año a Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. Inicialmente recibió una pena de prisión perpetua más 135 años, que después fue reducida a 55 años tras colaborar con la justicia estadounidense en el caso del exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega.

El exnarcotraficante permaneció 33 años en prisiones de Estados Unidos y obtuvo la libertad en 2020. Luego fue deportado a Alemania, país del que tiene nacionalidad por la ascendencia de su padre.

Tras su llegada a Bogotá en 2025, pasó el fin de semana bajo custodia y el 31 de marzo fue presentado ante la jueza 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Marta Yaneth Delgado. La funcionaria declaró prescrita la condena por armas, ordenó cancelar las órdenes de captura relacionadas con ese proceso y dispuso su libertad.

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En su libro autobiográfico, el excapo cuenta sus secretos sobre el tiempo que estuvo vinculado al cartel de Medellín - crédito @carloslehderescritor/Instagram

Desde entonces, Lehder permanece en libertad, y utiliza su cuenta de Instagram para promocionar varios de sus productos a sus seguidores. Entre los elementos que exhibe constantemente el exlíder del Cartel de Medellín está su libro autobiográfico Vida y muerte del cartel de Medellín, donde se ofrece con autógrafo y dedicatoria personalizada mediante pedidos por WhatsApp o en librerías aliadas como Librería Daniel, en Armenia. Sus ediciones en inglés y alemán se promocionan a través de Amazon.

También se destacan gorras, algunas firmadas, que incluyen certificado de autenticidad y diseños vinculados al lema “La disciplina es poder”. La cuenta también recibe pedidos de llaveros conmemorativos para envíos nacionales e internacionales. La plataforma también difunde destinos, cafés y paisajes del Quindío, con publicaciones sobre Armenia, Filandia, Circasia y Pijao, acompañadas de mensajes de reflexión dirigidos a los jóvenes.

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La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro de su nombre como marca constituye una de las actuaciones públicas más recientes que lo involucran en Colombia. Por el momento, ni Carlos Lehder ni Sondra Macollins se han pronunciado ante la negativa de la entidad nacional.