El agresor utilizó un arma cortopunzante y le causó cuatro puñaladas en la mano al operario (Secretaría de Movilidad)

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El presunto asaltante que hirió a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) terminó inconsciente y fue trasladado al Hospital de Bosa luego de que habitantes en el suroccidente de Bogotá, lo golpearan tras el ataque.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 21 de noviembre dentro de un bus que circulaba por el barrio El Recrero, en la localidad de Bosa. El conductor quedó fuera de peligro, mientras las autoridades adelantan una investigación sobre lo sucedido.

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De acuerdo con el relato de uno de los testigos, el hombre habría subido al vehículo con la intención de cometer un hurto. El conductor detuvo la marcha del bus, se giró hacia el pasajero y le reclamó por lo que, al parecer, estaba ocurriendo.

La situación derivó en una agresión con arma cortopunzante cerca de las 3:40 p. m.. El operario intervino ante el supuesto intento de robo y recibió heridas en una mano antes de que el señalado atacante abandonara el vehículo de transporte público.

El señalado asaltante recibió traslado al Hospital de Bosa tras la reacción de la comunidad (captura de video Citytv)

El reclamo del conductor precedió a la agresión dentro del bus

Una persona que presenció los hechos, cuya identidad se mantuvo en reserva por razones de seguridad, describió ante Citytv que antes de la agresión percibió una situación irregular entre los pasajeros.

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“Se veía como si se estuviese formando algo, no sé, un robo, y el conductor detiene el auto, se voltea y coge y le hace el reclamo”, relató el testigo al canal.

Según esa versión, el supuesto ladrón respondió de inmediato al reclamo del trabajador del transporte público y sacó un arma blanca. “Esta persona se le va sobre él con un puñal y le propina como unas cuatro puñaladas en la mano al conductor”, añadió la fuente ante el medio.

El ataque dejó herido al conductor, quien reaccionó después de que el agresor se dirigió hacia la parte trasera del vehículo para escapar.

El testigo contó que el hombre señalado de atacar al conductor buscó salir del bus por la puerta trasera. “El que está agrediendo al conductor se dirige hacia la puerta trasera, se baja”, explicó.

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El conductor fue detrás de él y alertó a las personas que se encontraban afuera del vehículo sobre la agresión que acababa de sufrir. “El conductor se va detrás y ahí es donde él manifiesta a la gente que estaba en la parte de afuera”, continuó el testigo. La fuente indicó que, tras el aviso, “se aglomeró mucha gente” en el punto.

Los habitantes del sector reaccionaron contra el presunto asaltante y lo golpearon. El hombre quedó inconsciente como consecuencia de la agresión de la comunidad.

Las autoridades auxiliaron tanto al conductor como al señalado atacante. El segundo fue llevado al centro asistencial de Bosa, mientras el trabajador recibió atención por las heridas provocadas con el arma cortopunzante.

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