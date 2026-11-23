Las detonaciones ocurrieron en el barrio El Paraíso junto a la vía nacional y el reporte inicial descartó personas lesionadas (@El_Pilon/X)

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Un ataque con drones explosivos se registró en la mañana de este lunes 23 de noviembre contra la estación de Policía de Curumaní, en el departamento del Cesar.

El hecho provocó más de siete detonaciones cerca de la vía nacional, en el barrio El Paraíso.

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La información preliminar señala que no hay personas lesionadas. Las autoridades verifican cuántos artefactos detonaron y cuál fue el alcance de los daños en el sector donde está ubicada la sede policial.

El ataque ocurrió contra la estación de Policía de Curumaní, ubicada en el barrio El Paraíso, y generó alarma entre los habitantes de la zona. Los primeros reportes indican que los drones transportaban explosivos y que las detonaciones se escucharon en inmediaciones de la carretera nacional.

Los habitantes de Curumaní escucharon más de siete explosiones provocadas por artefactos que sobrevolaron la zona urbana (@horusperegrinus/X)

Los videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas que observan los dispositivos en el cielo mientras se producen las explosiones. En una de las imágenes se escucha cuando un cuidadano confirmó: “Le están dando con drones a la estación de policía de Curumaní”.

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La situación llevó a las autoridades locales a pedir que los residentes permanezcan dentro de sus viviendas.

El alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, solicitó a la comunidad mantener la calma hasta que las autoridades recuperen las condiciones de seguridad y el control del área afectada.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Emilio Esquivel López, emprendió el traslado hacia el municipio para revisar lo ocurrido, evaluar las afectaciones y entregar un reporte oficial sobre el ataque.

El reporte preliminar de las autoridades en Curumaní descartó la presencia de personas lesionadas tras las detonaciones (@laserwarsHQ/X)

La acción contra la estación de Curumaní se produjo pocas horas después de otro ataque con dos drones contra el comando de Policía de Cúcuta, en Norte de Santander. Según las autoridades, los explosivos impactaron en oficinas y alojamientos utilizados por los uniformados.

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El episodio también ocurrió un día después de la ofensiva contra un batallón del Ejército en La Jagua de Ibiríco, en el Cesar. Ese hecho dejó un soldado muerto y 12 uniformados heridos.

Ataque con drones contra el comando de Policía en Cúcuta dejó daños en viviendas y reportan un menor herido

Un menor quedó gravemente herido tras un ataque con drones cargados con explosivos contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), en Cúcuta. La agresión ocurrió hacia las 2:15 a. m. de este lunes 23 de noviembre y causó daños en viviendas, comercios e instalaciones policiales, según informó el medio local Cúcuta Noticias.

El hecho tuvo lugar en el barrio Tasajero, donde uno de los artefactos destruyó una vivienda situada a media cuadra de la sede policial. El niño estaba dentro del inmueble cuando se produjo la explosión y recibió auxilio tras el colapso de la estructura.

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Imágenes captadas desde una zona elevada muestran las columnas de humo que se levantaron tras las explosiones registradas en el barrio Tasajero. (Redes sociales X)

De acuerdo con la información preliminar de Caracol Radio informó que durante la madrugada se escucharon tres explosiones. Los artefactos alcanzaron el área administrativa y la zona de alojamientos de la unidad policial.

Las autoridades departamentales confirmaron inicialmente daños materiales en el comando del Denor. En esa primera evaluación no se precisó el alcance total de las afectaciones dentro de la sede.

El medio radial también señaló que las detonaciones dañaron edificaciones cercanas. Algunos sectores de Tasajero quedaron sin energía eléctrica y sin suministro de gas después del ataque.

La información disponible durante las primeras horas no confirmó si hubo uniformados lesionados. Tampoco se conocía un balance definitivo de las personas afectadas por las explosiones.

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Uno de los explosivos cayó sobre la vivienda que se desplomó y donde resultó herido el menor de edad. El estado de salud del niño fue descrito como grave en el reporte del medio local.

El segundo artefacto detonó en una esquina de un hotel donde funcionan varios establecimientos comerciales. La explosión dejó daños en esa zona, aunque los primeros informes no detallaron la magnitud de las pérdidas en cada negocio.