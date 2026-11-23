(Colprensa/EFE)

Guardar

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la petición hecha por María Elvira Salazar, congresista del Partido Republicano de los Estados Unidos, para que sea cerrada su cuenta de la red social X, al acusarlo de promover el derrocamiento violento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

A través de la misma red social, el exmandatario, lejos de mostrar una postura razonable a la parlamentaria norteamericana, se ratificó en ellas e insistió en su denuncia de presunto fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales, en las que De la Espriella venció al candidato Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

“El presidente no fue elegido democráticamente”, mencionó el exjefe de Estado al inicio de su mensaje en X.

Asimismo, Petro aseguró que las pruebas que demostrarían su denuncia fueron enviadas a la justicia colombiana y sostuvo que el presunto delito de alteración de los algoritmos de escrutinio se habría cometido en Miami y Los Ángeles, en territorio de Estados Unidos. Según el mandatario, allí también comenzará un proceso judicial.

“Las pruebas integrales han sido enviadas a la justicia colombiana, pero como el delito de alteración de los algoritmos de escrutinio se cometió en Miami y los Ángeles, en territorio de los EEUU, se iniciará proceso en los EEUU también”, indicó.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se refirió a la petición de Salazar a Elon Musk, propietario de X, donde planteó que la Constitución colombiana establece que el pueblo es la fuente del poder y el constituyente primario, por lo que su llamado a que su sucesor abandone el pode, para él, no constituye ningun delito.

“La Constitución de Colombia ordena que el pueblo es la fuente del poder y es el constituyente primario. Solicitarle al pueblo que decida sobre sus presidentes como fuente se poder que es, no constituye un delito sino un llamado a aplicar la constitución de Colombia. A eso se le llama democracia”, explicó.

PUBLICIDAD

Por último, Gustavo Petro enfatizó en que el material que recopila su denuncia no solo fue remitido a la justicia colombiana, sino que será estudiado por el Congreso de Estados Unidos, considerando que “el principio de territorialidad del delito al ser cometido en los EEUU”.

Denuncia de María Elvira Salazar

El reclamo se concentró en una publicación difundida por Petro el sábado 21 de noviembre desde su cuenta en X. El exmandatario escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

El mensaje incluyó un video de 1 minuto y 48 segundos, editado y divulgado originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt. El contenido reunió fragmentos de una intervención de Petro en Cali, el 19 de noviembre, durante la cual llamó a movilizarse “en las calles y de inmediato”.

PUBLICIDAD

En una carta dirigida a Elon Musk, con fecha del 23 de noviembre de 2026, la congresista republicana María Elvira Salazar sostuvo que Petro, presidente de Colombia entre 2022 y el 7 de agosto de 2026, infringió las normas de integridad cívica de la plataforma. Además, recordó que De la Espriella fue elegido el 21 de junio de 2026 y asumió el cargo el 7 de agosto en Cali.

“Deseo llamar su atención sobre graves violaciones del código de conducta de X Corp por parte de un exjefe de Estado de América del Sur. Gustavo Petro, quien fue presidente de Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto de este año, está publicando llamados explícitos al derrocamiento del Gobierno colombiano por medios violentos (...) Esto es reprobable y viola claramente las normas de X relativas a la integridad cívica. Por lo tanto, solicito respetuosamente que la cuenta de Gustavo Petro sea eliminada de su plataforma”, se lee en el documento.

PUBLICIDAD

Salazar interpretó ese llamado como una exhortación a sacar a sus partidarios a las calles para forzar la salida del presidente. “Gustavo Petro está tratando de destruir la democracia colombiana haciendo que sus matones salgan a las calles y derroquen violentamente la Administración presidencial de Abelardo de la Espriella”, afirmó.

La congresista citó las políticas de X que prohíben utilizar el servicio para “manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos”. También mencionó la restricción contra contenidos que puedan inducir a error sobre la manera de participar en esos procesos.

La solicitud de Salazar se conoció un día después de que el Ministerio de las TIC de Colombia requiriera a X examinar el mismo video y el alcance de la cuenta de Petro, que tiene una amplia audiencia en el país. La cartera consideró que el contenido alentaba una presión colectiva para obligar a De la Espriella a abandonar el cargo.

PUBLICIDAD