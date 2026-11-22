Colombia lleva seis años sin cumplir la meta de inflación anual propuesta por el Banco de la República - (Colprensa)

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La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Bolsa de Colombia revelaron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de noviembre de 2026 en la que se consultó, entre otras cosas, sobre la tasa de interés del Banco de la República, crecimiento económico, inflación, tasa de cambio. Para los hogares y las empresas, las previsiones anticipan un costo del crédito sin cambios hasta fin de año y una inflación que seguiría por encima del objetivo del banco central.

Dentro de los resultados se precisó que en octubre la inflación anual alcanzó 6,30%, por debajo del 6,37% que los analistas habían pronosticado. Para noviembre, dato que será clave para el aumento del salario mínimo de 2027, ya que es el piso de la concertación entre Gobierno, empresas y trabajadores, la expectativa se ubicó en 6,53%, dentro de un intervalo de 6,49% a 6,59%. Para diciembre, cifra clave para saber cuánto subirán los arriendos y las pensiones, los analistas estiman que la inflación cierre en 6,78%, frente al 6,87% calculado en la edición de octubre. Las respuestas se movieron entre 6,60% y 6,84%, aún lejos del rango meta de 2% a 4% fijado por el banco central.

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“Las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (2% - 4%)”, señaló el reporte. A 12 meses, para noviembre de 2027, los consultados calculan una inflación de 5,43%.

La inflación anual en Colombia seguiría por encima del 6% en 2026 - (Fedesarrollo y Bolsa de Colombia)

Dichos resultados son parecidos a los proyectados por los analistas económicos consultados por el banco central en su Encuesta Mensual de Expectativas, que también prevén una moderación de la inflación al cierre de 2026. La mediana de sus respuestas apunta a una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cercana a 6,7%, frente a estimaciones alrededor de 6,8% en los sondeos de septiembre y octubre.

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Tasa de interés del Banco de la República

La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo en noviembre la tasa de intervención en 12,25%. Los participantes de la EOF prevén que continúe en ese nivel durante diciembre de 2026, una revisión a la baja frente al 12,50% que anticipaban el mes anterior, antes de la próxima reunión decisoria prevista para el 18 de diciembre de 2026.

Crecimiento económico

El pronóstico de crecimiento para 2026 bajó a 2,3% en noviembre. Para 2027, la mediana se situó en 2,2%, con proyecciones que oscilaron entre 2,0% y 2,4%.

Respecto del tercer trimestre de 2026, los analistas esperaban una expansión de entre 1% y 2%, con una mediana de 1,1%. Esa previsión superó el crecimiento de 0,5% informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras que para el cuarto trimestre la expectativa quedó en 2,2%.

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El crecimiento económico de Colombia al cierre de 2026 superaría el 2% - (Fedesarrollo y Bolsa de Colombia)

Dólar y petróleo ajustan las previsiones de los analistas

La tasa de cambio cerró octubre en $3.167, después de una depreciación mensual del 5,2%. El dólar marcó su mínimo mensual de $3.148 el 28 de octubre y su máximo de $3.313 el 1 de octubre, y el resultado final quedó $23 por debajo de los $3.190 esperados en la encuesta anterior.

“Para noviembre, los analistas proyectan una cotización entre $3.249 y $3.320, con una mediana de $3.288. Para diciembre, la previsión se ubica en $3.284, un leve aumento frente al cálculo de la edición previa”, dice la EOF.

Por su parte, el petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró octubre en USD117,6, con un aumento mensual de 20%. El precio quedó USD12,6 por encima de los USD105 previstos por los analistas. Para el cierre de noviembre, la expectativa sobre el Brent se mueve entre USD92 y USD97,7, con una mediana de USD95. La proyección para diciembre bajó a USD93, frente a los USD95,5 que se esperaban anteriormente.

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El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, seguiría por encima de los USD90 - (Fedesarrollo y Bolsa de Colombia)

La política fiscal lidera las preocupaciones para invertir

La política fiscal concentró la principal inquietud entre los analistas al momento de invertir: la escogió el 64%, frente al 65,4% registrado el mes anterior. “La política fiscal fue el aspecto más relevante a la hora de invertir”, indicó el informe. La política monetaria quedó en segundo lugar con 12%, por debajo del 15,4% de la medición previa. Las condiciones sociopolíticas también reunieron 12%, desde 7,7%; el crecimiento económico obtuvo 8% y los factores externos, 4%, mientras que seguridad y otros no recibieron selecciones.

Los administradores de portafolios aumentaron sus preferencias por cuatro de los 12 activos consultados:

Acciones internacionales.

Deuda privada indexada a depósitos a término fijo (DTF).

Títulos de deuda (TES) a tasa fija y bonos extranjeros.

En contraste, perdieron preferencia:

Efectivo.

Deuda privada indexada al indicador bancario de referencia (IBR).

Materias primas.

Deuda privada indexada al IPC

Acciones locales

TES en unidad de valor real (UVR).

Deuda privada a tasa fija.

Fondos de capital privado.

El mercado anticipa una inflación menor que la estimada meses atrás, pero todavía distante del objetivo oficial. Esa brecha mantiene la presión sobre las expectativas financieras al cierre de 2026.

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