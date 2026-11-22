Un incidente con una sustancia química en el centro de Bogotá fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá (Bomberos Bogotá)

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Nueve personas resultaron afectadas en el sótano de un edificio en el centro de Bogotá, lo que generó una emergencia química en la calle 11 con carrera 4. Los Bomberos Oficiales de Bogotá realizaron monitoreo atmosférico en el sector mientras personal de la Secretaría Distrital de Salud valoraba a los heridos.

La alerta se activó después de que transeúntes y ocupantes del sector reportaran el olor de una sustancia química desconocida, que, de acuerdo con reportes iniciales, ocurrió tras el supuesto disparo de un gas pimienta. Las unidades de emergencia acudieron al lugar y aseguraron el perímetro como medida preventiva mientras determinaban el origen del incidente.

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En un primer mensaje publicado en su cuenta de X, Bomberos de Bogotá informó que realizaban “el monitoreo atmosférico, luego del reporte de un olor de una sustancia química desconocida, en la calle 11 con carrera 4”, y precisó que “se reportan 9 personas afectadas, quienes son valoradas por personal de la Secretaría de Salud”. La institución añadió que “el área se encuentra asegurada por prevención”.

El cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá informa sobre la atención a nueve personas afectadas por la activación de gas pimienta en un sótano. (@BomberosBogotá/X)

Minutos después, en una actualización, el organismo reveló la causa del evento: “A la hora se controlan riesgos asociados por la activación de un gas pimienta en el sótano; se asegura el área”, publicaron los bomberos en la misma red social.

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Los nueve afectados fueron atendidos en el lugar por la Secretaría de Salud

Hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades no precisaron los síntomas que presentaron los nueve afectados ni si alguno de ellos requirió traslado a un centro asistencial. Tampoco se informó sobre las circunstancias en que se activó el gas pimienta ni si el hecho fue accidental o intencional.

Hasta el momento no se han conocido más detalles del hecho y por qué se generó la alerta de sustancia química en ese sector de la capital del país.

Alerta Fase 1 por contaminación del aire en cuatro localidades del suroccidente de Bogotá

Los vientos débiles y el humo de incendios forestales regionales aumentaron la concentración de partículas PM10 en la capital. (@CamiloPrietoVal/X)

En paralelo al incidente en el centro de la ciudad, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) declaró este sábado la Alerta Fase 1 por calidad del aire en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá.

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La decisión se tomó luego de que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraran niveles regulares de calidad del aire durante 36 horas consecutivas, impulsados por el incremento de partículas contaminantes PM10. Según explicó Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente encargada, los vientos débiles dificultaron la dispersión de los contaminantes, mientras que las bajas temperaturas de la madrugada favorecieron su acumulación cerca del suelo.

Las autoridades distritales emitieron recomendaciones especiales para los grupos más vulnerables

La SDA hizo un llamado especial a residentes, trabajadores y visitantes de las zonas afectadas, con énfasis en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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Los establecimientos deberán mantener operativos sus controles de emisiones y no podrán recurrir a diésel ni carbón como respaldo, mientras la autoridad refuerza inspecciones en las áreas intervenidas y realizará operativos en las vías. (@Ambientebogota/X)

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar el ejercicio al aire libre para los grupos de mayor riesgo, y reducir las actividades físicas intensas o prolongadas para la población en general en las zonas de alerta.

Consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de programar actividades en espacios abiertos.

Evitar permanecer cerca de vías con alto tráfico , obras de construcción, industrias o canteras. Si es necesario transitar por estos lugares, usar tapabocas, preferiblemente N95.

No generar fuentes de contaminación dentro del hogar , como el tabaco, los cigarrillos electrónicos, las velas, el incienso o las estufas de leña. Además, limpiar con trapos húmedos y evitar barrer en seco.

Reducir, en lo posible, el uso de vehículo particular o compartirlo para contribuir a disminuir las emisiones.

Acudir a urgencias si se presentan síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual. En bebés y niños pequeños, estar atentos a respiración rápida, hundimiento de las costillas o rechazo de alimentos.

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