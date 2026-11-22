El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre el operativo militar que dejó cinco presuntos milicianos muertos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional asestaron un nuevo golpe contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Pacífico colombiano.

La operación denominada Neptuno, ejecutada el 21 de noviembre de 2026, en la vereda La Elsa, zona rural del municipio de Dagua, departamento de Valle del Cauca, dejó como resultado la muerte de cinco presuntos integrantes del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del grupo guerrillero.

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Las tropas incautaron seis fusiles, 41 proveedores y 14 artefactos explosivos durante la acción en Valle del Cauca. (@ABDELAESPRIELLA/X)

La información fue revelada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, al mencionar que, tras este operativo, la estructura perdió una parte de su componente armado y de seguridad, y destacando la labor de las tropas militares para garantizar el bienestar y la seguridad de la población colombiana.

“Con este golpe contundente eliminamos el 25% de los integrantes de esa estructura. Golpeamos de manera directa el componente armado y de seguridad de su cabecilla”, indicó el mandatario.

La operación militar Neptuno dejó cinco presuntos miembros del ELN muertos en zona rural de Dagua. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Durante la intervención, las tropas incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, además de material de guerra e intendencia.

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El frente está bajo el mando de alias Berta, por quien las autoridades mantienen una recompensa de hasta $787 millones por su captura, según sostuvo el jefe de Estado.

Al grupo se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno. Del mismo modo, el presidente señaló que la ofensiva busca limitar la capacidad de mando y combate de esta estructura en el corredor entre Buenaventura y Cali.

El Gobierno mantiene una recompensa de hasta 787 millones de pesos por la captura de alias Berta. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“La amenaza persiste, pero no vamos a ceder. Ratificamos el compromiso del Estado de proteger a las familias, a los campesinos, a los transportadores y comerciantes, haciendo prevalecer la autoridad y la ley en todo el territorio nacional”, mencionó De la Espriella.

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Asimismo, el presidente recalcó que este operativo “se suma a la neutralización previa de alias Marcos Pacífico”, segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental, que fue abatido durante un bombardeo en El Tambo, Cauca, el 22 de octubre de 2026.

“A los bandidos que siguen en las estructuras narcoterroristas, escuchen bien este mensaje: la ofensiva del Estado no tiene pausa ni tregua”, advirtió.

El resultado también fue destacado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X. “Cada acción que golpea a los criminales es un acto de soberanía y un respiro para nuestra gente. Siempre lo he dicho: el Pacífico necesitaba una estrategia de seguridad. Ahora debemos mantener esta unidad de esfuerzos y acciones contundentes para proteger a nuestras comunidades”, expresó la mandataria departamental.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro respaldó la intervención estatal y demandó sostener las acciones en el Pacífico. (@DilianFrancisca)

Balance de la ofensiva contra grupos armados

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la operación Neptuno elevó a 10 los bombardeos estratégicos realizados por su administración contra organizaciones armadas ilegales. Según el mandatario, las acciones se han ejecutado a un ritmo de un bombardeo por semana.

“Con la operación de hoy completamos 10 bombardeos estratégicos. Vamos a seguir con toda la capacidad que podamos utilizar para ejecutar estos bombardeos”, anunció.

Igualmente, el mandatario recalcó que, entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre, el Gobierno registró 1.455 afectaciones a integrantes de grupos armados: 1.037 capturas, 158 muertos en desarrollo de operaciones y 260 sometimientos a la justicia. El mandatario agregó que las autoridades recuperaron a 115 menores de edad que estaban en poder de esas organizaciones.

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El Ejecutivo completó 10 bombardeos estratégicos y reportó la recuperación de 115 menores de edad. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Los resultados que hemos venido presentando son contundentes (...) Los más inteligentes o los menos brutos, diría yo, miembros de esos grupos narcoterroristas, ya han entendido la realidad y se han venido entregando”, manifestó De la Espriella.

En el caso del ELN, el presidente informó 357 afectaciones, con 291 capturas y 51 integrantes muertos durante operaciones. Según indicó, ese resultado representa un incremento del 292% en la presión contra esa guerrilla.

Las autoridades registraron 357 afectaciones contra el ELN, con un balance de 291 capturas y 51 muertes operacionales. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado llamó a los integrantes de los grupos armados a abandonar las estructuras y someterse a la justicia. Aseguró que quienes persistan en esas actividades enfrentarán las operaciones de la Fuerza Pública.

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“A quienes insistan en continuar en esas estructuras narcocriminales solo les quedan dos caminos: someterse a la justicia y salvar su vida o quedarse esperando los siguientes bombardeos que no van a parar (...) entréguense hoy mismo, si no, caerá sobre ustedes todo el peso de la ley. Tienen una oportunidad, no la desaprovechen”, puntualizó el primer mandatario de los colombianos.