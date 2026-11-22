La creadora de contenido compartió con sus seguidores la anécdota que vivió con su tratamiento hormonal (@rechismes/IG)

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Pautips confirmó que no está embarazada y que la prueba de fertilidad que compartió en TikTok arrojó un falso positivo causado por su tratamiento hormonal.

“No sabía que en tratamientos de fertilidad puedes obtener un positivo en una prueba de embarazo sin estar embarazada”, escribió la creadora.

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El miércoles 18 de noviembre, Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, publicó un video junto a su esposo, Ronald Moscoso, en el que ambos reaccionaban en tiempo real al resultado de una prueba casera que mostraba la palabra “embarazada”. Las imágenes recorrieron rápidamente las plataformas y varios medios de comunicación publicaron la noticia como si se tratara de un embarazo confirmado.

Su carrera en redes la expuso a críticas constantes. Hoy Pautips revela cómo afectaron su salud física y su futuro reproductivo - crédito @pautips/Instagram

La prueba era positiva, pero el embarazo no era real

Sin embargo, la propia Galindo fue quien desmintió la noticia desde el principio: en el mismo video de TikTok aclaró que el resultado era producto de los medicamentos que recibe como parte de su proceso de estimulación ovárica.

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La explicación médica, que incluyó en el texto del contenido, señala que durante estos tratamientos se aplica una inyección de hCG —la hormona gonadotropina coriónica humana—, la misma que detectan las pruebas de embarazo convencionales. “Si se realiza la prueba demasiado pronto, puede aparecer un falso positivo debido a los restos del medicamento en el organismo”, precisó.

En un video posterior, Galindo amplió sus declaraciones y reconoció que siente la necesidad de compartir este proceso para no atravesarlo sola. “Veo que mucha gente tiene embarazos positivos, pero nadie habla cuando el tratamiento de fertilidad no es tan fácil”, dijo. También lamentó que medios hayan publicado la noticia como si el embarazo fuera real: “A pesar de que algunos medios de comunicación hicieron la noticia, no lo estoy”, afirmó con claridad.

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El proceso de fertilidad arrancó en medio de MasterChef

Pautips lamentó que un video suyo se haya prestado para confusiones sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

El trasfondo de este episodio se remonta a septiembre de 2026, cuando Galindo, mientras participaba en MasterChef Celebrity Colombia, reveló públicamente que había iniciado un tratamiento hormonal para preparar su cuerpo para la maternidad.

Las secuelas de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que atravesó en su juventud habían afectado sus niveles hormonales y su capacidad reproductiva. Las indicaciones médicas que recibió incluyeron aumentar su porcentaje de grasa corporal, incrementar la ingesta de alimentos y reducir la intensidad del ejercicio. “El plan: subir el porcentaje de grasa, comer más y hacer menos ejercicio para que mis niveles hormonales se estabilicen y algún día pueda ser mamá”, había señalado en ese momento.

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Ya en 2025, en el pódcast Vos Podés, la creadora había explicado que las consecuencias de la desnutrición padecida desde joven le habían generado problemas de fertilidad, pese a que hoy se considera una persona sana.

Los comentarios también apuntaron al esposo

El esposo de la creadora de contenido fue blanco de críticas por la reacción que tuvo en el video donde mostraban su prueba de embarazo (@pautips/IG)

El video original del falso positivo también desató una polémica en los comentarios: varios usuarios cuestionaron la reacción de Moscoso ante el resultado, al considerar que su respuesta no estuvo a la altura del momento emocional que vivía su pareja. Galindo no se refirió directamente a esa controversia, aunque sí reconoció en sus declaraciones más recientes que lanzar “cosas al vacío sin mucha explicación” le había traído “algunos problemas aquí en casa”.

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La influenciadora cerró su publicación inicial con un mensaje que resume la actitud con la que enfrenta el proceso: “Fue un amague, pero seguimos confiando en que algún día será”.

Esto generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, con mensajes como: “La gente se muere más de envidia que de hambre, déjenla ser feliz”; “Hermosa, no todo el mundo lo sabe, pero seguramente la vida te premiará con tus hijos”; “Vas a ver que te van a premiar con una gran familia”, entre otros.