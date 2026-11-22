El artista, de acuerdo con asistentes, dejó el evento apenas 30 minutos después de haber iniciado (Redes Sociales/IG)

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Anuel AA llegó con más de cuatro horas de retraso al escenario del Vive Claro de Bogotá la noche del sábado 21 de noviembre y ofreció una presentación de apenas 30 minutos, tiempo que desató la indignación de miles de asistentes que habían aguardado desde las 7:00 p. m. —hora oficial de inicio del show— en el recinto ubicado junto al Parque Simón Bolívar.

El show estaba programado para que asistieran alrededor de 40.000 espectadores. Sin embargo, el cantante puertorriqueño no apareció sino hasta las 11:32 p. m., según confirmaron asistentes presentes en el lugar. La larga espera puso a prueba la paciencia del público, que colmó el recinto en lo que era la única presentación del artista en Colombia durante todo 2026.

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Los asistentes describieron el show como un popurrí breve de sus canciones más conocidas

Una vez en tarima, Anuel AA ofreció lo que varios fanáticos describieron como un repaso apresurado de sus éxitos.

“Cantó como media hora, cuarenta minutos. La verdad, me parece una falta de respeto; yo, que soy muy seguidor de Anuel desde hace muchísimos años, es una falta de respeto rotunda para sus fanáticos”, declaró uno de los asistentes al evento.

Fueron varias las críticas que recibió el cantante en redes sociales por el corto tiempo que cantó (Redes Sociales/IG)

Otro de los presentes fue más directo: “Esperamos cuatro horas para que Anuel cantara treinta minutos y se fuera”, afirmó desde la primera fila, donde agregó que el público comenzó a lanzar objetos al escenario tras la salida del artista.

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La sensación de inconformidad fue generalizada. “30 minutos duró el concierto de Anuel. En Bogotá dejó botados a todo el mundo. Un mix ahí, un popurrí de sus canciones más famosas. Los que pagaron esta boleta quedaron robados”, señaló otro asistente. Un fanático que se describió como seguidor de larga data del artista agregó que esta conducta ya se había repetido en otros países, lo que para él no justificaba la situación, sino que la agravaba.

El concierto de Medellín había sido aplazado hasta 2027 apenas días antes

El show bogotano llegó precedido de una semana de incertidumbre para los fanáticos colombianos.

AME Concerts e Iguana Producciones confirmaron que el concierto de Anuel AA en Bogotá se realizará el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Vive Claro (@oficinagusrincon @ameconcerts @gusrincon @paulopezm @juandavidcalde )

El 18 de noviembre, las productoras Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta anunciaron que el concierto previsto para el domingo 22 de noviembre en el DAVIarena de Sabaneta, Medellín, sería reprogramado para 2027 sin fecha definida, debido a “ajustes en la agenda de gira del artista que impiden mantener la fecha inicial”, según indicó el comunicado oficial.

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El anuncio generó alarma entre los seguidores bogotanos, que temieron una cancelación en cadena. Ante eso, AME Concerts e Iguana Producciones emitieron un comunicado en el que ratificaron que “el concierto de Bogotá está 100% confirmado” para el 21 de noviembre en el Vive Claro. Las entradas para la fecha de Medellín conservan su validez para la nueva fecha o pueden ser reembolsadas hasta el 18 de diciembre de 2026 a través de Tuboleta.

No es la primera vez que Anuel AA genera quejas por sus retrasos en Colombia

El comportamiento del sábado no fue un caso aislado en la trayectoria del artista en el país. En su visita anterior a Bogotá, en octubre de 2025 en el Movistar Arena, Anuel AA también llegó con retraso al escenario —aunque en aquella ocasión la espera fue de alrededor de hora y cuarenta minutos— y luego ofreció una presentación de aproximadamente dos horas.

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El cantante puertorriqueño Anuel AA dejó tirado el concierto en Bogotá después de 30 minutos de canto. EFE/Alberto Boal

En esa fecha, el propio artista reconoció la demora ante el público y agradeció la paciencia de sus fanáticos colombianos.

La presentación del sábado era el único show de Anuel AA en Colombia durante todo 2026, durante su gira Real Hasta La Muerte Tour, concebida como antesala del lanzamiento de su álbum Real Hasta La Muerte 2.