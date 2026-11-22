El borrador del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abelardo de la Espriella fija a Dios y los valores judeocristianos como ejes de las políticas sociales de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Salió a la luz el primer borrador del Gobierno de Abelardo de la Espriella en el que ya dejó ver cuál será la línea de dirección para su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, situando a Dios, la familia y los valores judeocristianos como ejes de las políticas educativas y sociales de Colombia.

Y es que según un reciente análisis del borrador publicado por El Colombiano, el nuevo plan proyectaría cambios drásticos en la educación de los colegios, la adopción y la regulación de la gestación subrogada. Las bases, tituladas “Colombia, la Patria Milagro”, fueron presentadas el 13 de noviembre y el Ejecutivo prevé radicar su articulado ante el Congreso el 7 de febrero de 2027.

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El documento tiene 496 páginas y plantea lineamientos sobre educación, reproducción, economía, religión y atención familiar. Su orientación combina propuestas de liberalismo económico, megaproyectos estatales, conservadurismo social y un discurso de orden, según el politólogo Ricardo Ruiz.

La propuesta define el amor como una relación que no utiliza, reduce ni explota a otra persona. “Amar es un lenguaje único. Ahí la palabra, signo y significado, se emite desde el centro mismo de la vida humana —el corazón— y tiene por destino también otro corazón”, sostiene el texto al abordar el vínculo entre educadores y estudiantes.

El Ejecutivo presentó las bases del documento titulado 'Colombia, la Patria Milagro' y radicará el articulado ante el Congreso el 7 de febrero de 2027. (DNP)

La educación tendría como referencia las “raíces judeocristianas y occidentales” de la visión sobre la persona, además de principios de la doctrina social de la Iglesia. Dios aparece como “referente primero y último” de la existencia humana, una definición que podría incidir en contenidos, materiales pedagógicos, programas de formación y participación de los padres en los colegios públicos si el Congreso aprueba la iniciativa.

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El borrador propone, además, revisar normas y programas que el Gobierno vincule con la “ideología de género” y la “cultura de la muerte”. A la vez, plantea una formación en valores acompañada por la reflexión, el análisis y el espíritu crítico. “Queremos personas capaces de examinar argumentos, formular preguntas y sostener sus convicciones con razones”, señala el texto.

La apertura a Dios, añade el documento, no limitaría a las personas, sino que las impulsaría hacia su plenitud. También atribuye a la conciencia religiosa una función en la convivencia pacífica dentro de las comunidades y entre naciones.

La protección de niños y adolescentes se entendería desde los “principios y valores de la Nación”, con un Estado que respete las decisiones familiares, cuide la identidad de los menores y proteja la vida desde la gestación. El texto afirma: “Ese Estado no permite la afectación de sus cuerpos y elimina la ideología de género”.

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La propuesta educativa incorpora principios de la doctrina social de la Iglesia y plantea la revisión de contenidos escolares vinculados a la ideología de género. (REUTERS/Jaime Saldarriaga)

Colombia es un Estado laico y debe garantizar la libertad religiosa y la neutralidad ante las distintas creencias. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a El Colombiano que mencionar a Dios o una doctrina religiosa no vulnera por sí solo ese principio, siempre que las medidas no restrinjan las libertades de quienes no comparten esas convicciones.

“Si uno toma la decisión de promover la educación religiosa, garantizando la libertad de que aquellos que no la quieran tomar no la tomen, permitiendo que haya exposición de unas u otras creencias, en mi opinión, no habría violación al principio de neutralidad religiosa del Estado”, afirmó Charry. El constitucionalista señaló que será la Corte y el examen de cada apartado de la ley los que determinen si existe una afectación de derechos.

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La familia y la prohibición de la gestación subrogada

El eje denominado “El milagro de crecer en familia” asigna al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la articulación con entidades de interés religioso para implementar la iniciativa “Transformación de los modelos de atención familiar”. También anticipa modificaciones en los procesos de adopción, sin precisar aún su alcance.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, ya había cuestionado el uso del plural para referirse a esta institución social durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado. “La familia es una, no son las familias”, afirmó.

El proyecto oficial establece la protección de la vida desde la gestación y prioriza las decisiones familiares en el cuidado de los menores. (@Educacionbogota / X)

El plan también incorpora una ruta normativa para eliminar la maternidad subrogada, el acuerdo por el cual una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra persona o pareja. La propuesta no detalla cómo se aplicaría la medida ni qué ocurriría con los contratos que estuvieran en curso.

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Desde 1998 se han presentado 16 proyectos de ley para regular esa práctica en Colombia. La discusión legislativa avanzó esta semana cuando la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate y con 27 votos a favor, una iniciativa para prohibirla y penalizarla.

La representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, defendió la prohibición al advertir sobre sus efectos: “No podemos permitir que la capacidad de gestar se convierta en un negocio ni que los niños sean tratados como objetos de transacción. Esta práctica plantea serios desafíos frente a la explotación reproductiva, la vulnerabilidad de las mujeres y las garantías de los derechos de la niñez”.

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El plan de De la Espriella sería el primero de los siete instrumentos de desarrollo nacional elaborados desde 2002 que menciona de manera explícita el fracking y la “ideología de género”, de acuerdo con Ruiz. Su trámite en el Congreso definirá cuáles de esas propuestas se convierten en normas, cuáles se modifican y cuáles quedan descartadas.