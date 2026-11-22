Valentino Lázaro habló de su salud mental y por qué terminó diagnosticado con esquizofrenia (@westcol/ YouTube)

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Valentino Lázaro reveló en una entrevista con La red de Caracol Televisión que fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno límite de la personalidad, y que el detonante de su crisis psiquiátrica más aguda estuvo marcado por la muerte de su abuela y su abuelo, ambas pérdidas ocurridas en el mismo mes de julio en que él cumple años.

Con 27 años, Lázaro describió ante el programa cómo sus primeros síntomas comenzaron con episodios de agitación sin causa aparente, taquicardia y una incapacidad para dormir que se extendía hasta casi tres días continuos.

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“Se me iba la respiración y yo pensaba que eran mis pulmones. Me sentía agitado de la nada. No podía dormir. Duraba dos días, hasta casi tres, sin poder dormir, con taquicardia”, relató el creador de contenido al programa del medio citado inicialmente.

Valentino Lázaro recibió tres diagnósticos distintos antes de llegar a la esquizofrenia

El creador de contenido confirmó que mientras viajaba a Nueva York (Canal RCN)

El influenciador explicó que su proceso de diagnóstico fue progresivo. Primero le detectaron ansiedad, luego trastorno límite de la personalidad (TLP) y, finalmente, esquizofrenia, cuando comenzó a presentar alucinaciones visuales.

Según describió, estas no consisten en ver personas o figuras, sino en la alteración del tamaño de los objetos: “Un objeto pequeño se empieza a hacer más grande, el grande más pequeño. Cuando veo como el tipo del techo, que son como árboles o matas, se mueven”, precisó ante el programa.

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Lázaro también relató que, durante uno de sus brotes psicóticos más intensos —ocurrido cuando tenía 24 años—, llegó a creer que era “el elegido”, que controlaba el clima y que el gobierno lo perseguía. “Iba a crear una religión y que yo era elegido… pensamientos superlocos. Para mí era una realidad”, afirmó en declaraciones a La red.

Fue entonces cuando debió ser internado por primera vez, la única vez hasta la fecha. Según contó, recibió medicación específica para la esquizofrenia, que atribuye a su estabilidad actual.

La muerte de su abuela y su abuelo, en el mismo mes de su cumpleaños, marcó un antes y un después

En 'La casa de los famosos Colombia' habló de sus problemas de salud mental y dijo que es necesario pedir ayuda (Canal RCN)

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Lázaro abordó la razón por la que detesta el mes de julio. El influenciador viajó a Nueva York para estudiar danza y, estando en el vuelo, su abuela falleció. “Eso fue a inicios de julio”, recordó entre lágrimas.

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Pocos días después de ese golpe, y antes de que terminara el mismo mes, murió también su abuelo. “En un solo mes”, dijo Lázaro visiblemente afectado, sin poder continuar de inmediato el relato.

“Yo cumplo años el nueve de julio y yo detesto mi cumpleaños. Lo odio”, confesó el creador de contenido, quien señaló que esas dos pérdidas consecutivas se convirtieron en la carga emocional que precipitó la manifestación más grave de su condición psiquiátrica.

La coincidencia del mes de su cumpleaños con esas muertes lo llevó a asociar julio con el dolor, sentimiento que, según indicó, aún trabaja con su terapeuta y su psiquiatra.

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La medicación para la esquizofrenia es, según él mismo, lo que lo mantiene estable hoy

Valentino Lázaro terminó en tercer lugar su participación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Lázaro afirmó ante el programa que continúa con tratamiento psiquiátrico y que la medicación ha sido determinante para su estabilidad. No es la primera vez que el influenciador habla públicamente de su salud mental: en 2025 lo hizo en el pódcast UnTalFredo y en enero de 2026 volvió sobre el tema durante su participación en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, donde reveló que lleva “mucho tiempo” medicado.

“Pidan ayuda, buscar ayuda está bien, significa que estás vivo, no es nada malo”, fue el mensaje que dejó en aquella ocasión, y que reafirma con cada nueva aparición pública en la que aborda estos episodios de su vida.

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