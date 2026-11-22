La familia de Ivonne Parra pidió respeto por su duelo y rechazó la difusión de información no autorizada sobre la joven (Angie Parra/Facebook - @StephBatesPress/X)

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La familia de Ivonne Fernanda Parra Díaz, cuya muerte fue reportada en El Bordo, Patía, Cauca, en el contexto de una intervención militar, se pronunció en redes sociales para exigir que el caso no sea utilizado en disputas políticas. Además, rectificaron información emitida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las circunstancias de salud de la joven.

El pronunciamiento fue atribuido a Angie Parra, hermana de la fallecida. Allí, la pariente sostuvo que Ivonne padecía esclerosis tuberosa o síndrome de Bourneville, una enfermedad huérfana, y que se encontraba en su vivienda.

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“Lo único que pido es respeto para mi hermanita”, expresó. También afirmó que la familia no entregó declaraciones a los medios de comunicación ni autorizó a terceros a hablar en su nombre.

Angie Parra, hermana de la joven, afirmó que Ivonne padecía esclerosis tuberosa y pidió que el caso no sea utilizado con fines políticos (Angie Parra/Facebook - @StephBatesPress/X)

El mensaje de la ONU

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) informó previamente en redes sociales que había recibido datos sobre la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, ocurrida en El Bordo.

Según el mensaje publicado por la entidad, la joven tenía síndrome de Down y problemas respiratorios, y su estado de salud “se habría visto afectado” por los gases lacrimógenos usados por la fuerza pública durante un operativo realizado en el contexto de las movilizaciones del 19 de noviembre de 2026.

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La ONU Derechos Humanos expresó solidaridad con la familia y solicitó a las autoridades competentes que los hechos sean esclarecidos “de forma independiente y a la mayor brevedad”.

La hermana de la joven rechazó versiones difundidas sobre su condición médica

No obstante, la representante de la familia cuestionó de forma directa la referencia al síndrome de Down. Angie Parra pidió que se respete el duelo de sus allegados.

“La niña no es tema político”, escribió. También reclamó que no se difundan versiones que, según dijo, no fueron entregadas por la familia.

El comunicado familiar señaló que la muerte de Ivonne no debe convertirse en un elemento de confrontación entre dirigentes o sectores políticos. Sus allegados reclamaron rigor en la difusión de la información y respeto por la privacidad de la familia.

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ONU Derechos Humanos pidió investigar muerte de joven tras operativo en El Bordo (@ONUHumanRights/X)

La versión de la familia contradice uno de los datos incluidos en el pronunciamiento inicial de la ONU Derechos Humanos, referido a la condición médica de Ivonne Parra. Hasta el momento, en la información suministrada no se detallaron los resultados de una investigación oficial que establezca las causas de la muerte ni una relación entre el fallecimiento y el uso de gases lacrimógenos.

La ONU solicitó una investigación independiente. La familia, por su parte, pidió que cualquier información sobre el caso se difunda con verificación previa y sin atribuirle declaraciones que no haya emitido.

Policía investiga la muerte de Ivonne Parra en El Bordo y afirma que no hubo heridos durante el operativo

La Policía Nacional informó que no ha podido establecer una relación directa entre la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz y el operativo con gases lacrimógenos realizado el 19 de noviembre en El Bordo, municipio de Patía, Cauca. La joven ingresó a un centro asistencial durante la madrugada del día siguiente y murió poco más de una hora después.

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El Departamento de Policía Cauca indicó que el procedimiento se realizó en la tarde del 19 de noviembre, en un sector rural de El Bordo, tras un ataque contra uniformados con artefactos explosivos improvisados, conocidos como “papas bomba”.

La Policía informó que investigan la muerte de Ivonne Parra tras operativo en El Bordo (@PoliciaCauca/X)

Según la institución, las unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios intervinieron en la zona y emplearon gases lacrimógenos en el marco de una jornada de movilización. La actuación, añadió, fue informada al Puesto de Mando Unificado.

La Policía sostuvo que, al finalizar el operativo, no existían reportes de civiles ni uniformados heridos. “No se reportaron personas lesionadas, ni de la población civil ni de la Policía Nacional”, señaló el comunicado de la entidad.

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El caso de Ivonne Fernanda Parra Díaz llegó al conocimiento de las autoridades varias horas más tarde, a partir de publicaciones en redes sociales y de información difundida por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte policial, la joven ingresó a un centro médico de El Bordo a las 4:31 a. m. del 20 de noviembre de 2026. El fallecimiento se produjo a las 5:56 a. m., según la misma fuente.