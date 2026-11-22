Grupo Sencia felicitó a Barranquilla por las obras del Estadio Metropolitano y desató cuestionamientos de los usuarios sobre su gestión en El Campín (Alcaldía de Barranquilla y Grupo Sencia)

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La cuenta oficial de Grupo Sencia en Instagram publicó un mensaje de felicitación a Barranquilla por la renovación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que se estrenó este sábado 21 de noviembre para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético

La publicación, acompañada de una fotografía aérea nocturna del recinto barranquillero, vino acompañada de un mensaje en el que señalaron: “cuando una ciudad trabaja unida para sacar adelante sus proyectos, los resultados se disfrutan entre todos”.

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El posteo no menciona a Bogotá ni a la Alcaldía de la capital en ningún momento, pero acumuló más de 460 interacciones y una serie de respuestas de usuarios que establecieron una comparación directa con la situación de El Campín y las controversias alrededor de la gestión del concesionario durante los últimos meses.

Por lo anterior, las reacciones fueron particularmente hostiles, remarcando las críticas contra la gestión de la empresa en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en medio de investigaciones abiertas por la Contraloría de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Las reacciones de los usuarios a la publicación hicieron hincapié en lo que describieron como un eso desmesurado del estadio para actividades ajenas al fútbol (@senciabogota/Instagram)

Entre las respuestas más repetidas se encuentra la del usuario miguellagosgarzon, que escribió: “No como cierta empresa pecho frío de Bogotá que solo lo presta para asados y matrimonios”.

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El estadio homenajeado en la publicación de Sencia completó una remodelación integral impulsada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con una inversión superior a los 250.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares). Las obras comenzaron en enero de 2026 y se extendieron durante casi diez meses, con más de 1.500 trabajadores organizados en turnos rotativos que no se detuvieron ni de día ni de noche.

La intervención elevó la capacidad del recinto de 43.000 a 65.000 espectadores, lo que lo convirtió en el estadio de fútbol más grande de Colombia, y en hasta 75.000 personas para conciertos y eventos masivos. Entre los cambios estructurales se eliminó la antigua pista atlética y se bajó el nivel de la cancha unos cuatro metros, lo que acercó las tribunas al campo de juego a una distancia de siete metros. Se instaló además una gramilla híbrida que combina pasto natural con fibras sintéticas y cuenta con sistemas automatizados de riego y drenaje adaptados al clima tropical.

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El recinto, rebautizado informalmente como “Supermetro”, sumó una fachada con más de 74.000 luces led, pantallas 4K, una franja luminosa de 500 metros y más de 10.800 butacas retráctiles. Los accesos se ampliaron de cuatro a catorce y los sanitarios pasarán de unos 300 a cerca de 900. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) supervisó las obras en visitas técnicas realizadas entre finales de septiembre y principios de octubre, y confirmó que la ciudad mantuvo la sede pactada para la final de la Copa Sudamericana, disputada el 21 de noviembre entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el mismo día en que se difundió la publicación de Sencia.

El Campín: la crisis por el césped y el contrato de Sencia

La firma Sencia asumió la operación de El Campín mediante una asociación público-privada que contempla una inversión de 2,4 billones de pesos que incluía la administración del escenario y la construcción de un nuevo estadio (Grupo Sencia)

Sencia administra, opera y mantiene El Campín desde el 29 de octubre de 2024, mediante un contrato de Asociación Público-Privada (APP) con el IDRD por 29,2 años, que contempla una inversión privada cercana a 2,4 billones de pesos para construir un nuevo estadio con capacidad de entre 50.000 y 60.000 espectadores.

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A principios de 2026, Corficolombiana, filial del Grupo Aval, adquirió el 51% de la compañía y asumió el control mayoritario de la concesión. La controversia se originó tras los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre como parte de la gira Arirang, con más de 53.000 asistentes por función, cuyo montaje ya había obligado antes a trasladar a Tunja la final de la liga femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali. El deterioro de la gramilla posterior a los recitales derivó en la cancelación, el 13 de octubre, del partido entre Millonarios y Once Caldas por decisión de la Dimayor, lo que llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar el estado del terreno como “inaceptable” y a pedir al IDRD iniciar un proceso sancionatorio.

El deterioro del césped tras los recitales de la banda BTS derivó en la suspensión de sendos partidos de liga tanto en masculino como en femenino (@tigrec10/Instagram)

El concejal Juan David Quintero reveló que BTS habría pagado cerca de 900.000 dólares (unos 2.800 millones de pesos) para un mantenimiento especial de la grama, y cuestionó el destino de esos recursos. Sencia respondió que el contrato se firmó con la productora Páramo Presenta y que los organizadores que usan el estadio pagan un alquiler que incluye componentes para mantenimiento de la grama y la infraestructura. La empresa utilizó la técnica Big Rolls, que permite recuperar el campo en diez días frente a los tres meses del método tradicional, pero lluvias y otros inconvenientes retrasaron el proceso.

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La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para determinar si la gestión de Sencia afectó el patrimonio distrital y anunció una Auditoría de Cumplimiento sobre la ejecución del contrato APP, que incluirá los ingresos por eventos musicales. El IDRD, por su parte, inició un proceso administrativo sancionatorio con audiencias el 29 de octubre y el 9 de noviembre; según Quintero, la eventual multa rondaría los 115 millones de pesos, cifra que contrasta con los 2.800 millones que habría aportado BTS.

El 12 de noviembre, el concejal entregó ante la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía un informe de más de 70 páginas con presuntas irregularidades, entre ellas un pago de 26.101 millones de pesos de Sencia a APP CDEC S.A.S. —sociedad originadora del proyecto— por costos de estructuración, pese a que la minuta original condicionaba ese reconocimiento a que el originador no resultara adjudicatario.

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El documento también denuncia un caso de “puerta giratoria”: el exdirector de Alianzas Público-Privadas del IDRD, que recibió la propuesta inicial de Sencia, terminó como CEO de la concesionaria. El IDRD ha sostenido que no hubo recursos públicos comprometidos en ese pago, al tratarse de una obligación entre dos sociedades privadas.

El conflicto expone además la dependencia estructural de Millonarios y Santa Fe, que al no contar con estadio propio deben disputar sus partidos de local en El Campín y debieron aplazar numerosos compromisos por la ocupación del recinto con conciertos, con al menos siete eventos musicales programados para lo que resta del año. Entre las alternativas en evaluación figura que los clubes construyan sus propios estadios, aunque esa opción enfrenta barreras jurídicas, económicas y normativas que hasta ahora no se han resuelto.

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