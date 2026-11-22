Los pronunciamientos de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro fueron a través de las red social X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/Alcaldía de Bogotá/

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia sobre los supuestos títulos falsos del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, y acusó al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa de haber obtenido títulos falsos en París.

“No solo el canciller tiene títulos falsos, recuerdo los de Peñalosa en París y tantos otros (sic)”, indicó Gustavo Petro.

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El pronunciamiento del expresidente Petro se da en medio de la polémica de Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico quien, supuestamente, falsificó sus títulos académicos.

Gustavo Petro acusó al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa de haber obtenido títulos falsos en París (Presidencia de la República)

Sin embargo, para el exmandatario colombiano, la situación del canciller Omar Bula es “más infame” porque, según sus declaraciones, estaría “regalando” los recursos naturales del subsuelo colombiano a Estados Unidos.

“Pero más infame es el canciller Bula regalando los recursos naturales del subsuelo colombiano a los EEUU, y ordenando votar en contra que el pueblo palestino sea dueño de los recursos naturales de su país (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Ante las declaraciones del expresidente colombiano (2022-2026), el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lo desafió a que mostrara pruebas de que tiene algún título falso o de que presentó documentación falsa. Peñalosa calificó como una “calaña maluca” las declaraciones de Gustavo Petro.

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“Lo desafío a que muestre que tengo un solo título falso y más aún a que haya presentado algo falso para ocupar un cargo público. Calaña maluca esa suya”, expresó Enrique Peñalosa.

Enrique Peñalosa calificó como una “calaña maluca” las declaraciones de Gustavo Petro (@EnriquePenalosa/X)

Petro sobre Verónica Estrada

El Pacto Histórico, partido fundado por el expresidente Gustavo Petro, pidió la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada ante denuncias sobre presuntas irregularidades en los documentos académicos y profesionales con los que acreditó su formación y trayectoria laboral.

La colectividad convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para el 23 de noviembre de 2026. Esa instancia debía estudiar los señalamientos y definir las actuaciones internas frente a la congresista.

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En su pronunciamiento, el Pacto Histórico sostuvo que Estrada debía dejar su escaño para asumir su defensa ante las autoridades y los órganos partidistas. El comunicado señaló que la decisión respetaría la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

El expresidente de la República calificó a quienes difunden información errónea como una “partida de mentirosos” (@petrogustavo/X)

El Comité Departamental del partido en Antioquia había advertido inconsistencias en los títulos que la legisladora presentó antes de integrar la lista para la Cámara de Representantes, de acuerdo con información difundida por Blu Radio.

Las denuncias también alcanzaron a Petro, luego de que surgieran versiones según las cuales él conocía previamente la situación de Estrada. El exmandatario rechazó esa posibilidad y afirmó que no tenía relación con la entonces candidata.

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“Ni conocía a Verónica Estrada en ese momento. Partida de mentirosos”, escribió Petro en su cuenta de X. Con ese mensaje, negó haber recibido información sobre los documentos cuestionados o haber intervenido en la inclusión de la congresista dentro de la lista electoral.

El senador Iván Cepeda se refirió al caso el 19 de noviembre de 2026, en Bogotá. El dirigente del Pacto Histórico afirmó que el partido aplicaría las normas correspondientes si se comprobaban irregularidades en los documentos académicos, profesionales o laborales de Estrada.

“Bueno, ya el Pacto se ha pronunciado. Personas que le mientan al país, personas que presenten documentos falsificados tienen que asumir las consecuencias”, declaró Cepeda.

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El senador precisó que Estrada tenía derecho a defenderse durante las investigaciones. Aun así, sostuvo que cualquier integrante del partido debía responder ante la justicia si las autoridades establecían responsabilidades.

Cepeda descartó que el Pacto Histórico protegiera a sus dirigentes ante eventuales procesos judiciales. También consideró que las denuncias podían buscar desviar la atención de otros asuntos políticos, aunque indicó que el caso debía recibir una respuesta de las instituciones y de la colectividad.