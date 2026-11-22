El Ministerio de las TIC solicitó a la red social X la suspensión del perfil de Gustavo Petro por presunta incitación a la violencia (Montaje Johan Largo/Infobae Colombia- Gustavo Petro/X)

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) solicitó a la red social X la suspensión de la cuenta @petrogustavo, al considerar que una publicación del exmandatario Gustavo Petro podría constituir una incitación a la violencia y un llamado a desconocer el orden constitucional, según la información suministrada para esta nota.

La petición fue remitida este 22 de noviembre al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta de la plataforma ni de una decisión sobre el perfil, que cuenta con una amplia audiencia en Colombia.

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El mensaje cuestionado pidió exigir la renuncia de Abelardo de la Espriella

El reclamo se centra en un mensaje publicado el 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana, hora de Colombia, desde la cuenta @petrogustavo. La publicación dice: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

La publicación cuestionada del exmandatario pidió a los ciudadanos exigir la renuncia del presidente Abelardo de la Espriella (Gustavo Petro/X)

El texto estuvo acompañado por un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt. En el material se incluyen apartes de una intervención de Gustavo Petro en Cali, realizada el 19 de noviembre, en la que llama a movilizarse “en las calles y de inmediato”.

Según el Mintic, esas expresiones deben ser evaluadas bajo las políticas de X sobre contenido violento e incitación. La cartera sostiene que el mensaje alienta una presión colectiva para forzar la salida del presidente Abelardo de la Espriella, quien, de acuerdo con la información entregada, fue elegido el 21 de junio de 2026.

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La solicitud pide a la empresa valorar tanto el contenido de la publicación como el alcance de la cuenta. El documento también menciona la inclusión de Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), un hecho que requeriría verificación independiente y cuya relación con las reglas internas de X no fue precisada en la información disponible.

El documento remitido a la plataforma mencionó la inclusión de Petro en la lista de sanciones de la Ofac de Estados Unidos (Ministerio TIC/X)

El Gobierno vincula la solicitud con fallos y antecedentes de movilización

El Ministerio citó como antecedente una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026. Según la versión entregada, ese tribunal ordenó retirar publicaciones de la cuenta @petrogustavo relacionadas con denuncias de supuesto fraude electoral y señalamientos contra el registrador nacional del Estado Civil.

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La cartera argumentó que las redes sociales no deben emplearse para promover actuaciones que, a su juicio, amenacen a las instituciones. En ese contexto, solicitó expresamente que X suspenda el perfil del exjefe de Estado por la difusión de contenidos que califica como parte de un “plan antidemocrático y desestabilizador”.

La petición también recuerda el estallido social que comenzó el 28 de abril de 2021. Durante aquellas protestas, las plataformas digitales fueron usadas para convocar y organizar movilizaciones en distintas ciudades. La información aportada señala que ese periodo estuvo marcado por bloqueos, daños a bienes públicos y privados, episodios de violencia y muertes.

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El Gobierno citó las protestas de 2021 como antecedente sobre los efectos de las convocatorias masivas en redes sociales (EFE/Ernesto Guzmán)

El antecedente es utilizado por el Gobierno para advertir sobre el efecto que pueden tener los llamados masivos en línea durante escenarios de tensión política. Sin embargo, la solicitud conocida no detalla qué norma específica de X habría sido vulnerada ni identifica si la plataforma recibió reportes previos sobre la publicación.

De la Espriella defendió el orden constitucional tras las movilizaciones

La solicitud fue divulgada después de la jornada de movilizaciones contra el Gobierno de De la Espriella. En una declaración posterior, el mandatario afirmó que su administración garantizará la protesta pacífica, aunque no permitirá actos de violencia, vandalismo o bloqueos que afecten los derechos de otros ciudadanos.

El presidente cuestionó las declaraciones de Petro y sostuvo que no aceptará “cualquier intento de quebrantar el orden constitucional”. También defendió la legitimidad de su mandato y señaló que fue elegido por cerca de 13 millones de colombianos.

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De la Espriella afirmó que su Gobierno garantizará la protesta pacífica, sin permitir actos de violencia (Presidencia)

“A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto al que considero amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y un pésimo ejemplo para la sociedad? Me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí. Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia, como lo hizo cuando fue guerrillero”, precisó De la Espriella.

El presidente afirmó además que solicitará a las autoridades judiciales de Estados Unidos que avancen con las investigaciones que mencionó sobre el Gobierno anterior. El mandatario planteó que, si esas indagaciones establecen responsabilidades penales, los implicados sean procesados y eventualmente encarcelados, una posición que formuló sin aportar en esa intervención pruebas sobre los señalamientos.

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De la Espriella entregó, además, un balance de la movilización del 19 de noviembre. De acuerdo con sus cifras, se realizaron 285 actividades con cerca de 55.000 participantes y el 97% transcurrió de forma pacífica. El Gobierno comparó esa jornada con la del 14 de octubre, cuando reportó 62.000 asistentes y un 98 % de actividades sin incidentes.

El mandatario atribuyó esos resultados al Decreto 1525, expedido el 13 de octubre, que regula la actuación de las autoridades y el uso de la fuerza durante las protestas sociales.