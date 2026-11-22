Un vehículo particular es sometido a la revisión técnico-mecánica en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA/Superintendencia de Transporte)

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El Ministerio de Transporte modificó la fecha para exigir la primera revisión técnico-mecánica a los carros particulares, tras una decisión cautelar del Consejo de Estado. Los vehículos matriculados antes del 19 de mayo de 2023 deberán realizarla desde su sexto año, mientras que los registrados a partir de esa fecha deberán cumplir el requisito desde el quinto año.

La instrucción fue emitida mediante la Circular Externa 20264000000427, fechada el 18 de noviembre de 2026. La medida aplica exclusivamente a vehículos particulares diferentes de motocicletas y similares, y estará vigente mientras se mantenga la suspensión provisional de una circular anterior expedida en 2023.

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El cambio tiene efectos prácticos para los propietarios que estaban próximos a cumplir cinco años desde la matrícula de su carro. Si el vehículo fue registrado antes del 19 de mayo de 2023, no se le podrá exigir la primera inspección hasta que complete seis años. Para los matriculados desde esa fecha, incluido ese mismo día, se conserva el plazo de cinco años.

La Circular Externa 20264000000427 limita el cambio a los carros particulares y deja sin modificaciones las normas del artículo 52 del Código Nacional de Tránsito para esos automotores en Colombia (Ministerio de Transporte)

El Consejo de Estado suspendió la circular que extendía la regla de cinco años

La nueva orientación del ministerio responde a un auto del Consejo de Estado, emitido el 3 de junio de 2025 dentro de un proceso de nulidad contra la Circular Externa 20234000000637 de 2023.

Esa circular había indicado que la modificación introducida por el artículo 179 de la Ley 2294 de 2023, que fijó en cinco años el plazo para la primera revisión, también se aplicaba a vehículos matriculados antes de la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, el alto tribunal suspendió provisionalmente sus efectos al considerar, en un análisis inicial, que esa interpretación daba un alcance retroactivo a la ley sin una habilitación legal expresa.

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En consecuencia, los automóviles particulares matriculados antes del 19 de mayo de 2023 vuelven a regirse por la norma anterior, contemplada en el artículo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012. Esa disposición establece que la primera revisión se exige al cumplir el sexto año desde la fecha de matrícula.

Los propietarios deben verificar la fecha de matrícula para conocer cuándo corresponde la primera inspección (@Supertransporte / X)

La circular del ministerio señala que las nuevas orientaciones se aplicarán “mientras subsista la medida cautelar”. La entidad también informó que comunicará cualquier decisión judicial o administrativa que cambie ese escenario.

Los conductores deben revisar la fecha exacta de matrícula de su vehículo

Para determinar cuándo corresponde la primera revisión, el propietario debe verificar la fecha registrada en la licencia de tránsito o en la información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). El punto de corte es el 19 de mayo de 2023.

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Así quedan los plazos:

Carros particulares matriculados antes del 19 de mayo de 2023: primera revisión a partir del sexto año.

Carros particulares matriculados desde el 19 de mayo de 2023: primera revisión a partir del quinto año.

Por ejemplo, un automóvil particular inscrito el 10 de mayo de 2023 deberá acudir al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) cuando complete seis años, en mayo de 2029. En cambio, uno matriculado el 20 de mayo de 2023 tendrá que hacerlo al cumplir cinco años, en mayo de 2028.

Los Centros de Diagnóstico Automotor deben actualizar sus sistemas según la nueva orientación del Ministerio de Transporte (CDA/Superintendencia de Transporte)

La instrucción busca evitar que se exija la inspección antes del plazo correspondiente, incluso en trámites de registro como el traspaso de propiedad. El Ministerio ordenó a la concesión Runt y a los CDA ajustar de inmediato sus sistemas de validación y la información que entregan a los usuarios.

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Además, la concesión encargada del Runt deberá informar a la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, cuáles fueron los ajustes implementados y desde cuándo operan.

La medida no cambia las reglas para motos ni vehículos de servicio público

La circular aclara que las motocicletas, vehículos similares y automotores de servicio público no están incluidos en esta modificación. Para esos casos continúan vigentes las reglas previstas en el artículo 52 del Código Nacional de Tránsito.

La medida no modifica los plazos de revisión técnico-mecánica para motocicletas ni vehículos de servicio público (Colprensa)

La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes certifica que el vehículo reúne condiciones mínimas para circular. Durante el procedimiento se evalúan componentes relacionados con la seguridad y el impacto ambiental, entre ellos la carrocería, el sistema mecánico, la dirección, la suspensión, los frenos, las llantas, los vidrios y el sistema eléctrico.

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También se miden los niveles de emisión de gases y otros elementos contaminantes. La exigencia parte de que las piezas del vehículo se desgastan por el uso cotidiano, el paso del tiempo y las condiciones de las vías.

Una vez realizada la primera inspección, los conductores deberán cumplir las revisiones periódicas en los términos que establece la normativa de tránsito.