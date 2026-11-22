Bogotá superó los 45.000 casos de violencia intrafamiliar a octubre de 2026 y rebasó el total registrado el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá supera los 45.000 casos de violencia intrafamiliar a octubre de 2026, una cifra que ya está por encima de los 41.802 reportados durante todo 2025. Las autoridades advirtieron sobre el aumento y pidieron a las víctimas buscar orientación y protección.

Entre febrero y mayo de este año se registraron más de 21.000 denuncias, con un promedio mensual de 5.304 casos. El 74% de las víctimas son mujeres. Kennedy concentra 4.701 casos, seguida de Suba, con 4.331, y Bosa, con 4.140. Estas tres localidades reúnen la mayor cantidad de reportes en la ciudad.

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Las comisarías de familia pueden dictar medidas provisionales de protección y coordinar la atención con otras entidades. Juliana Sánchez, secretaria de Integración Social de Bogotá, explicó que el temor al agresor, las preocupaciones por los hijos y la normalización de la violencia pueden retrasar la denuncia, aunque la ruta busca priorizar la protección de la vida.

“Desde Integración Social entendemos el miedo que pueda generarse en torno al agresor, a las preocupaciones alrededor de los hijos y en general a la normalización que muchas veces se hace de la violencia y que evita que hagamos una denuncia y busquemos una orientación a tiempo. Pero por eso precisamente es que la ruta está diseñada para priorizar la protección de la vida”, señaló la funcionaria en declaraciones obtenidas por Citytv.

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Las mujeres representan el 74 % de las víctimas de violencia intrafamiliar reportadas en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cada situación, puede haber remisiones a servicios de salud, coordinación con la Policía y la Fiscalía cuando existan posibles delitos, apoyo de la Secretaría de la Mujer o intervención del Icbf si hay niños, niñas o adolescentes involucrados. También pueden ordenarse audiencias y medidas definitivas, incluida la salida del presunto agresor de la vivienda para evitar que la víctima abandone su hogar.

“Dependiendo de cada caso, pueden haber remisiones a salud, eh, articulación con policía, con fiscalía si se trata de un delito, remisiones a la Secretaría de la Mujer o si hay niños, niñas o adolescentes involucrados, una articulación con el ICBF. Lo tercero es que vamos a avanzar en el caso en términos de las audiencias y las medidas de protección definitivas”, comentó Sánchez.

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El Distrito cuenta con seis casas refugio operadas por la Secretaría de la Mujer. Las mujeres pueden acudir temporalmente con sus hijos y recibir allí atención y cobertura de sus necesidades básicas sin costo.

Las víctimas pueden acudir a cualquiera de las 38 comisarías de familia, distribuidas en las 20 localidades, o comunicarse con la línea de emergencias 123 para recibir orientación.

Bogotá ampliará a 11 las Casas de Justicia con atención integral para mujeres

Kennedy, Suba y Bosa concentran el mayor número de reportes por agresiones en el entorno familiar. (crédito Alcaldía de Bogotá)

Para finales de 2026, el Distrito prevé extender a 11 las Casas de Justicia que ofrecen la Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencias. Actualmente, el servicio opera en nueve sedes y permite que las usuarias reciban orientación jurídica y atención psicosocial en un mismo punto, tanto para solicitar medidas de protección como para reportar su incumplimiento.

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Entre 2025 y octubre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer brindó 125.196 atenciones en las Casas de Justicia de Bogotá. De ese total, 100.805 se realizaron en las nueve sedes que ya tienen la ruta integral y 24.391 en otros puntos donde la entidad también presta servicios.

Las consultas sobre medidas de protección o posibles incumplimientos representaron el 41% de las atenciones sociojurídicas, según datos divulgados por la Secretaría. Los casos de violencia intrafamiliar concentraron otro 22%. La atención se articula con las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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El Distrito prevé ampliar a 11 las Casas de Justicia con Ruta de Atención Integral para Mujeres a finales de 2026. (foto tomada de la Alcaldía de Bogotá)

Las nueve Casas de Justicia que actualmente cuentan con la ruta están ubicadas en Barrios Unidos, Bosa Campo Verde, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba Ciudad Jardín y Usme.