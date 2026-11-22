El Ejército ubicó 23 explosivos adaptados para drones en un depósito ilegal de Angostura, Antioquia (@Ejercito_Div7/ Instagram)

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Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal en zona rural de Angostura, en el norte de Antioquia, donde hallaron 23 dispositivos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados desde drones. Según la información oficial, el material pertenecería a la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias Calarcá.

El operativo estuvo a cargo de soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, unidad adscrita a la Cuarta Brigada, con apoyo del Gaula Militar de la Policía Nacional. Además de los artefactos ya ensamblados, las autoridades encontraron insumos que permitirían fabricar decenas de explosivos adicionales.

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El material quedó bajo custodia de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales y técnicos correspondientes. La Cuarta Brigada sostuvo que el hallazgo evitó que los elementos fueran empleados en posibles ataques contra la población civil, integrantes de la Fuerza Pública o infraestructura estatal.

Los explosivos estaban adaptados para ser transportados y lanzados desde drones

Las autoridades informaron que los 23 dispositivos explosivos improvisados habían sido acondicionados para su uso mediante drones. Esta modalidad ha sido empleada por grupos armados ilegales para ampliar la distancia desde la cual pueden atacar objetivos y reducir la exposición directa de quienes manipulan los artefactos.

Los 23 dispositivos habían sido preparados para ser lanzados desde drones (@Ejercito_Div7/ X)

El teniente coronel Wilmer Fernando Rincón Salamanca, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, explicó que la operación también permitió hallar materiales para la elaboración de más elementos explosivos.

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“Durante la operación fueron incautados 23 dispositivos explosivos improvisados, adaptados para ser empleados mediante drones, así como material e insumos con los que se podrían fabricar aproximadamente 54 artefactos explosivos más”, afirmó el oficial.

La ubicación del depósito se produjo en una zona rural de Angostura, municipio ubicado en la subregión del Norte antioqueño. La Fuerza Pública atribuyó de manera preliminar los elementos a la Estructura 36, grupo armado organizado residual que opera en sectores de Antioquia y que sería parte de la facción identificada como Calarcá.

Dentro del depósito ilegal, los uniformados encontraron tubos de PVC y 18 tubos galvanizados, con los cuales, de acuerdo con la evaluación del Ejército, se podrían construir cerca de 54 dispositivos explosivos improvisados. También fueron incautadas 30 láminas galvanizadas, un equipo de soldadura, una pulidora y otros objetos que, según las autoridades militares, estaban relacionados con la fabricación o adecuación de explosivos.

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La Cuarta Brigada señaló que el arsenal pertenecería a la Estructura 36 de las disidencias de las Farc (@Ejercito_Div7/ X)

La presencia de herramientas y materiales de trabajo llevó a las tropas a concluir que el lugar no solo era utilizado para almacenar los 23 artefactos preparados, sino que también habría servido como punto para elaborar nuevos dispositivos.

El Ejército no informó si durante la operación se registraron capturas ni precisó cuándo fue ubicado el depósito. Tampoco detalló las características de los explosivos, los mecanismos de activación o el alcance de los drones que presuntamente serían utilizados.

El material fue atribuido a la Estructura 36 de las disidencias de las Farc

La Cuarta Brigada señaló que el arsenal pertenecería al grupo armado organizado residual Estructura 36, facción de alias Calarcá. Esa atribución será objeto de los procedimientos que adelanten las autoridades con el material incautado.

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En su reporte, el Ejército indicó que el resultado afectó las capacidades logísticas y armadas de la organización ilegal, debido a que se retiraron de circulación explosivos ya adaptados para drones y componentes que permitirían la producción de otros artefactos.

La institución señaló que esos elementos podían ser destinados a acciones contra habitantes de la zona, la Fuerza Pública y bienes de infraestructura. “Se impidió que estos insumos fueran utilizados para la fabricación de dispositivos explosivos”, indicó la Fuerza Pública al informar sobre la operación.

La Fuerza Pública indicó que los explosivos podían ser utilizados contra civiles, uniformados e infraestructura estatal (@Ejercito_Div7/ X)

El hallazgo ocurre en medio de las acciones militares contra estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en distintas áreas de Antioquia. El norte del departamento ha sido escenario de operaciones de control territorial y de acciones de grupos ilegales que buscan conservar corredores de movilidad y zonas de influencia.

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