Los uniformados recuperaron el automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo antes de remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación (Mebog)

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Un conductor que trabajaba mediante una aplicación digital recuperó su vehículo y sus pertenencias tras haber sido abandonado en una zona boscosa de la vía hacia La Calera, Cundinamarca.

La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a dos hombres venezolanos, de 19 y 21 años, señalados por el presunto hurto.

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El caso comenzó cuando la víctima recogió a los dos pasajeros en el barrio 7 de Agosto. Según el relato oficial, el recorrido derivó en un ataque en el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón.

La víctima fue intimidada con armas cortopunzantes y amordazada con los cordones de sus propios zapatos, de acuerdo con la información entregada por la Policía. Los sospechosos le habrían quitado el automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo antes de dejarlo abandonado.

El conductor inició el servicio de transporte solicitado a través de una plataforma digital en el barrio 7 de Agosto (Mebog)

Dar con la ubicación del vehículo fue posible por el sistema de rastreo GPS y por la intervención de patrullas que realizaban controles en la calle 53 con carrera 13, en Chapinero Central. Allí identificaron a dos personas en actitud sospechosa que coincidían con las características del automotor buscado.

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El conductor recogió a los pasajeros en el barrio 7 de Agosto

Una vocera de la Policía explicó que las patrullas de vigilancia intervinieron tras recibir el reporte del hurto. “La Policía Nacional, a través de las patrullas de vigilancia, logró la captura en flagrancia de dos hombres de 19 y 21 años de nacionalidad venezolana por el presunto delito de hurto”, afirmó.

La funcionaria añadió que el conductor, quien prestaba servicios por medio de una plataforma, había recogido a los dos hombres en el barrio 7 de Agosto antes de que ocurriera el presunto ataque.

El trayecto avanzó hasta Normandía, donde los detenidos habrían amenazado al conductor y lo habrían inmovilizado. Después se apoderaron de sus objetos de valor y del vehículo, según la versión oficial.

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Los asaltantes utilizaron armas cortopunzantes y amordazaron a la víctima a la altura del sector de Normandía en Fontibón (Mebog)

La vocera sostuvo que los hombres dejaron al conductor en una zona boscosa de la carretera que conduce al municipio de La Calera. La víctima logró pedir ayuda luego de quedar abandonada en ese lugar.

El rastreo satelital del automóvil orientó la búsqueda policial hasta la calle 53 con carrera 13. Los uniformados que adelantaban labores de registro y control encontraron a los dos sospechosos con el vehículo que correspondía a las características denunciadas.

“Gracias al rastreo GPS y uniformados en labores de patrullaje en la calle 53 con carrera 13, lograron la ubicación y recuperación del vehículo, celulares y el dinero en efectivo”, señaló la oficial de la Policía.

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Los agentes recuperaron el automóvil, los dos celulares y el efectivo que, de acuerdo con la denuncia, habían sido sustraídos durante el ataque. Los elementos fueron incorporados al procedimiento junto con los detenidos.

Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar con las actuaciones judiciales por el presunto delito de hurto.

El afectado presentó golpes menores y destacó la rápida intervención policial que permitió la recuperación de su patrimonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima agradeció la intervención de los uniformados

El conductor aseguró que el criterio de los policías fue determinante para recuperar su automóvil. “La intuición de los uniformados, pues acerca del evento que me sucedió esta madrugada, fue muy acertada”, relató.

También confirmó que sufrió golpes durante el hecho, aunque dijo encontrarse fuera de peligro. “Por fortuna pude recuperar mi carro. Estoy bien de salud, un poquito sí golpeado”, expresó.

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La víctima agradeció a los agentes que participaron en el procedimiento y destacó la disposición de la Policía para localizar el vehículo. El automóvil y los demás objetos recuperados quedaron vinculados al caso entregado a la Fiscalía.

La Policía informó que en la localidad de Chapinero aumentó 25% la recuperación de automotores y que fueron capturadas 1.006 personas en flagrancia por distintos delitos.

La institución pidió a los ciudadanos informar cualquier delito o comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.