El frailejón constituye una especie nativa característica de los páramos de Colombia, Venezuela y Ecuador (Ejército)

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El Ejército Nacional sembró 300 frailejones en la vereda Alto Grande, en el municipio de Pamplona, como parte de una jornada orientada a recuperar ecosistemas de páramo y proteger las fuentes de agua de la región.

La actividad estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 13 General Custodio García Rovira, unidad adscrita a la Trigésima Brigada.

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La siembra se realizó junto con la Alcaldía Municipal de Pamplona y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor. La articulación reunió capacidades militares, institucionales y ambientales para intervenir un área de alta montaña.

El objetivo de la jornada fue contribuir a la recuperación de la vegetación nativa y al cuidado de los recursos naturales. Las entidades participantes enfocaron la iniciativa en una especie clave para la regulación hídrica de los páramos.

La Alcaldía de Pamplona y Corponor participaron junto a las tropas militares en la jornada de restauración ecológica (Ejército)

El frailejón, del género Espeletia, es una planta endémica de los ecosistemas de alta montaña de Colombia, Venezuela y Ecuador. Sus hojas poseen vellosidades que absorben la humedad de la neblina y la liberan de forma gradual hacia el suelo.

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Esa función permite que la especie intervenga en los ciclos hidrológicos que sostienen fuentes de agua para millones de habitantes. Por esa razón, la conservación de los frailejones forma parte de las acciones destinadas a proteger los páramos.

Los frailejones crecen lentamente y enfrentan amenazas ambientales

Los estudios ambientales citados en la iniciativa indican que un frailejón adulto puede captar hasta 25 veces su propio peso en agua y almacenar cerca de un litro al día.

La especie registra un crecimiento de entre uno y dos centímetros por año. Esa lentitud aumenta su vulnerabilidad frente al cambio climático, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola. “Conscientes de la fragilidad de estas especies, los hombres y mujeres del Ejército Nacional han consolidado una rigurosa labor de conservación mediante la operación de viveros de alta montaña”, indicó la institución.

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La recuperación de estas plantas requiere procesos prolongados, ya que las condiciones climáticas de los páramos dificultan el establecimiento de nuevas plántulas. La supervivencia de cada ejemplar depende del cuidado durante sus primeras etapas de desarrollo.

Esta planta absorbe la humedad de la neblina y la suministra de forma gradual hacia los suelos de la región (Mirador los Curruyes)

Los soldados que participaron en el programa de conservación trabajan también en viveros de alta montaña. Allí intervienen en la recolección responsable de semillas dentro de zonas autorizadas y en su posterior germinación.

El proceso contempla el cuidado técnico de las plantas en laboratorio o vivero antes de su traslado a sectores degradados. La etapa final consiste en la siembra de los ejemplares en áreas seleccionadas del páramo.

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La restauración busca recuperar la cobertura vegetal nativa

La labor de los viveros permite impulsar la recuperación de la cobertura vegetal propia de los ecosistemas de alta montaña. El trabajo también apunta a mejorar las posibilidades de adaptación de las plantas ante condiciones ambientales extremas.

La Segunda División, la Trigésima Brigada y el Batallón de Infantería Liviana N.º 13 participaron en esta estrategia junto con las autoridades municipales y ambientales.

El lento crecimiento de uno a dos centímetros por año eleva la vulnerabilidad de la especie frente al cambio climático y la deforestación (Suministrado a Infobae Colombia)

La jornada en Pamplona vinculó la protección del patrimonio natural con las tareas de presencia institucional en el territorio. Las entidades destacaron que la conservación ambiental complementa las acciones de seguridad física en la región.

El Ejército Nacional señaló que mantendrá su trabajo de protección de los ecosistemas estratégicos y de los recursos naturales de Norte de Santander, bajo los principios de Patria, Honor y Lealtad.

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“Con la plantación de estos 300 nuevos individuos en la vereda Alta Grande, la Segunda División, la Trigésima Brigada y el Batallón de Infantería Liviana N.º 13, junto a las autoridades locales y ambientales, consolidan un legado de responsabilidad ecológica que trasciende la seguridad física del territorio. El Ejército Nacional continúa trabajando bajo los principios de Patria, Honor y Lealtad por la preservación del patrimonio natural de los nortesantandereanos”.