La Supersalud restableció las asambleas de accionistas en las entidades intervenidas para reforzar el gobierno corporativo. (Supersalud)

Guardar

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció el viernes 20 de noviembre de 2026 que se restablecen las asambleas generales de accionistas de Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca, tres entidades bajo intervención forzosa administrativa, para reforzar el gobierno corporativo y exigir información sobre su manejo financiero, administrativo y operativo.

La disposición no pone fin a las intervenciones ni altera las facultades de inspección, vigilancia y control de la autoridad sanitaria. Los agentes especiales interventores conservarán sus atribuciones para administrar las entidades mientras se mantengan las medidas.

PUBLICIDAD

La orden alcanza a seis EPS: Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS). Sus interventores deberán convocar las asambleas y presentar un balance de la gestión desarrollada desde el inicio de cada proceso, junto con un diagnóstico actualizado de la situación de cada aseguradora.

“La Superintendencia Nacional de Salud restableció las asambleas generales de accionistas de Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca, entidades que se encuentran bajo medida de intervención forzosa para administrar. La decisión busca fortalecer los mecanismos de gobierno corporativo, rendición de cuentas y seguimiento a la gestión institucional realizada por los interventores”, se observa en el comunicado emitido por la entidad.

PUBLICIDAD

La orden de la autoridad sanitaria abarca a Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud. (@Supersalud/X)

Los accionistas recibirán información periódica sobre la gestión administrativa, el estado financiero, los giros efectuados y el cumplimiento de las condiciones de habilitación. También conocerán la conformación de las redes de prestadores de servicios de salud.

Los reportes deberán detallar el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, así como las acciones de tutela y los desacatos pendientes. La Supersalud incorporó estos asuntos dentro de la rendición de cuentas exigida durante las intervenciones.

“Para estas EPS, así como para Emssanar, Famisanar y SOS, que también se encuentran bajo medida de intervención forzosa administrativa, la Superintendencia ordenó a los agentes especiales interventores convocar las respectivas asambleas generales de accionistas para presentarles un informe sobre la gestión adelantada durante la intervención y exponer el diagnóstico actualizado de cada entidad”, se añade en el documento.

PUBLICIDAD

Estados financieros y reorganización bajo revisión de los accionistas

Los interventores deben entregar informes periódicos sobre finanzas, giros de recursos y redes de prestadores de servicios, según la directriz de la Supersalud. (@Supersalud/X)

Los estados financieros de las entidades deberán presentarse ante las asambleas para su aprobación. Los interventores también tendrán que someter a consideración propuestas de reorganización financiera, administrativa y operativa orientadas a la sostenibilidad de las EPS y a la continuidad de los servicios de salud.

“​Así mismo, los agentes especiales interventores les deberán rendir informes periódicos sobre la gestión administrativa, la situación financiera de la entidad, los giros efectuados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación, la conformación de la red de prestadores de servicios de salud y el estado de las PQRD, las acciones de tutela y los desacatos pendientes", se añade en el comunicado.

PUBLICIDAD

Las iniciativas podrán contemplar capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias. La obligación de exponer estas alternativas no significa que alguna de ellas haya sido aprobada o que ya exista una decisión de aplicarla en las entidades intervenidas.

La medida también exige informar sobre la conformación y el funcionamiento de las juntas asesoras de acreedores. Los interventores deberán entregar a las asambleas y a la Superintendencia el reglamento de esas instancias, sus funciones, las convocatorias realizadas y las actas de sus sesiones.

Imagen de referencia. Los agentes interventores tienen el deber de informar sobre los reglamentos, convocatorias y actas de las juntas de acreedores. (Supersalud)

“Además, deberán presentar a la Asamblea General de Accionistas los estados financieros para su aprobación y someter a su consideración las propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que incluyan, entre otras medidas, capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud”, dice en el documento.

PUBLICIDAD

“Como parte de estas disposiciones, también deberán informar a la Asamblea y a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la conformación y funcionamiento de la Junta Asesora de Acreedores, incluyendo su reglamento, las funciones que desarrolla, las convocatorias realizadas y las actas de las sesiones”, concluye el comunicado.

En Nueva EPS, la autoridad sanitaria aceptó recientemente la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro como agente especial interventor y designó en su reemplazo a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.