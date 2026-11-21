Abelardo de la Espriella reportó que fueron abatidos cinco integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ durante la operación Ninfa en Mapiripan, Meta (Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE)

Guardar

El 21 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron un bombardeo contra una estructura de las disidencias de las Farc en una zona rural de Mapiripán, Meta. Según sus declaraciones, la acción dejó cinco integrantes del grupo muertos y permitió incautar armamento y equipos de comunicación.

La operación, denominada NINFA, se desarrolló durante la madrugada del sábado 21 de noviembre de 2026. El objetivo fue la estructura 44 Antonio Ricaurte, que el Gobierno nacional vincula con el grupo armado comandado por alias Iván Mordisco.

PUBLICIDAD

“¡CONTUNDENTE BOMBARDEO CONTRA EL NARCOTERRORISMO EN EL META! En la madrugada de hoy, 21 de noviembre, nuestras Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron la Operación NINFA, en zona rural de Mapiripán, Meta, contra la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco”, escribió en su cuenta de X.

La operación dejó cinco muertos, según el Gobierno

El jefe de Estado señaló que se incautaron cuatro armas largas, dos cortas, 12 proveedores y munición de distintos calibres, así como equipos de comunicación (@ABDELAESPRIELLA)

En su mensaje, el líder del movimiento Defensores de la Patria señaló que el informe preliminar reporta cinco personas dadas de baja durante el operativo. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni precisaron si hubo capturas o afectaciones entre los integrantes de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el balance difundido por De la Espriella, en el lugar fueron halladas cuatro armas largas, dos armas cortas, doce proveedores y munición de distintos calibres. También se decomisaron dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.

“Balance preliminar: 5 narcoterroristas dados de baja. 4 armas largas y 2 armas cortas. 12 proveedores y munición de diferentes calibres. 2 chalecos multipropósito y un equipo de campaña. 1 teléfono satelital y 2 celulares. 2 embarcaciones. El miedo cambió de bando”, afirmó el presidente al comunicar el resultado de la intervención en Mapiripán.

PUBLICIDAD

El presidente anunció una respuesta ante nuevos ataques

El mandatario colombiano sostuvo que su administración responderá a las acciones violentas atribuidas a organizaciones armadas contra uniformados o población civil. “Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra fuerza pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”, declaró.

Abelardo de La Espriella añadió que el Gobierno nacional no permitirá que esas estructuras continúen con acciones que, según dijo, siembran temor en el país. También felicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por el operativo.

Las autoridades esperan consolidar la información de la operación NINFA para entregar un reporte detallado sobre su desarrollo y los resultados finales. El anuncio se suma a la política de seguridad planteada por la administración actual frente a los grupos armados ilegales.

PUBLICIDAD

Las cifras de seguridad en los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en la Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de seguridad de sus primeros 100 días de Gobierno en Colombia. (Presidencia de Colombia)

En una alocución presidencial emitida la noche del domingo 15 de noviembre de 2026, Abelardo de la Espriella sostuvo que ordenó recuperar el control territorial, suspendió los diálogos del proceso de paz y presentó cifras de capturas, incautaciones, extradiciones y operativos en cárceles.

El jefe de Estado informó que, en los primeros 100 días de su administración, la fuerza pública realizó 51.254 capturas por diferentes delitos. Dentro de esa cifra, incluyó 654 detenciones por extorsión y 184 relacionadas con conductas de secuestro.

De la Espriella aseguró además que las autoridades incautaron 6.336 armas de fuego, que fueron retiradas de circulación. En materia de narcotráfico, señaló que se decomisaron más de 389 toneladas de estupefacientes, entre ellas cerca de 172 toneladas de cocaína y 128 toneladas de marihuana.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano informó sobre operativos contra grupos armados, más de 51 mil capturas, decomisos de drogas y armas, extradiciones y controles en cárceles (Presidencia de Colombia / Youtube)

El líder político también informó sobre la destrucción de 1.493 laboratorios que, de acuerdo con su declaración, eran utilizados para producir drogas ilícitas. “Hay que golpear las economías ilegales que financian sus estructuras y alimentan la violencia”, sostuvo.