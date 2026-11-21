Capturan a hombre acusado de administrar bienes y recursos de grupo armado en Antioquia (@Ejercito_Div7/X)

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Tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional capturaron el 21 de noviembre de 2026 en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia, a un hombre identificado con los alias Abichurrio o Narizón, señalado por las autoridades de coordinar actividades financieras de una estructura del Clan del Golfo.

El operativo contó con la participación de la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información divulgada por la Séptima División del Ejército, el detenido estaría vinculado con la subestructura Pacificadores de Samaná y tendría la función de conectar sus economías ilícitas con la subestructura Gabriel Poveda Ramos.

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La institución militar indicó que el capturado tendría responsabilidades relacionadas con la administración de recursos, el manejo de propiedades y la logística de esa organización criminal. Según la versión oficial, esas tareas facilitarían una eventual expansión de la estructura hacia el oriente antioqueño.

Durante la diligencia, las autoridades incautaron un arma corta, munición y otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores. La imagen difundida por el Ejército muestra al detenido junto a integrantes de la fuerza pública y varios objetos exhibidos sobre una mesa.

Alias Narizón fue detenido por presunto manejo de recursos de estructura del Clan del Golfo (@Ejercito_Div7/X)

La Séptima División calificó la captura como una afectación a las redes financieras y logísticas del grupo armado. “Representa un golpe estratégico”, señaló la institución en su reporte, al referirse a la presunta función del hombre dentro de las operaciones económicas de la organización.

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El Ejército sostuvo que la intervención se basó en labores de inteligencia y coordinación entre las entidades que participaron. La fuerza pública no precisó los delitos por los cuales será judicializado el detenido ni informó si ya fue presentado ante un juez de control de garantías.

El Clan del Golfo es una organización armada ilegal con presencia en distintas regiones de Colombia. Las autoridades han atribuido a sus subestructuras actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, control territorial y otras economías ilegales.

“Continuamos debilitando las estructuras criminales”, expresó el Ejército al informar sobre la operación. La institución añadió que mantendrá acciones contra organizaciones que, según afirmó, amenazan la seguridad de los habitantes de Antioquia.

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La Fiscalía deberá avanzar en la verificación de los elementos incautados, establecer el alcance de la presunta participación del detenido y definir su situación judicial.

Incautaron arma y munición tras captura de alias Abichurrio en Necoclí (Colprensa)

Capturaron en Bogotá y Antioquia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo

Las autoridades colombianas informaron sobre dos capturas de presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bogotá y Antioquia. Uno de los detenidos llegó extraditado desde España, mientras el segundo es señalado de administrar recursos de una subestructura con presencia en Urabá.

En el aeropuerto El Dorado fue detenido Kevin Alejandro Álvarez Monroy, presunto integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego. La Fiscalía General de la Nación indicó que el hombre fue ubicado en Madrid mediante una circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y posteriormente extraditado a Colombia.

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Según el ente acusador, Álvarez Monroy integraría una oficina de cobro vinculada con esa estructura criminal, que tendría presencia en Villavicencio y otras zonas de Meta. La investigación lo relaciona con presuntas extorsiones contra comerciantes y habitantes del departamento.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentará ante un juez de control de garantías para legalizar su captura e imputarle, de manera preliminar, los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

La Fiscalía también señaló que la estructura Gonzalo Oquendo Urrego estaría relacionada con el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro, Meta.

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Kevin Alejandro Álvarez Monroy, presunto integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, estaría implicada en el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, perpetrado el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro, Meta (Fiscalía)

En una segunda acción, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturó en el corregimiento Piedras Blancas, en Carepa, Antioquia, a David Alexander Uribe Puerta, alias Chamorro. El hombre, de 39 años y oriundo de Chigorodó, sería el presunto cabecilla financiero de la subestructura Carlos Vásquez.

La Policía indicó que tendría cerca de 10 años dentro de la organización. Las pesquisas establecen que ingresó en 2017 a la llamada Escuela de los Reyes, un centro clandestino de entrenamiento, y que en 2018 asumió como cabecilla de zona en la vereda El Cerro.

Las autoridades lo señalan por administrar más de $3.000 millones mensuales obtenidos, presuntamente, del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esos fondos habrían servido para pagar nóminas, adquirir comunicaciones, comprar material bélico y apoyar a familias de miembros capturados.

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Según la Dijín, la red financiera atribuida a alias Chamorro respaldaba a un componente armado de 346 integrantes con presencia en Antioquia, Chocó y Córdoba.