La exdirectora y académica señaló una serie de irregularidades que se conocieron previo a que se destapara el escándalo por parte de la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y el economista y activista Juan Felipe Pedraza, más conocido en redes sociales como 'Rentas' (Congreso de la República/sitio web-Sede Medellín UNAL/Facebook)

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La exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Verónica Botero Fernández, reveló que desde 2024 existían alertas ante la Fiscalía por el presunto uso de documentos académicos falsos atribuidos a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico.

Botero contó en diálogo con Semana que el diploma que acredita a Estrada como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional no fue expedido por la institución y que la firma que aparece en el documento tampoco corresponde a la suya.

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La exdirectiva universitaria relató cómo conoció el caso y expresó preocupación por los posibles trabajos que la congresista habría realizado bajo esa condición profesional.

La controversia se produce mientras la Fiscalía General de la Nación adelantaría tres indagaciones contra la legisladora, de acuerdo con informes de Noticias RCN y El Tiempo.

Estrada Holguín fue destacada como la congresista electa más joven del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030 (Luz Verónica Estrada Holguín/Facebook-Cristian Bayona/Colprensa)

Las actuaciones estarían relacionadas con presunta falsedad en documento y estarían a cargo de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Seccional de Medellín.

La Universidad Nacional de Colombia (Unal) ya confirmó de manera oficial que no encontró archivos físicos ni digitales que acrediten que Estrada fuera egresada de la sede Medellín.

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La institución también sostuvo que la copia del registro de diploma presentada para verificación no fue expedida por la universidad.

“Ese diploma es falso”: así detectó la exdecana la presunta irregularidad

Botero explicó que una colega de la sede Bogotá le envió una copia digital del supuesto diploma y le preguntó si la firma correspondía a la suya.

“Miré el diploma, vi que no era mi rúbrica, miré la fecha de expedición del documento y, claro, era la época en la que yo estaba de decana de la facultad”, relató la exdecana.

Botero tuvo sospechas cuando revisó el diploma, que al final terminaron siendo ciertas (@JenniferPedraz/X)

Además, Botero expresó de forma directa al ver el cartón: “No. Esa no es mi firma. Ese diploma es falso”.

La exfuncionaria indicó que luego recibió mensajes de Ronald Vargas, representante estudiantil de la Universidad Nacional, que le envió la misma denuncia a través de la red social X.

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Botero ratificó entonces que, a su juicio, no se trataba de una sospecha sino de una falsificación.

La exdecana expuso que sus dudas surgieron antes de conocer el diploma, cuando observó una discusión entre la representante Estrada y el canciller Omar Bula en la Comisión Segunda de la Cámara.

Botero cuestionó que la congresista utilizara términos técnicos de manera incorrecta durante la intervención.

El episodio de Luz Verónica Estrada y el canciller Omar Bula en el Congreso

El canciller respondió a los señalamientos que le hizo la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada - crédito @DanielSanin/X

El caso se hizo viral en redes sociales el martes 17 de noviembre luego de que Bula corrigió a Luz Verónica Estrada por referirse al manganeso como “magnesio” y pronunciar “inrresponsabilidad”.

La congresista del Pacto Histórico cuestionó al canciller por sus referencias a sustancias químicas y por decisiones relacionadas con la guerra y la defensa.

Bula sostuvo que el control político debe servir para acercar posiciones y defendió la cooperación con Estados Unidos y con otros países de la región contra el crimen transnacional organizado.

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“No bajemos el debate a esas minucias”, afirmó Bula luego de sus observaciones a Estrada, antes de insistir en la necesidad de construir acuerdos.

La discusión comenzó cuando Estrada dijo que el ministro era “tremenda persona tan preparada” y luego afirmó: “El magnesio no es una tierra rara, es un material alcaliciotérreo, para que le quede claro, ministro. Y el escudo, eso es irresponsabilidad de usted, señor ministro, mandar a pelear a la guerra y a la defensa”.

El canciller respondió: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra química. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”.

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Después señaló que las preguntas ya habían sido contestadas durante su exposición y pidió escuchar las intervenciones de los miembros del Gobierno.

La senadora Jennifer Pedraza señaló que Estrada "debe renunciar a su curul y defenderse sin ese poder (@JenniferPedraz/X)

Botero confirmó sus sospechas: “Qué vergüenza”

Botero tenía dudas a raíz del video que se difundió y precedió las revelaciones que hicieron la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y el economista y activista Juan Felipe Pedraza, más conocido como ‘Rentas’.

“Cuando la escuché hablar, dije: “¿Cómo va a ser esta ingeniera de minas? Ni siquiera pensé que era egresada de la facultad. Esta, definitivamente, no sabe de minerales y no sabe hablar”. De verdad, no sabe utilizar los términos técnicos, ni siquiera los sabe pronunciar”, indicó la exfuncionaria.

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Detalles como la forma de expresarse de Estrada llevaron a Botero a pensar que así no expresa “una ingeniera y menos de la Universidad Nacional”.

“Cómo es ingeniera de minas y no sabe ni decir magnesio. Ni alcalinotérreos porque dijo ‘alcaliciotérreos’“, contó la exdirectora que, la noche del miércoles 18 de noviembre confirmó todo cuando vio el título.

A través de su perfil de X, Rentas expuso cómo el diploma de la Universidad Nacional de Colombia a nombre de la representante a la Cámara Verónica Estrada era falso. (@R3ntas/X)

“‘No, qué vergüenza. Estoy segura de que esta señora no es egresada de la facultad’. Y así fue. Después me empezaron a mandar otros documentos como el acta de grado, certificados de notas, y ahí uno ve que son falsos”, destacó Botero luego de ver el título universitario, cuya imagen también se difundió por parte de Pedraza y “Rentas”.

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La Universidad habría alertado a la Fiscalía desde 2024

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia de Botero sobre la antigüedad de las denuncias.

La exdirectora explicó que la Universidad Nacional habría recibido consultas desde 2024 sobre la autenticidad del diploma utilizado por Estrada.

“Ella (Estrada), aparentemente, está usando ese diploma hace rato para conseguir trabajo en distintas partes”, declaró Botero.

La docente asociada al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente Botero recalcó que una empresa minera, Continental Gold, que opera el proyecto aurífero de Buriticá, consultó a la Universidad Nacional sobre la validez del documento.

“De esa empresa le preguntaron a la Universidad Nacional si había expedido el diploma y se respondió que no. Y se hizo la denuncia en la Fiscalía en 2024, creo que en abril”, dijo Botero.

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Este es el primer fragmento del comunicado de la Universidad Nacional (Universidad Nacional Prensa)

La exdecana también indicó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) habría realizado una consulta similar en octubre de 2025.

La universidad respondió, según Botero, que el título no era auténtico y volvió a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La Unal informó de manera oficial que presentó una denuncia el 20 de noviembre de 2025, la cual fue radicada en el sistema de la Fiscalía el 4 de diciembre de ese año.

La rectoría de la universidad confirmó la denuncia ante las autoridades (Universidad Nacional)

“Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la sede Medellín no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de la persona a la que se refiere el documento”, expresó el rector de la institución, José Ismael Peña.

La presunta tarjeta profesional también fue cuestionada

El caso no se limita al diploma universitario. El Copnia informó que en noviembre de 2025 negó una solicitud de matrícula profesional presentada por la congresista, después de que la Universidad Nacional determinara que no era egresada de la institución.

Botero declaró que, pese a esa respuesta, apareció documentación en la que Estrada figuraba con una tarjeta profesional fechada en diciembre de 2025.

“El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería le mandó un correo a la Universidad Nacional en octubre preguntando si ese título universitario había sido expedido. Se respondió que no. Se mandó la denuncia a la Fiscalía y luego aparece que Verónica Estrada tenía una tarjeta profesional de diciembre de ese año”, señaló la exdecana.

Esta es la tarjeta profesional falsa de Luz Verónica Estrada (@Tatan-Rosas/X)

Al momento de consultar el sistema público del Copnia con el número de identificación de la legisladora, no aparecería una matrícula profesional registrada a su nombre, resaltó Botero.

Botero alertó por posibles labores en fiscalización minera

La principal preocupación expuesta por la exdecana está relacionada con los trabajos que Estrada habría desempeñado como presunta ingeniera de minas.

Botero indicó que, si una persona se presenta como profesional en ese campo y realiza labores de fiscalización minera sin contar con la formación o autorización exigida, podrían existir riesgos para empresas, trabajadores y comunidades.

“Verónica Estrada, al parecer, hizo un trabajo de fiscalización minera como supuesta ingeniera”, afirmó la exdecana, al sustentar que esta labor implica verificar que los proyectos en producción cumplan las exigencias técnicas, ambientales, operativas y de seguridad.

“Es peligroso porque, si no tiene el conocimiento, quién sabe cómo hará esos trabajos. Si ella ha trabajado en mi empresa diciendo que es ingeniera de minas, yo sí los revisaría. Qué miedo”, dijo Botero.

La docente y académica aseveró que la minería es una actividad de alto riesgo y que las decisiones técnicas en esa área pueden afectar la vida de trabajadores y las comunidades.

“Para eso tenemos tarjetas profesionales, para responsabilizarnos de las cosas que decimos. Nuestras decisiones, en ingeniería, afectan la vida de la gente”, expuso Botero.

También habría documentos irregulares sobre sus estudios de bachillerato

A las dudas sobre el diploma universitario y la tarjeta profesional se suman cuestionamientos sobre documentos de educación media.

La institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa informó que Estrada no culminó sus estudios de bachillerato en ese plantel.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa confirmó que Luz Verónica Estrada no terminó su educación media en el plantel (Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa)

De acuerdo con la revisión de sus libros curriculares, la hoy congresista figuraba como estudiante repitiente de octavo grado durante el año lectivo 2017.

Sin embargo, en documentos atribuidos a Estrada aparece un diploma que indicaría que se graduó como bachiller en noviembre de ese mismo año.

El colegio declaró de forma oficial la “absoluta falsedad e ilegalidad” del diploma y del acta de grado exhibidos a nombre de la representante.

Botero afirmó que el caso representa una afectación para los estudiantes y graduados que cumplen procesos académicos y profesionales regulares.

“Es un insulto a todos los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional que hacen un proceso de formación riguroso”, concluyó la exdecana.

El rector Joseé Isamel Peña se pronunció en video sobre el presunto diploma falso atribuido a la congresista. La institución aseguró que no encontró registros que acrediten su condición de egresada y confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía (Universidad Nacional de Colombia)