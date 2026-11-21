La comunidad altertó a la Policía Metropolitana de Bogotá (@PasaenBogota/X)

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En las horas de la tarde del viernes 20 de noviembre de 2026, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá recibieron un llamado de alerta de la comunidad del barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, tras el posible hallazgo de restos humanos entre residuos.

Según informes preliminares, los vecinos del sector acudieron a las autoridades cuando se percataron de la presencia de lo que podrían ser huesos de extremidades y un cráneo fragmentado, aparentemente humanos, cerca de una vía principal.

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Según los registros conocidos en redes sociales, los uniformados llegaron al punto y restringieron el acceso mientras se realizan las verificaciones para establecer la naturaleza de los elementos encontrados.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que se trate de restos humanos ni ha entregado información sobre una posible víctima.

Un cráneo fragmentado, y huesos de extremidades, aparentemente humanos, fueron hallados en una calle de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá /captura de pantalla @PasaenBogota/X)

No obstante, desde la Policía ya se adelantan las actuaciones iniciales para determinar qué fue hallado y cómo llegó hasta el sector. El caso se encuentra en verificación.

De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá informó a Infobae Colombia que fueron “hallados restos óseos”, pero que “se adelantan las investigaciones, con el fin de determinar la procedencia”.

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Hallaron restos humanos y panfletos con amenazas cerca de la cárcel La Modelo de Barranquilla

En la misma jornada, las autoridades informaron que hallaron una mano y una cabeza humanas junto con panfletos amenazantes en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Barranquilla.

Los restos fueron encontrados durante la madrugada del viernes 20 de noviembre de 2026, cerca de las 12:20 a. m., cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta dejó una caja de icopor frente al centro penitenciario y escapó.

Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (resdes sociales)

Tras la alerta, uniformados acordonaron el sector y solicitaron el apoyo de personal antiexplosivos para inspeccionar el recipiente.

Dentro de la caja, las autoridades encontraron una mano humana y mensajes intimidatorios dirigidos a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Comando de Reacción Inmediata (CRI), unidad encargada de operativos de control, traslados e intervenciones en las cárceles.

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La Policía encontró una cabeza humana a pocos metros del penal

Durante las inspecciones en los alrededores de la prisión, los investigadores localizaron una cabeza humana dentro de una bolsa negra, acompañada por otros panfletos con amenazas similares.

Los documentos fueron atribuidos a un grupo que se identifica como La Nueva Alianza, aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad de esa atribución ni establecido quién está detrás de los mensajes.

Uno de los textos advertía sobre posibles ataques contra funcionarios del Inpec y sus familiares. El otro cuestionaba presuntos malos tratos a personas privadas de la libertad y mencionaba al CRI y al Cuerpo de Reacción y Operaciones (Core). La Policía investiga si los restos corresponden a una misma víctima.

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Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (@Marovaan/X)

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que revisó las cámaras de seguridad de la zona y adelantó entrevistas con habitantes del sector para ubicar al motociclista que abandonó el recipiente.

La inspección técnica busca establecer la identidad de la víctima y determinar si ambos restos pertenecen a la misma persona. La investigación también deberá corroborar el origen de los panfletos y si existe una relación entre las amenazas y los hallazgos.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que los investigadores ya identificaron rasgos morfológicos de los hombres que aparecen en los registros audiovisuales.

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Capturaron a alias Plan B, señalado de estar vinculado con los restos humanos abandonados

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a Óscar Iván Ortega Quiñónez, conocido como alias Plan B, investigado por su presunta relación con el abandono de restos humanos y panfletos amenazantes frente a la cárcel La Modelo durante la madrugada del viernes 20 de noviembre.

Las autoridades investigan si el vehículo en el que se movilizaba el detenido fue utilizado para dejar una cava y panfletos amenazantes cerca de la prisión (Policía Matropolitana de Barranquilla)

El hombre, de 29 años y natural de Soledad, fue detenido hacia las 11:30 a. m. en el sector de Barlovento. Los uniformados verificaron que la motocicleta en la que se movilizaba tenía un requerimiento vigente por hurto y lo dejaron a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.

La motocicleta AKT TT 200, modelo 2026 y de placas PES-51H, sería la misma que aparece en las cámaras de seguridad del centro penitenciario, según la información conocida por las autoridades. Ese vehículo se convirtió en una de las pistas centrales de la investigación.

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