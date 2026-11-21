Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026, las autoridades de Medellín informaron que encontraron partes humanas desmembradas dentro de seis bolsas negras abandonadas en el barrio Campo Alegre, en la comuna La América, en el occidente de la capital antioqueña.

El hallazgo ocurrió cerca de las 9:00 a. m., cuando una persona que transitaba por el sector alertó sobre la presencia de las bolsas, que estaban amarradas y despertaron sospechas entre los residentes.

PUBLICIDAD

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial. De acuerdo con el reporte de las autoridades, las partes estaban envueltas en papel vinipel y distribuidas en las bolsas.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron un torso en una de las bolsas y partes de extremidades, manos y una cabeza en las demás.

Las primeras verificaciones apuntan a que los restos podrían corresponder a un hombre. Sin embargo, el análisis de Medicina Legal determinará la identidad de la víctima y establecerá si todos los restos pertenecen a una sola persona o si hay más personas asesinadas.

PUBLICIDAD

Los fragmentos de cuerpo fueron hallados en este corredor vial de Medellín (captura Google Maps)

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad del sector para determinar cuándo fueron abandonadas las bolsas y qué vehículo habría sido utilizado para transportarlas.

Con este hecho, las autoridades contabilizan 23 cuerpos abandonados en bolsas u otros contenedores durante 2026 en el Valle de Aburrá.

Según el reporte conocido, este es el primer caso del año en el que se hallan restos desmembrados. En todo 2025 se registraron 18 casos de cuerpos abandonados en bolsas o recipientes, de los cuales 15 ya se habían contabilizado a esta altura del año.

El antecedente más reciente de un hallazgo de restos desmembrados en el área metropolitana ocurrió el 27 de octubre de 2025, en la vereda Nemqueteba de Copacabana. Las autoridades continúan con las labores forenses y de investigación para esclarecer el caso de Campo Alegre.

PUBLICIDAD

Aunque los hechos actuales siguen en etapa de verificación, la excandidata presidencial Sondra Macollins, escribió en sus redes sociales: “Seis bolsas negras con restos humanos aparecieron esta mañana en Campo Alegre, La América, y Medicina Legal todavía no sabe si corresponden a una o varias víctimas (...) Es evidente, Colombia atraviesa una crisis de seguridad desbordada y hoy nadie está preocupado por lo que está pasando”.

Mensaje de Sondra Macollins, luego de que un peatón alertó a las autoridades sobre los paquetes abandonados en Campo Alegre, donde los investigadores encontraron un torso, extremidades, manos y una cabeza (@SondraMacol/X)

Policía investiga hallazgo de restos óseos en el barrio Las Lomas, en el sur de Bogotá

Durante la misma jornada, la Policía Metropolitana de Bogotá acordonó un sector del barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, tras el hallazgo de restos óseos cuya procedencia es objeto de investigación.

PUBLICIDAD

La alerta fue reportada por habitantes del sector durante la tarde del viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la información preliminar, los elementos fueron ubicados entre un punto de residuos y en un corredor vial cercano a una vía principal.

La Policía confirmó que fueron encontrados restos óseos y señaló que adelanta las verificaciones necesarias para determinar su origen. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si corresponden a una o más personas ni han informado sobre una posible víctima.

Un cráneo fragmentado, y huesos de extremidades, aparentemente humanos, fueron hallados en una calle de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá /captura de pantalla @PasaenBogota/X)

Los residentes alertaron sobre la presencia de fragmentos que, de manera preliminar, corresponderían a un cráneo y a huesos de extremidades. Los uniformados restringieron el acceso a la zona para permitir las labores de inspección.

PUBLICIDAD

La investigación busca establecer cómo llegaron los restos al barrio y si fueron abandonados en distintos puntos del sector. Las autoridades deberán definir, mediante los análisis técnicos y forenses, si se trata de restos humanos.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el procedimiento continúa y que entregará información una vez se conozcan los resultados de las diligencias.

El hallazgo ocurrió en la misma jornada en que las autoridades de Barranquilla investigaban el abandono de una mano y una cabeza humanas cerca de la cárcel La Modelo. Hasta ahora no existe información que relacione los tres casos.