María Claudia Tarazona afirmó que Armando Benedetti habría advertido que a Miguel Uribe Turbay lo iban a asesinar (Reuters/Colprensa)

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El exministro del Interior Armando Benedetti habría advertido sobre un atentado contra Miguel Uribe Turbay, dijo María Claudia Tarazona, señalando que se trata de una versión de segunda mano que no ha podido corroborar ni presentar ante la Fiscalía General de la Nación.

“Me la dio una fuente. Y es que Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, afirmó en diálogo con Semana.

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Según su relato, Benedetti se habría dirigido a un integrante del Congreso de la República cuando Miguel Uribe Turbay todavía estaba vivo. “El ministro del Interior de Petro le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted’”, sostuvo Tarazona, quien señaló que la alerta fue desestimada en ese momento.

Excongresistas del Partido Comunes fueron salpicados por denuncias de María Claudia Tarazona sobre orden de asesinar a Miguel Uribe - (Reuters)

Tarazona situó la supuesta advertencia en abril de 2025, de acuerdo con lo que recuerda del relato que le transmitieron, aunque indicó que conoció esa versión en junio de este año, casi un año después del asesinato. También afirmó que Miguel Uribe Turbay no fue informado: “Nunca lo supo porque no se lo dijeron a él. Se lo dijeron a una persona en el Congreso, quien me lo cuenta anecdóticamente a mí”.

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Tarazona dice que la advertencia fue desestimada

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - (Reuters)

La viuda de Miguel Uribe Turbay insistió en que no puede validar la información ni llevarla formalmente ante el ente acusador. “No se la he entregado a la Fiscalía, no la puedo corroborar, porque no depende de mí”, dijo antes de explicar que la fuente que le habló teme por su seguridad.

Tarazona narró que la persona que habría recibido el aviso no está dispuesta a respaldarlo ante los investigadores. “Me encantaría poder llevar esto ante la Fiscalía, pero la persona no se va a sostener porque teme también por su vida y tengo que respetar eso”, expresó.

El relato, dijo, surgió durante una conversación sobre las hipótesis que ella ha formado acerca de la preparación del crimen. Según contó, esa persona le dijo: “A mí se me acercó Armando Benedetti en el Congreso y me dijo: ‘Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco’”.

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Tarazona vinculó esa versión con unos chats que, según afirmó, recibió y entregó a la Fiscalía. “Los chats que me llegan dicen que el atentado va encaminado a Miguel Uribe Turbay o a Paloma Valencia. Entonces coincide la información”, sostuvo, sin aportar en sus declaraciones elementos que permitan verificar esa coincidencia.

A su juicio, las advertencias pudieron haber quedado diluidas entre numerosas amenazas. “Se juega a estos falsos atentados y estas falsas alarmas que se terminan desestimando y se dice: ‘Esto es una más de las 20 o 30 amenazas que llegan’”, sostuvo al explicar por qué supone que no se actuó frente al aviso que atribuye a Benedetti.

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Las afirmaciones de Tarazona sobre el asesinato

María Claudia Tarazona acusó a Gustavo Petro de ser el responsable del asesinato de su esposo (Colprensa/Presidencia de Colombia)

María Claudia Tarazona también expuso su conclusión personal sobre quién ordenó el asesinato y la presentó expresamente como una convicción propia. “Para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, dijo, tras señalar que basaba esa apreciación tanto en el acervo probatorio reunido durante un año y cuatro meses por la Fiscalía como en testimonios que, según ella, no pudieron sostenerse ante el organismo.

Para explicar esa postura, recordó la oposición política que Miguel Uribe Turbay ejerció desde 2012, cuando era concejal de Bogotá y Petro era alcalde. “Petro empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel”, afirmó Tarazona, quien mencionó las disputas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y por el proyecto de tranvía de la carrera Séptima.

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Sobre las pesquisas oficiales, Tarazona dijo que un Grupo de Tareas Especiales identificó personas y corroboró información relacionada con el caso. “Se mantienen en que la orden la dio Marcos Calarcá”, declaró, aunque no aportó detalles adicionales sobre las conclusiones de ese grupo ni sobre la situación judicial de la persona mencionada.

Tarazona aludió también a una carta que, conforme a sus declaraciones, llegó a la Fiscalía y que involucraría a Sandra Ramírez y a Enrique Marulanda. Además, vinculó sus sospechas con la Segunda Marquetalia, alias Mordisco, los Comandos de Frontera y el régimen de Nicolás Maduro, así como con el supuesto movimiento de armas y dinero desde Venezuela; todas esas menciones fueron expuestas por la viuda como información recibida o conclusiones personales.

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