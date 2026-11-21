Un hombre forcejeó con otra persona, tomó un objeto de un policía y escapó al segundo piso (@Elolfato/X)

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Un video difundido en redes sociales el 20 de noviembre de 2026 mostró el momento en que un hombre le quitó un objeto a un uniformado de la Policía Nacional durante un altercado ocurrido en una vivienda en la ciudad de Ibagué.

En las imágenes aparece un hombre sin camiseta, con pantaloneta y zapatos, que forcejea con otro sujeto mientras dos policías presencian el enfrentamiento. Durante la discusión, el protagonista del video grita: “Ándate, vos. ¿Qué te bates en mi casa? (sic)”.

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El hombre continúa con los reclamos frente a quienes se encontraban a las afueras del inmueble. “¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viste. Chao. Ándate vos, vos. ¿Qué pasa?”, se escuchó decir antes de aproximarse a uno de los uniformados.

El hombre huyó hacia el segundo piso de la vivienda

En medio de un descuido, el sujeto tomó un elemento que llevaba uno de los policías. El objeto no puede identificarse con claridad en el registro audiovisual, por lo que no es posible determinar si se trataba de un elemento de dotación o de una pertenencia personal.

Altercado en una casa terminó con un hombre que tomó un elemento de un policía (@Elolfato/X)

El integrante de la Policía Nacional de Colombia salió detrás del hombre, quien corrió hacia el interior de la casa y subió por unas escaleras al segundo piso. La secuencia termina sin mostrar si el uniformado logró recuperar el artículo.

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La publicación señaló que el altercado se habría originado por una riña con otra persona y los uniformados llegaron para controlar la situación. También afirmó que el hombre consiguió refugiarse temporalmente dentro del inmueble, aunque el policía intentó ingresar después por el elemento hurtado, finalmente desistió.

El material generó comentarios de usuarios en X, algunos de los cuales cuestionaron la actuación de los uniformados.

Tras la publicación del video, varios usuarios cuestionaron la respuesta de los agentes. Un usuario escribió: “Policías en cero actitud de combate, despierten, pónganse la pila”. El mensaje reclamó una intervención más rápida frente a la huida del hombre.

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Otra usuaria, calificó la escena como una “vergüenza”, mientras que un tercer comentario afirmó: “Es hurto y es flagrancia”. Las reacciones se concentraron en la aparente falta de control del procedimiento y en el hecho de que el involucrado logró subir al segundo piso del inmueble.

Video registró el momento en que un hombre tomó un objeto de un uniformado en Colombia (@Elolfato/X)

Policía intervino tras discusión de un extranjero en plaza del Centro Histórico de Cartagena

Un video que circuló en redes sociales el 19 de noviembre de 2026 mostró un altercado entre un presunto turista italiano y varias personas en la plaza Fernández Madrid, en el Centro Histórico de Cartagena. La secuencia derivó en la intervención de agentes de la Policía, aunque no permite reconstruir con precisión el inicio de la confrontación.

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Según la información conocida, el extranjero habría empujado a un hombre que estaba en el sector. Personas presentes le reclamaron por lo ocurrido y le exigieron detener la discusión. En las imágenes se escuchan gritos, reproches y el tránsito de vehículos en los alrededores.

“¡Basta!”, exclamó el hombre señalado como visitante en uno de los fragmentos. También afirmó: “Nos están molestando mucho”, mientras otra persona solicita la llegada de los uniformados. Varias voces repiten “mira” y cuestionan la demora de la intervención.

Durante la discusión, algunos asistentes acusaron al extranjero de haber golpeado a alguien. “Le pegaron”, se escuchó decir a una persona. El presunto turista respondió: “Me quieren pegar”, antes de que otra voz le pidiera que se calmara.

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Autoridades intervinieron tras altercado con un presunto turista italiano en Cartagena (@horusperegrinus/X)

El hombre afirmó en más de una oportunidad: “Soy italiano”. La frase recibió respuestas de quienes le pedían retirarse del sitio.

En otro momento, una persona discutió por un vehículo y gritó: “Mi carro”. Poco después, se escucha la pregunta “¿Vas a hacer qué?”, en medio de un nuevo intercambio verbal.

El extranjero intentó alejarse de la plaza, de acuerdo con el video. Agentes de la Policía llegaron para controlar la situación y pidieron evitar contactos físicos entre los involucrados. La grabación termina sin mostrar el desenlace del procedimiento.

El caso reavivó comentarios sobre la convivencia en sectores turísticos de Cartagena, donde residentes, comerciantes, peatones y viajeros comparten espacios de alta circulación.