La responsabilidad de ajustar una factura electrónica recae directamente en el comercio emisor y no en la administración tributaria (Agencia Andina)

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Si recibió una factura a su nombre con datos equivocados o por una compra que no identifica, debe revisar el documento, solicitar la corrección al facturador y, si no obtiene respuesta, presentar una denuncia ante la Dian. La entidad aclara que la responsabilidad de ajustar una factura electrónica recae en quien la expidió, no en la administración tributaria.

La factura electrónica tiene la misma validez legal que una factura en papel, aunque se genera, transmite y conserva por medios digitales. Además de respaldar la venta de bienes o servicios, puede servir como soporte para beneficios tributarios.

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Revise los datos antes de solicitar una corrección

El primer paso consiste en consultar las facturas electrónicas expedidas con su nombre o número de identificación. Para hacerlo, el contribuyente puede revisar la información disponible en el sistema de factura electrónica o presentar una petición formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que le entregue esos registros.

Los contribuyentes pueden consultar los comprobantes expedidos a su nombre en el sistema de la Dian o mediante una petición formal (Dian)

Al verificar el documento, conviene revisar quién figura como emisor, la fecha de expedición, los valores facturados y la descripción de los bienes o servicios. Esta comprobación permite establecer si hubo una equivocación en los datos personales, si el monto no coincide con la compra o si se trata de una operación que la persona no realizó.

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Una factura desconocida no debe ignorarse. El documento puede contener información relevante para las obligaciones tributarias del ciudadano y, en algunos casos, podría requerir una actuación del establecimiento que lo expidió.

El establecimiento que expidió la factura debe corregirla

Cuando la compra sí fue realizada, pero la factura presenta errores en el nombre, el número de identificación o el valor, el cliente debe comunicarse directamente con el comercio o con el facturador electrónico. La solicitud debe indicar con claridad cuál es la inconsistencia y aportar, si están disponibles, los documentos que respalden la reclamación.

El emisor debe revisar la transacción y aplicar el mecanismo de corrección que corresponda. Entre las alternativas está la expedición de una nota crédito, documento que permite ajustar o anular una factura electrónica cuando existen errores o cambios en la operación registrada.

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Los establecimientos comerciales aplican notas crédito para anular o corregir operaciones registradas con datos erróneos (Dian)

También es necesario contactar al establecimiento cuando el ciudadano no reconoce la compra. En ese caso, debe pedir que se revise la transacción y que se determine si se usaron sus datos de manera incorrecta. La Dian no corrige de forma directa las facturas emitidas por los comercios, pues esa obligación es del facturador.

Para facilitar una eventual reclamación, es recomendable conservar el número de la factura, la fecha, los comprobantes de pago, los mensajes enviados al comercio y cualquier respuesta recibida. Estos soportes pueden ser necesarios si el caso debe escalarse ante la autoridad tributaria.

La denuncia ante la Dian procede si el facturador no responde

Si el establecimiento no atiende la solicitud, rechaza la corrección o no es posible establecer contacto, el usuario puede presentar una denuncia ante la Dian. En el escrito debe señalar expresamente que se trata de una denuncia y describir los hechos de forma concreta.

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La solicitud debe incluir los soportes disponibles: copias de las facturas cuestionadas, pruebas de los contactos realizados con el emisor, notas crédito —si existen— y otros documentos que permitan demostrar que la operación no fue efectuada por el titular de la identificación.

La Dian tramita denuncias formales cuando los comercios desatienden las peticiones de corrección por compras no reconocidas (Dian)

Con esta información, el área competente de la Dian evaluará el caso y adelantará las actuaciones que correspondan frente al emisor. La denuncia no reemplaza la gestión inicial con el comercio, por lo que el contacto con el facturador debe ser el primer paso cuando sea posible.

ABC para actuar ante una factura que no reconoce

A. Consulte. Revise las facturas emitidas a su nombre y confirme el comercio, la fecha, los valores y los productos o servicios incluidos.

B. Busque al facturador. Solicite al establecimiento la revisión de la operación y la corrección de los datos. Si procede, pida la emisión de una nota crédito.

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C. Denuncie. Si no recibe respuesta o el comercio se niega a corregir la información, presente una denuncia ante la Dian con los documentos que respalden su caso.

La factura electrónica también puede dar una deducción tributaria

Además de reemplazar el soporte físico, la facturación electrónica reduce costos de almacenamiento, envío y procesamiento de documentos. Un estudio citado por la Dian, elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, señala que este sistema puede representar ahorros de hasta el 80% frente a la gestión de facturas en papel.

El sistema de facturación electrónica reduce los costos de almacenamiento y gestión documental hasta en un 80% frente al papel (Dian)

La Ley 2277 de 2022 permite que las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general deduzcan en su impuesto de renta el 1% del valor de las adquisiciones respaldadas con factura electrónica. El beneficio tiene un límite de 240 UVT en el respectivo año gravable y aplica sin importar si la compra está relacionada con la actividad productora de renta.

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Por esta razón, revisar que las facturas estén correctamente expedidas resulta relevante tanto para detectar transacciones no reconocidas como para conservar soportes válidos de las compras. Todos los responsables de facturar deben hacerlo electrónicamente según el calendario definido por la Dian y su actividad económica identificada con el código Ciiu.