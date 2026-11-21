Audiencia judicial contra presuntos integrantes de la banda Los Carretilleros (Fiscalía)

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La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló a la estructura criminal Los Carretilleros, señalada de combinar el narcomenudeo con homicidios selectivos y la utilización de menores de edad para distribuir estupefacientes en el barrio Potrero Grande, en Cali.

La investigación derivó en la captura y judicialización de 19 presuntos integrantes del grupo, luego de 26 registros y allanamientos realizados por la Policía Nacional. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados que no aceptaron los cargos.

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La investigación documentó 67 hechos de distribución de drogas

Según la Fiscalía, la organización operaba en la comuna 21 de Cali y utilizaba viviendas como bodegas, puntos de expendio y centros de distribución de sustancias estupefacientes.

Los investigadores documentaron 67 eventos de venta de drogas y establecieron que menores de edad habrían participado en su entrega en entornos educativos, zonas comerciales y otros lugares concurridos.

La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló a la estructura criminal Los Carretilleros, señalada de combinar el narcomenudeo con homicidios selectivos y la utilización de menores de edad para distribuir estupefacientes en el barrio Potrero Grande, en Cali (Fiscalía)

La indagación comenzó tras una información recibida el 16 de enero de 2025 sobre la existencia de la estructura. “Con el fin de establecer esa inferencia razonable de autoría y participación, la Fiscalía inició unas actividades investigativas”, explicó un fiscal durante la audiencia.

La Policía Judicial realizó vigilancias en distintos sectores y sobre algunas personas. La Fiscalía también autorizó la intervención de un agente encubierto.

Tres homicidios fueron atribuidos a la disputa por el control territorial

El ente acusador vinculó a Los Carretilleros con tres homicidios cometidos con arma de fuego durante el último año, en medio de una presunta disputa por el control de la venta de drogas en el sector.

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Fiscalía expone el rol de procesados por actividades ilícitas en audiencia judicial (Fiscalía)

Uno de los casos ocurrió el 3 de noviembre de 2024, cerca de las 4:10 p. m., en la carrera 28 B1 con calle 126 de Potrero Grande. La Fiscalía presentó elementos para relacionar a José Yordan Cacera Cortés con la coordinación de actividades de tráfico de estupefacientes y el control territorial de la organización.

El fiscal sostuvo que el procesado sería “integrante activo de una organización criminal” y tendría “capacidad de mando sobre otros miembros”, además de presuntamente ejercer control territorial mediante intimidaciones.

Los detenidos enfrentan cargos por homicidio, drogas y uso de menores

Un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, destinación ilícita de inmueble y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

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La Fiscalía sostuvo que, en algunas viviendas bajo observación, los menores abrían las puertas, orientaban el ingreso de compradores y, en ciertos casos, presuntamente dosificaban sustancias estupefacientes.

“Se están instrumentalizando menores de edad para la venta y tráfico de estupefacientes”, indicó el fiscal. También afirmó que las bitácoras de la investigación registraron casos en los que los adolescentes “están dosificando sustancias estupefacientes”.

Fiscalía señala presunta instrumentalización de menores de edad en actividades ilícitas (Fiscalía)

Megatoma en el Valle del Cauca dejó 64 capturados en 18 municipios

La Operación Patriot dejó 64 personas capturadas en 18 municipios del Valle del Cauca, tras cinco operativos simultáneos realizados por el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades atribuyeron a los detenidos posibles vínculos con el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y bandas locales relacionadas con homicidios, extorsiones, hurto, narcotráfico y reclutamiento.

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Durante los allanamientos participaron más de 1.000 uniformados y fueron incautadas nueve armas de fuego, más de 1.100 dosis de estupefacientes, municiones y cigarrillos de contrabando. El general Carlos Oviedo señaló que el despliegue buscó “contrarrestar el homicidio, el hurto, el narcotráfico, la extorsión” y reforzar el control del centro penitenciario de Tuluá.

El balance oficial presentó la operación como una acción coordinada contra redes dedicadas al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios y el control territorial.