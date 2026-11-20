Roy Barreras plantea que a pesar de que Gustavo Petro no tiene poder se posiciona como la gran figura de la discusión nacional (redes sociales)

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El exsenador Roy Barreras consideró que el llamado de Gustavo Petro a sostener una movilización popular permanente debe entenderse como una estrategia política y no como un rechazo a las elecciones, durante una entrevista en Caracol Radio.

El debate surgió por un video del expresidente emitido en el programa. Petro afirmó que no se debía esperar hasta 2027 o 2030 y planteó una movilización inmediata. “Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, señaló.

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La declaración fue cuestionada por los periodistas, quienes citaron al representante a la Cámara Daniel Briceño, que la interpretó como un llamado a un golpe de Estado.

Barreras afirmó que la movilización puede tener impacto electoral

Barreras sostuvo que la participación en las calles también puede trasladarse a las urnas.

“Él hace una movilización permanente y ese es el llamado que está haciendo, una apuesta arriesgada, pero por supuesto va a significar una movilización también en las urnas”, dijo.

Expresidente Gustavo Petro llegando a Cali para comandar las marchas del 19 de noviembre en contra del Gobierno Nacional (Colombia Oscura/X)

El excongresista señaló que Petro conserva capacidad para instalar temas en la discusión pública, pese a no estar en el Gobierno. “Lo que la gente no ha entendido es que él logra poner la agenda nacional y esa es una capacidad política que no le pueden negar”, manifestó.

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Barreras se definió como liberal y socialdemócrata, y ubicó su posición en el centro político. También afirmó que los discursos moderados pierden espacio frente a los extremos.

“El centro desapareció. Como el centro es aburrido, porque es moderado, porque es sensato, no se oye en la gritería de los extremos”, afirmó.

Para explicar su postura, Barreras aludió a la reelección del presidente estadounidense Donald Trump y sostuvo que parte del electorado prioriza las causas políticas por encima de la vida privada de los candidatos. “No se equivoquen, a la gente no le importa la vida sexual de los dirigentes. Lo que les importa es lo que representan”, afirmó.

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“Los que piensan que van a derrotar una causa política popular, sea de la derecha o de la izquierda, atacando al individuo, están perdidos”, concluyó.

El exsenador Roy Barreras consideró que el llamado de Gustavo Petro a sostener una movilización popular permanente debe entenderse como una estrategia política y no como un rechazo a las elecciones (Europa Press)

Escandalo de los “sexocontratos” de Petro

El llamado escándalo de los “sexocontratos” reúne denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales para el expresidente Gustavo Petro. Las acusaciones abarcan hechos que habrían ocurrido durante su etapa como senador y, posteriormente, en la Presidencia.

El caso tomó fuerza tras los señalamientos de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), luego de afirmar que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios en la Casa de Nariño bajo un supuesto esquema de instrumentalización. Ríos entregó material a la Fiscalía y pidió que las pesquisas se amplíen a otras entidades estatales.

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Otra pieza del caso es el testimonio de Deicy Jiménez, excontratista que aseguró haber tenido encuentros íntimos con Petro y sostuvo que recibió contratos públicos como retribución. Según los registros citados en la información divulgada, Jiménez suscribió cerca de 10 contratos entre 2021 y 2026 con entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, por más de 126 millones de pesos.

Según el abogado penalista Francisco Bernate, dentro de la investigación por el "caso de las 48" se podrían investigar tres delitos. (Catalina Olaya/Colprensa/@deicyjimenez_/Instagram)

La Fiscalía abrió una noticia criminal para establecer si hubo delitos contra la administración pública, entre ellos abuso de función pública, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Jiménez rindió un interrogatorio y entregó su teléfono para la extracción forense de conversaciones, fotos y videos. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, adelanta una indagación preliminar por contratos que habrían sido suscritos cuando Petro era senador, mientras que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria sobre posibles irregularidades en la contratación.

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Petro negó haber entregado contratos o recursos públicos a cambio de favores sexuales. Reconoció contactos previos con Jiménez, pero aseguró que las acusaciones forman parte de una persecución política. Hasta el 20 de noviembre de 2026, las denuncias están en fase de investigación y no existe una decisión judicial que determine responsabilidades penales.