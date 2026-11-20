La senadora del Pacto Histórico fue la autora de la Ley No Más Olé, con la que se prohibieron las corridas de toro en Colombia, y que fue aprobada durante la administración de Gustavo Petro (@EsmeHernandezSi/X)

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La senadora Esmeralda Hernández denunció en un video que compartió el jueves 19 de noviembre de 2026 que el Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de decreto que, según afirmó, modificaría las restricciones fijadas en 2026 para las corridas de toros durante el periodo de transición previo a su prohibición definitiva en julio de 2027.

La congresista, autora de la Ley No Más Olé, sostuvo que la iniciativa buscaría desmontar varias medidas establecidas en el Decreto 0703 de 2026, expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Entre los cambios que cuestionó la integrante del Pacto Histórico, mencionó la posibilidad de volver a utilizar elementos como varas, banderillas y estoque durante las faenas, además de flexibilizar las condiciones de ingreso y participación de menores de edad en actividades taurinas.

(@EsmeHernandezSi/X)

“Este es un gobierno asesino y enemigo de los animales, que va a retornar la tortura en las corridas de toros”, afirmó Hernández en un comunicado.

La senadora aseguró que el proyecto no modificaría la fecha de entrada en vigencia de la prohibición legal, prevista para julio de 2027, pero sí tendría efectos sobre los espectáculos que se realicen hasta entonces.

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“Están corriendo con este decreto porque quieren sacarlo para revivir las corridas de Cali, de Manizales y de todos los municipios en diciembre y en enero en la temporada taurina. Pero además de eso, estos desgraciados habilitan nuevamente que llegue, que puedan ingresar niños, bebés, menores de edad a ver esta tortura, esta masacre en esos espectáculos públicos”, comentó Hernández en la grabación.

Este es el borrador del proyecto:

El documento entró a etapa de comentarios y observaciones ciudadanas hasta el 3 de diciembre de 2025, según informó la legisladora, y se puede revisar ingresando a la dirección web https://www.sucop.gov.co/entidades/mincultura/Normativa?IDNorma=35999

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La Ley No Más Olé mantiene la prohibición definitiva para julio de 2027

La Ley No Más Olé estableció la eliminación progresiva de las corridas de toros en Colombia y fijó julio de 2027 como fecha para la prohibición definitiva de estas prácticas.

Durante el periodo de transición, el Decreto 0703 de 2026 reguló las condiciones bajo las cuales podían desarrollarse los eventos taurinos.

Hernández aseveró que esa reglamentación incluía disposiciones destinadas a reducir el sufrimiento de los animales y limitar la participación de menores de edad.

El nuevo proyecto de decreto no deroga la ley aprobada por el Congreso. No obstante, la senadora cuestionó que pueda cambiar el alcance de las restricciones vigentes mientras llega la prohibición total.

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La discusión se concentra en las condiciones que regirán las temporadas taurinas previstas para finales de 2026 y comienzos de 2027, especialmente en ciudades y municipios donde persisten este tipo de espectáculos.

El Decreto 0703 reglamenta la Ley No Más Olé y fija la prohibición total de la tauromaquia en Colombia para 2027 (Senado de la República)

La senadora cuestionó posibles cambios sobre el uso de elementos durante la lidia

Uno de los aspectos señalados por Hernández tiene relación con el uso de instrumentos durante las corridas. }

El Decreto 0703 de 2026 prohibía elementos puntiagudos o eléctricos durante el traslado, cargue y descargue de los toros, así como antes y durante la lidia.

La congresista indicó que el nuevo borrador mantendría la restricción para las etapas de transporte y movilización de los animales, pero eliminaría la prohibición durante el espectáculo taurino.

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De confirmarse ese cambio tras el proceso de expedición normativa, podrían volver a ser utilizados instrumentos como banderillas, varas y otros elementos asociados a la lidia, de acuerdo con la interpretación presentada por la congresista.

Hernández calificó esa posibilidad como un retroceso frente a las medidas adoptadas durante la transición, y planteó que la modificación favorecería a sectores taurinos interesados en mantener las corridas con las prácticas tradicionales antes de la entrada en vigor de la prohibición legal.

El 22 de julio de 2024 y en la plaza de toros de La Santamaría de Bogotá, el presidente Gustavo Petro firmó la Ley No Más Olé, que puso fin a las corridas en Colombia (Presidencia)

El proyecto permitiría que adolescentes desde los 14 años integren cuadrillas, según la denuncia

Otro de los reparos formulados por la senadora se refiere a la participación de menores de edad.

Según Hernández, el Decreto 0703 de 2026 establecía que ninguna persona menor de 18 años, colombiana o extranjera, podía actuar como torero, banderillero, rejoneador, matador, novillero, aprendiz o practicante.

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Por lo anterior, la congresista del Pacto Histórico precisó que el borrador del actual Gobierno permitiría la participación de adolescentes desde los 14 años como integrantes de cuadrillas.

De acuerdo con su comunicado, la reglamentación anterior impedía el ingreso de menores de 18 años a espectáculos taurinos, incluidas las tientas.

El borrador del proyecto, según denunció la senadora, exigiría únicamente que los niños menores de 10 años estén acompañados por un adulto, lo que permitiría la asistencia de adolescentes y de niños mayores de esa edad.

Hernández advirtió que convocará a organizaciones animalistas, universidades y sectores defensores de los derechos de los animales para presentar observaciones al proyecto durante la etapa de comentarios.

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A finales de octubre de 2026 la congresista animalista por el Pacto Histórico celebró el fallo por medio de la sentencia C-374 de 2025, que avala la Ley No Más Olé, de su autoría, y cuya reglamentación en la Ley 2385 de 2024 fortalece la protección animal, prohíbe la participación e ingreso de menores de edad y refuerza los mecanismos de vigilancia y control en todo el país (@esmehernandezsi/IG)

“No se lo vamos a permitir (...) Yo le pido a los animalistas, a las organizaciones, a las universidades, que nos movilicemos, que participemos en esa consulta que acaban de abrir para revisar y para modificar ese nefasto decreto que se va a aprobar”, detalló Hernández.

La congresista expuso que revisarán Wtodas las vías jurídicas posibles para no permitir esa defunción".

“No podemos permitir una derrota, ni podemos permitir que vuelvan a masacrar y a torturar toros en Colombia en las corridas. No se lo vamos a permitir”, añadió Hernández, que dejó una pregunta a modo de pulla al final: “¿Todavía hay gente que piensa que Abelardo es animalista?”

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Dudas frente al criterio para demostrar tradición taurina en los municipios

La congresista agregó que el Decreto 0703 exigía a los municipios demostrar una tradición taurina ininterrumpida para autorizar espectáculos de este tipo.

De acuerdo con esa norma, se consideraba interrumpida la tradición cuando, desde 2010, las actividades habían dejado de realizarse de forma regular y periódica.

Hernández comentó que el borrador eliminaría ese punto de referencia y dejaría la definición en manos de las autoridades locales.

Esmeralda Hernández celebró el fallo que ratificó la Ley No Más Olé en Colombia, y menos de un mes después ella misma denunció la publicación del borrador del proyecto - crédito @EsmeHernandezSi/X

A su juicio, esa modificación reduciría los criterios nacionales para determinar en qué lugares pueden llevarse a cabo eventos taurinos durante la transición.

Al final, la senadora expresó más cuestionamientos, esta vez frente al papel de los equipos veterinarios.

El decreto anterior, según explicó, exigía la presencia de al menos tres médicos veterinarios y dos auxiliares desde el arribo de los toros hasta su embarque, con registros clínicos individuales.

El nuevo texto, de acuerdo con la denuncia de Hernández, mantendría la composición del equipo, pero limitaría sus funciones a la observación, sin establecer mecanismos de intervención ante posibles actos de maltrato.