Este sábado 21 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario del concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, un evento que reunirá a nueve artistas y agrupaciones representativas del vallenato romántico colombiano.

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Este sábado 21 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario del concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, un evento que reunirá a nueve artistas y agrupaciones representativas del vallenato romántico colombiano.

El evento es una producción de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, y está concebido como un repaso por distintas etapas del vallenato romántico en una sola noche. La nómina incluye a Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Binomio de Oro de América, Nelson Velásquez, Hebert Vargas, Miguel Morales, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Amín Martínez y Alex Martínez.

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Nueve artistas recorrerán seis décadas del vallenato romántico

La propuesta del concierto agrupa intérpretes que representan diferentes momentos de la historia del género.

La propuesta del concierto agrupa intérpretes que representan diferentes momentos de la historia del género. El más veterano de los convocados es Miguel Morales, conocido como “La Voz”, nacido el 26 de enero de 1960 en Valledupar y cofundador de Los Diablitos junto al acordeonero Omar Geles, con quien grabó siete producciones entre mediados de los años 80 y 1991. Canciones como “Tú”, “Cómo le pago a mi Dios” y “No me dejes morir” definen esa etapa. Su figura tiene, además, una dimensión generacional: es padre del fallecido cantante Kaleth Morales, identificado con la Nueva Ola del vallenato, y de Kanner y Keyner Morales, integrantes de Los K Morales.

De la misma época es Amín Martínez —nacido en Chimichagua, Cesar, el 15 de febrero de 1960—, quien fundó Los Chiches Vallenatos en 1986 junto al acordeonero Andrés “El Chiche” Guerrero. Con esa agrupación consolidó canciones como “Ceniza fría”, “A tu ventana” y “Fábula de amor”. Tras una disputa por el nombre del conjunto, continuó su carrera como Amín Martínez “El Original”.

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La agrupación más longeva del cartel es el Binomio de Oro de América, creada en 1976 por el acordeonero Israel Romero y el fallecido cantante Rafael Orozco. Su conformación actual la encabeza Romero como fundador y director, con su hijo Israel David Romero como voz principal y Samir Vence Romero en el acordeón. En septiembre de 2026 el conjunto presentó el álbum Vamos que vamos, con 17 canciones interpretadas por Israel David.

Jean Carlos Centeno llega con un Latin Grammy ganado 16 años después de su debut solista

Jean Carlos Centeno, cuyo nombre de nacimiento es Evel Antonio Jiménez Centeno, nació el 13 de diciembre de 1976 en Cabimas, Venezuela, y creció en Villanueva, La Guajira. - crédito @jeankcenteno/Instagram

Jean Carlos Centeno, cuyo nombre de nacimiento es Evel Antonio Jiménez Centeno, nació el 13 de diciembre de 1976 en Cabimas, Venezuela, y creció en Villanueva, La Guajira. Ingresó al Binomio de Oro de América en 1993, a los 16 años, convocado por Israel Romero tras escucharlo cantar en una serenata. Llegó a la agrupación un año después de la muerte de Rafael Orozco y permaneció durante 12 años, período en el que grabó canciones como “No te vayas”, “Celos”, “Me vas a extrañar” y “Amigo el corazón”.

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Su salida del Binomio de Oro se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2005. Antes de consolidarse como solista debió atravesar una cirugía en las cuerdas vocales y un retiro temporal. En 2006 lanzó Ave libre, su primer álbum por cuenta propia, con el acordeonero Ronal Urbina. En 2022, Centeno y Urbina ganaron el Latin Grammy al mejor álbum de cumbia/vallenato por Feliz aniversario, reconocimiento que llegó 16 años después de su debut solista.

Alex Manga y Nelson Velásquez, dos voces que salieron de los conjuntos para seguir solos

Nelson Velásquez, hijo del músico Aníbal Velásquez, llegó al vallenato primero como acordeonero y luego como cantante - crédito nelsonvelasquezoficial/Instagram

Alex Manga, cuyo nombre completo es Alexander Manga García, es oriundo de Bosconia, Cesar. En 1995, el compositor y acordeonero Omar Geles lo eligió para liderar Los Diablitos, agrupación con la que grabó canciones como “Tú vas a volar”, “No voy a llorar”, “A besitos” y “Me tiraste al mar”. Tras su salida del conjunto, desarrolló una carrera solista que incluye los álbumes Un canto para el corazón, Ayer y hoy y Seguimos bendecidos. En 2026 presentó Presidente, junto al acordeonero Enaldo Barrera Jr.

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Nelson Velásquez, hijo del músico Aníbal Velásquez, llegó al vallenato primero como acordeonero y luego como cantante. Junto al acordeonero Emerson Plata integró Los Inquietos del Vallenato, agrupación que alcanzó difusión en Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos con canciones como “Volver”, “Quiero saber de ti”, “Cada día te quiero más” y “Beso tras beso”. Su etapa solista amplió ese repertorio con temas como “Entrégame tu amor”, “Nostalgia” y “Te pierdo y te pienso”.

Daniel Calderón y Alex Martínez representan las generaciones más recientes del cartel

Los Gigantes del Vallenato es la agrupación liderada por Daniel Calderón, hijo del productor y compositor Iván Calderón, fundador del grupo original Los Gigantes del Vallenato. - crédito @danielcalderonn / Instagram

Los Gigantes del Vallenato es la agrupación liderada por Daniel Calderón, hijo del productor y compositor Iván Calderón, fundador del grupo original Los Gigantes del Vallenato. Daniel se incorporó al proyecto familiar a comienzos de los años 2000 y condujo una etapa de renovación sonora que combinó el vallenato con elementos de música tropical. Entre sus canciones más difundidas están “Aventura”, “Infiel”, “Duele” y “No y no”. En 2025 presentaron el álbum Conexión, con 15 canciones.

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Alex Martínez, nacido en María La Baja, Bolívar y criado en Venezuela, comenzó a tocar el acordeón a los cinco años. Antes de su carrera solista colaboró con Iván Villazón, Penchy Castro y Jorge Celedón, y en 2015 interpretó al cantante Kaleth Morales en la película Vivo en el limbo. Su álbum debut como solista, Así comienzo yo, llegó en 2016. En 2026 presentó Nueva temporada, producción de 16 canciones que incluye “La reina del Instagram”, grabada con Omar Geles antes de la muerte del compositor.

El evento estuvo en duda por el estado de la gramilla del Campín y los cuadrangulares del fútbol

Los organizadores informaron que aun hay entradas disponibles a través de la página oficial de Tuboleta. El ingreso está habilitado solo para mayores de 18 años.

La confirmación del concierto llegó después de semanas de incertidumbre relacionadas con el estado del terreno de juego de El Campín y la simultaneidad de los espectáculos con los compromisos de Millonarios e Independiente Santa Fe en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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El sorteo de los cuadrangulares despejó el camino para Juntos de Nuevo: Millonarios y Santa Fe disputarán como visitantes la primera jornada, lo que dejó el estadio disponible para el sábado 21 de noviembre. Los responsables del escenario deberán coordinar el desmontaje de las estructuras antes del regreso de los partidos.

Los organizadores informaron que aun hay entradas disponibles a través de la página oficial de Tuboleta. El ingreso está habilitado solo para mayores de 18 años. Los palcos cuentan con silletería numerada; las demás localidades funcionan en modalidad de admisión general.