El cuadro Azul y Oro buscará su tercera Copa Sudamericana tras ganar el bicampeonato de 2004 ante Bolívar de Bolivia y ante Pumas UNAM de México (@BocaJrsOficial-X)

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Llegó la hora de la verdad: el 21 de noviembre de 2026, Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana en el estadio Supermetropolitano de Barranquilla a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia).

La hinchada proveniente en su mayoría desde territorio argentino se tomó la Costa Caribe Colombiana para poder asistir a la capital del Atlántico y poder acompañar a su equipo a soñar con un nuevo título a nivel continental, haciendo que el vínculo entre nuestro país y el seis veces campeón de América sea más fuerte.

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Pero uno de los detalles que llamó la atención de lo que fue la relación de Colombia y el mundo Boca fue el particular detalle que subieron las redes del cuadro Xeneize a la hora de presentar el lugar donde jugarán: la canción de fondo con el Binomio de Oro de América.

Los hinchas de Boca Juniors se tomaron Cartagena (Luisa González-REUTERS)

Miles de hinchas del equipo argentino llegaron a la capital del Atlántico para acompañar al seis veces campeón de América en la búsqueda de un nuevo título continental. La presencia xeneize transformó la ciudad en la previa de uno de los partidos más esperados de la temporada.

En ese contexto, las redes sociales de Boca compartieron un video para presentar el escenario de la final. La publicación incluyó imágenes del estadio y un guiño a la música de la región Caribe: como fondo sonó “Olvídala”, una de las canciones más conocidas del Binomio de Oro de América, interpretada por Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón del álbum 2000 presentando en 1999.

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La elección musical no pasó inadvertida entre los usuarios, que destacaron el vínculo que el club buscó establecer con Barranquilla a horas de la definición ante Atlético Mineiro.

Otro de los temas destacados con los cuales Boca se hizo presente en Colombia: el Joe Arroyo animó la salida Xeneize de Buenos Aires a Barranquilla

El cuadro Xeneize volverá a jugar en Colombia tras visitar al Deportivo Pereira en la edición de la Copa Libertadores 2023 (@BocaJrsOficial-X)

Boca Juniors y Atlético Mineiro ya están en Barranquilla para disputar el sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia, y definirá al ganador de la “Gran Conquista”.

El equipo argentino llegará a la definición después de seis victorias consecutivas y tras conquistar el campeonato anual del fútbol argentino. Del otro lado estará el conjunto brasileño, que atraviesa una racha de siete partidos sin triunfos en el Brasileirão y busca cortar esa secuencia en uno de los encuentros más importantes de su temporada.

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La final reunirá a dos equipos con recorridos diferentes durante las últimas semanas. Boca llega con resultados favorables en el plano local e internacional, mientras que Atlético Mineiro intentará recuperarse de una serie de bajas médicas y de sus dificultades recientes en el torneo brasileño.

Dumek Turbay, mandatario de la capital bolivarense, se mostró complacido con la masiva presencia de hinchas de Boca Juniors en el Centro Histórico, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. (@dumek_turbay/X)

Atlético Mineiro partió hacia Barranquilla después de la 1:30 p. m., mientras que Boca Juniors aterrizó en la ciudad pasadas las 7:30 p. m.. El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena arribó a su hotel de concentración después de las 8:30 p. m.

Decenas de hinchas recibieron al plantel argentino frente al alojamiento con cánticos, banderas y muestras de apoyo en Cartagena. Entre los asistentes había niños de la escuela local de fútbol Xeneize junto a sus entrenadores, además de simpatizantes llegados desde Argentina y representantes de peñas de distintas ciudades.

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Antes de emprender el viaje hacia Colombia, Boca también compartió en sus redes sociales imágenes de la salida del plantel rumbo a Barranquilla. La publicación tuvo como música de fondo “En Barranquilla me quedo”, uno de los temas más conocidos del cantante colombiano Joe Arroyo, en un gesto que vinculó al club con la ciudad anfitriona de la final.

El equipo argentino se entrenará el 19 y el 20 de noviembre en el estadio Romelio Martínez, antigua sede de Junior de Barranquilla. Parte de los aficionados que viajaron a Colombia se hospedó en Santa Marta y Cartagena, dos de los puntos elegidos por los simpatizantes antes de trasladarse a la capital del Atlántico.

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Los hinchas de Boca preparan banderazos en Cartagena y Barranquilla

Desde este céntrico lugar de la Heroica, miles de fanáticos del club dijeron presentes para vivir la fiesta previa a la definición del torneo continental, ante Atlético Mineiro. (@PsierraR/X)

La presencia de seguidores de Boca se hará sentir en los días previos al partido. El 19 de noviembre de 2026 se realizó un banderazo en Cartagena a las 7:00 p. m., mientras que Barranquilla albergará otra concentración de hinchas el 20 de noviembre, en el mismo horario.

Los encuentros buscan reunir a los simpatizantes que viajaron desde Argentina y a quienes residen en distintas ciudades de Colombia. La expectativa creció tras la clasificación del equipo de Arruabarrena y la seguidilla de resultados que lo dejó en condiciones de disputar dos definiciones antes del cierre del año.

Boca, además, tiene prevista la final de la Copa Argentina ante Platense el 2 de diciembre de 2026. Por ese motivo, el plantel afrontará un tramo decisivo de la temporada, con la posibilidad de sumar otro título después de la consagración en el campeonato anual.

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