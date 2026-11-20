La Aerocivil señaló que las empresas deben reprogramar los trayectos alterados, incluidas las conexiones, cuando supere la causa climática y mantener personal disponible para atender inquietudes en las terminales y canales de comunicación. (@castelblanco69/X)

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La neblina que cubrió Bogotá durante la mañana del viernes 20 de noviembre redujo la visibilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, provocó retrasos en vuelos nacionales e internacionales y llevó a aplicar medidas temporales de seguridad para despegues y aterrizajes.

Las demoras alcanzan hasta dos horas para algunos pasajeros, aunque otros usuarios reportaron esperas cercanas a tres horas. Uno de los casos correspondió a un viajero de Latam que debía volar desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, hacia la capital colombiana.

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La afectación alcanzó rutas procedentes de Cali, Miami y Madrid. Las aerolíneas debían reprogramar los itinerarios alterados e informar a los pasajeros sobre eventuales cambios en sus vuelos.

La Aeronáutica Civil confirmó a El Tiempo que la interrupción fue temporal y que, hacia las 7:00 a. m., el aeropuerto había retomado la normalidad en sus operaciones. La entidad precisó que no hubo cierres durante la jornada, sino acciones operativas para recuperar el funcionamiento de la terminal aérea.

Dos cancelaciones preventivas por baja visibilidad

Las alteraciones de itinerarios alcanzaron vuelos procedentes de ciudades como Cali, Miami y Madrid. (@castelblanco69/X)

Latam registró dos vuelos cancelados como medida preventiva ante la poca visibilidad, aunque luego se normalizaron los despegues y aterrizajes. La compañía pidió a los viajeros consultar el estado de sus itinerarios mediante su página web y aplicación, según informó la aerolínea.

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“La recomendación es estar atentos a los vuelos a través de los canales oficiales como la página web o la aplicación”, indicó la aerolínea. Latam también señaló a Semana que no preveía nuevas cancelaciones por esta situación.

La baja visibilidad coincidió con una mañana fría y lluviosa en la ciudad. Bogotá registró una temperatura de hasta 10 °C y una probabilidad de lluvia de 55%.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó, en su reporte del clima para el viernes 20 de noviembre, por lluvias sectorizadas de intensidad moderada a fuerte en Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Fontibón.

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Entre tanto, Caracol Radio informó que las demoras se concentraron en vuelos que llegaban desde Cali, Miami y Madrid. Las autoridades mantuvieron el monitoreo de las condiciones meteorológicas mientras se disipaba la niebla.

Reprogramaciones sin compensación obligatoria

La Aeronáutica Civil confirmó que la terminal aérea retomó la normalidad en sus operaciones hacia las 7:00 a. m. sin registrar cierres. (Álvaro Tavera/Colprensa)

Las afectaciones provocadas por condiciones meteorológicas no obligan a las aerolíneas a entregar compensaciones económicas a los pasajeros. Sin embargo, las empresas deben reprogramar los trayectos afectados, incluidas las conexiones, una vez que se supere la causa climática.

“Una vez se supera la condición meteorológica que ocasionó la afectación en los vuelos, la aerolínea en virtud de su obligación de resultado, hará la reprogramación de los itinerarios afectados incluidas conexiones”, señaló Aerocivil.

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La entidad también pidió a los viajeros conservar la calma y seguir las indicaciones de la tripulación, el personal en tierra y los agentes de los centros de atención telefónica. Las aerolíneas deben disponer de personal en los aeropuertos y de canales de comunicación para atender las inquietudes de los pasajeros.

El Ideam prevé lluvias en Bogotá durante la tarde de este viernes 20 de noviembre

El Ideam prevé lluvias en el norte y el occidente de Bogotá durante la tarde del viernes 20 de noviembre. (@Negrieet/X)

El Ideam prevé lluvias en Bogotá durante la tarde de este viernes 20 de noviembre, principalmente en el norte y el occidente de la ciudad, según el pronóstico meteorológico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Durante la madrugada, predominó el tiempo seco en gran parte del país, con cielo entre ligero y parcialmente nublado. También se registraron lluvias moderadas a fuertes, algunas con tormentas eléctricas, en sectores de Cauca, Nariño, Santander, el norte y occidente de Boyacá, el norte de Cundinamarca, el centro y norte de Huila y el oriente de Caldas.

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En Bogotá, las precipitaciones podrían aumentar en Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Fontibón. Para la mañana se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, mientras que durante la noche se estima nubosidad entre mayor y parcial, con predominio de tiempo seco.

El Ideam pronosticó cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en sectores marítimos y continentales de la región Pacífica, amplias zonas de la región Andina y áreas puntuales del sur del Caribe, así como del sur y oriente de la Amazonía.