Desde este céntrico lugar de la Heroica, miles de fanáticos del club dijeron presentes para vivir la fiesta previa a la definición del torneo continental, ante Atlético Mineiro. (@PsierraR/X)

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Empezó, ahora sí, el conteo regresivo para lo que será la gran final de la Copa Sudamericana 2026, entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina, que tendrá como epicentro el estadio Metropolitano de Barranquilla. El sábado 21 de noviembre (5:30 p. m.) rodará el balón y con ello esta disputa inédita en el torneo.

Y en la víspera a este trascendental encuentro los que se han robado el show han sido, justamente, los hinchas del equipo ‘Xeneize’, que han llegado de forma masiva no solo a la capital del Atlántico; también a las otras ciudades turísticas de la Costa Atlántica, aprovechando los atractivos con los que cuentan Santa Marta y Cartagena.

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La icónica Torre del Reloj de Cartagena concentró a miles de hinchas de Boca Juniors, en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (@BocaJrsOficial/X)

Justamente en la Heroica, cientos de hinchas boquenses protagonizaron en la noche del jueves 19 de noviembre un masivo banderazo, con el que empezaron a palpitar la previa del duelo frente al ‘Galo’, con el que anhelarán que su escuadra rompa una sequía de 18 años sin títulos en la escena continental, pues no gana un título desde 2008.

En los alrededores de la Torre del Reloj y el Camellón de los Mártires, se calcula que más de 3.000 seguidores del club argentino se dieron cita para compartir su pasión por este tradicional club, considerado uno de los más poderosos y convocantes del continente. Y que para su fortuna tiene hinchas en diferentes países, como Colombia.

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La concentración trasladó los colores ‘Azul y Oro’ desde las playas hasta el Centro Histórico de la ciudad amurallada. En total, la movilización turística prevé que sean más de 20.000 fanáticos de Boca los que lleguen a la corta norte para este compromiso, que ha despertado, incluso, una mayor expectativa que la final de la Copa Libertadores.

A los que sumaría un puñado de aproximadamente 8.000 fanáticos del club de Minas Gerais, según las estimaciones más optimistas referente a la fiesta que se vivirá con este encuentro. Solo en Cartagena, la ocupación hotelera aumentó en el Centro Histórico, la Zona Norte y Bocagrande y adelantó la temporada navideña, la más concurrida del año.

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El movimiento de hinchas también alcanzó a la gastronomía, el transporte, los guías turísticos, los comercios de playa y los negocios situados en el centro de la ciudad, que se ha visto beneficiada de manera indirecta con lo que sucederá en la ‘Arenosa’, que tendrá el capítulo cumbre con el partido y las horas previas

La Torre del Reloj iluminada de azul y oro

La primera parte de la convocatoria se concentró en Playa Cuatro, donde los simpatizantes comenzaron a reunirse desde temprano con camisetas, banderas y tambores. Entre las 3:00 p. m. y 4:00 p. m., llegaron los bombos y las banderas que ampliaron la celebración con toda clase de cánticos, bengalas y saltos.

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Hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (Alcaldía de Cartagena)

Ya a las 5:00 p. m., la presencia de fanáticos superaba los más de 1.000 simpatizantes, de acuerdo con ESPN. Una hora más tarde, las fuerzas policiales pidieron desalojar la playa y los hinchas trasladaron el festejo hacia la Torre del Reloj, en donde le dieron rienda suelta a su pasión por la divisa boquense, que parte como gran favorita para este juego.

El monumento, situado en el casco histórico de Cartagena, fue iluminado con los colores de Boca Juniors. Nuevos grupos se sumaron allí después de concluir su jornada en las playas, mientras el Camellón de los Mártires y el Centro Histórico quedaron cubiertos de banderas y camisetas del club argentino, que se apoderó de esta zona.

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Dumek Turbay, mandatario de la capital bolivarense, se mostró complacido con la masiva presencia de hinchas de Boca Juniors en el Centro Histórico, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. (@dumek_turbay/X)

Hoteles y comercios disfrutan de la presencia de los hinchas de Boca Juniors

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que la llegada de visitantes mostró la capacidad logística de la capital de Bolívar para recibir eventos deportivos y ampliar su actividad más allá del turismo vacacional y de bodas. Y señaló que la exposición de la ciudad en América Latina impulsa la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

La agrupación Cartagena Xeneize y otros colectivos de seguidores del equipo argentino promovieron el encuentro en el espacio público. Al respecto, la alcaldía coordinó con Corpoturismo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Interior, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación y la Policía operativos de control y acompañamiento.

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