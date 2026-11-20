(Fiscalía-Colombia Oscura/X)

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La Fiscalía General de la Nación de acusó de manera formal al ciudadano británico Matthew Foster-Smith, de 47 años, por el presunto feminicidio de la colombiana Natalia Villalba Angarita, modelo y diseñadora gráfica de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

El proceso judicial avanzó cinco meses después del hallazgo, ocurrido el 22 de junio de 2026 en un inmueble arrendado por la víctima en el sector del Chicó.

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De acuerdo con la información conocida durante la investigación, personal de aseo ingresó al lugar tras la finalización del contrato de arrendamiento y encontró una maleta gris en el baño, bajo una ducha que permanecía abierta.

Las autoridades señalan que Foster-Smith deberá responder por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De ser condenado, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.

El ciudadano británico fue detenido el 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, Ecuador, cuando al parecer buscaba continuar su viaje hacia Europa. Después, quedó a disposición de las autoridades colombianas.

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La víctima fue hallada cuatro días después de la fecha estimada del crimen

Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta (Norte de Santander), había vivido durante años en Bogotá y trabajaba como modelo y diseñadora gráfica.

Su familia perdió contacto con ella en los días previos al hallazgo.

La Fiscalía sostiene que el homicidio ocurrió el 18 de junio, en el apartamento que la mujer ocupaba en el séptimo piso de un edificio de la capital. Foster-Smith habría ingresado al inmueble cuando Villalba se encontraba sola.

Los elementos recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que la víctima habría sido agredida físicamente hasta perder la vida.

Luego, su cuerpo habría sido manipulado y ocultado dentro de una maleta.

La hipótesis del ente acusador también plantea que se realizaron acciones para alterar la escena antes de que el sospechoso abandonara el lugar.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, señaló durante las primeras etapas de la investigación que la causa de muerte correspondía a un trauma contundente en la cabeza.

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El mismo funcionario explicó que la presencia de agua en el baño pudo acelerar la descomposición del cuerpo y dificultar algunas labores de identificación forense, según publicaciones de medios británicos.

Las cámaras de seguridad hacen parte de los elementos analizados por la investigación

Entre los elementos que serán evaluados en el proceso figuran registros de cámaras de seguridad del edificio.

Durante el curso de la investigación, las imágenes mostrarían a Foster-Smith en la edificación el 17 de junio y su salida al día siguiente.

También se analizaron grabaciones que, según medios británicos como Daily Mail y The Sun, lo mostrarían en zonas comunes del edificio y frente a la puerta del apartamento.

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Las autoridades habrían recuperado, además, prendas y otros objetos de interés para establecer la secuencia de hechos.

Las declaraciones que serán claves en el proceso judicial del británico

Una trabajadora de reciclaje afirmó que encontró ropa con manchas rojas dentro de una bolsa negra en el área de residuos del edificio.

Ese testimonio podría ser presentado durante el juicio. También declararía la empleada de aseo que encontró la maleta y que, de acuerdo con versiones difundidas por la prensa, observó manchas de sangre en distintas partes del apartamento.

La Fiscalía deberá demostrar en juicio la relación entre esos elementos, el acusado y la muerte de Villalba Angarita.

El acusado afirmó que tenía una coartada vinculada con un partido de fútbol

Tras su captura, Foster-Smith negó su participación en el crimen. En una conversación con The Sun, afirmó que tenía una coartada y sostuvo que se encontraba en un bar irlandés mientras observaba el partido entre Inglaterra y Croacia del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El hombre remitió al medio una fotografía en la que aparecía con una bebida y una hamburguesa frente a una pantalla que transmitía el encuentro.

Sin embargo, los investigadores ubican el homicidio de Natalia Villalba el 18 de junio, mientras que el partido referido por Foster-Smith se disputó el 17 de junio.

El británico tenía antecedentes por acoso en Reino Unido

Foster-Smith había sido condenado en Reino Unido por delitos de acoso. Medios británicos reportaron que recibió una pena de 18 meses de prisión en 2020 tras aceptar cargos relacionados con el seguimiento y hostigamiento a una expareja.

Durante ese proceso, un tribunal de Bournemouth conoció que el hombre acudía al mismo gimnasio de la víctima pese a la existencia de una orden de no acercamiento. No obstante, se le atribuyó la creación de cuentas en redes sociales desde las que difundió contenido íntimo de la mujer.

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De acuerdo con las publicaciones, el británico había sido liberado bajo licencia de prisión antes de viajar a Colombia.