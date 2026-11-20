Sandra Ortiz ha sido señalada de ser la mensajera del expresidente del Congreso Iván Name, como parte del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). (Colprensa - Ungrd)

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La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, al parecer, cambió su postura pública frente a una eventual colaboración con la justicia en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que avanza con las investigaciones contra algunos de los exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro.

Mientras documentos divulgados por Caracol Radio le atribuyeron un ofrecimiento de información a la Fiscalía a cambio de inmunidad, la exfuncionaria sostuvo, a través de sus redes sociales y en el citado medio, que no es cierto que haya transportado dinero para el expresidente del Senado Iván Name Vásquez, acusado de recibir $3.000 millones.

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El contraste surgió después de la entrevista que Ortiz concedió el martes 17 de noviembre a la estación radial. “Yo no tengo nada que decir”, al referirse a información que pudiera contribuir al avance de la investigación por la red de corrupción en la unidad; un escándalo que podría superar, según expertos, los 1,2 billones de pesos.

Sandra Ortiz habría sostenido diálogos con Olmedo López y Sneyder Pinilla para coordinar la presunta entrega del dinero a Iván Name. (Colprensa)

La declaración de la exfuncionaria, que llegó como cuota de la Alianza Verde, difiere de las matrices de colaboración que, según se reveló por el medio, fueron entregadas durante los acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para buscar un principio de oportunidad. No obstante, la negociación con Ortiz no prosperó.

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Las matrices incluían un relato sobre la entrega de $3.000 millones a Iván Name

De acuerdo con los documentos publicados, Ortiz habría planteado entregar información sobre reuniones, conversaciones y movimientos relacionados con un supuesto soborno de $ 3.000 millones para Name, que presidió el Congreso, entre 2023 y 2024, y que habría recibido este monto para facilitar proyectos de Gobierno.

La matriz señalaba que, el 12 de octubre de ese año, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, llegaron a las Tequendama Suites con una maleta que contenía $ 1.500 millones. Según el reporte, Ortiz habría llamado a Name para definir el lugar de entrega de este importante monto.

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Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno. (Colprensa)

El documento también indicaba que al día siguiente Ortiz se desplazó hasta el edificio Bassel I con otros $ 1.500 millones, que habrían sido entregados al hijo del entonces presidente del Senado. Caracol Radio precisó que esas versiones buscaban ser corroboradas mediante chats y registros de ubicación de los involucrados.

La información atribuida a Ortiz incluía, además, referencias a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, que hacían parte de la matriz divulgada por el medio y que habría sido entonces desconocida por la exfuncionaria.

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Fiscalía descartó el principio de oportunidad en el caso de Sandra Ortiz

Los acercamientos con la Fiscalía se conocieron en abril de 2025. En ese momento, el ente acusador informó que evaluó una eventual negociación con la defensa de Ortiz, procesada por lavado de activos y tráfico de influencias, como presunta partícipe en el entramado que salió a flote por los sobrecostos en carrotanques para La Guajira.

Sandra Ortiz era cercana al expresidente del Senado Iván Name, según los chats que se han conocido del escándalo de corrupción en la Ungrd. (Colprensa)

El ente acusador concluyó que los aportes presentados por Ortiz eran “confusos, contradictorios y no sustentados en evidencias objetivas”. También consideró que la información ofrecida no cumplía las condiciones para conceder beneficios, pues parte de los hechos ya eran conocidos por otros testigos y por las actividades investigativas.

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Con este panorama, el organismo judicial dejó constancia de que Ortiz había expresado que revelaría detalles sobre el entramado de corrupción si no se concretaba un acuerdo. Y agregó entonces la Fiscalía que cualquier declaración pública de la exfuncionaria quedaría bajo su responsabilidad.

Ortiz niega que hubiera aceptado transportar dinero

Pese a ello, la ex alta consejera para las Regiones durante el Gobierno Petro, sostuvo en su perfil de X que no cuenta con información contra otros funcionarios y rechazó haber reconocido que transportó recursos para Name Vásquez, como se había indicado en este mediático caso, que involucra incluso a exministros del Gobierno de Gustavo Petro.

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Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones, publicó un mensaje en la red social X en el que negó la entrega de dinero a Iván Name y adjuntó correos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia. (@SandraOrtizN/X)

En su pronunciamiento, la exconsejera afirmó que el 26 de mayo de 2025 compareció ante la Corte Suprema de Justicia, pero que durante esa diligencia ejerció su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. “Es una garantía constitucional que hace parte esencial del debido proceso”, agregó Ortiz en la comunicación enviada al alto tribunal.

En consecuencia, fue enfática en rechazar su supuesto papel en este escándalo. “Es categóricamente FALSO que allí haya aceptado ser mensajera de dineros para el expresidente del Senado, Iván Name”, escribió la ex alta consejera, en relación con la interpretación que en su momento hizo el entonces magistrado Francisco Farfán.

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“¡JAMÁS acepté haber transportado esos dineros!”, remarcó la exfuncionaria, que ahora protagoniza una controversia sobre el presunto cambio entre las matrices de colaboración conocidas durante las conversaciones con la Fiscalía y sus declaraciones recientes abre un nuevo foco de controversia alrededor de su estrategia de defensa.