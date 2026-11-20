(archivo Colprensa/Mauricio Alvarado-captura de pantalla red social Facebook-)

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Un exintegrante de las Fuerzas Militares colombianas que combate en Ucrania aseguró que ha identificado a personas vinculadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que habrían llegado a ese país para recibir entrenamiento en manejo de drones.

El militar, identificado como “Jorge” por razones de seguridad, hizo la denuncia el viernes 20 de noviembre de 2026 en entrevista con Caracol Radio.

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Según dijo el colombiano desde Europa, los presuntos integrantes de grupos armados ilegales se infiltrarían entre los extranjeros que firman contratos para combatir con las fuerzas ucranianas.

“He tenido la oportunidad de distinguir personas del ELN, Clan del Golfo y de las mal llamadas disidencias de las Farc. Sí, se han entrenado aquí como dronistas”, afirmó “Jorge”.

El testimonio no ha sido corroborado de manera independiente por autoridades colombianas o ucranianas, pero si se está indagando al respecto.

Este caso coincide con alertas previas sobre la posible llegada de miembros de organizaciones criminales a Ucrania con el propósito de adquirir conocimientos sobre tecnologías de guerra.

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Cursos sobre manejo de drones explosivos y de reconocimiento

“Jorge” relató que quienes llegan desde Colombia tendrían interés en capacitarse en distintos tipos de aeronaves no tripuladas empleadas en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Más que todo, vienen es a adquirir el conocimiento como dronistas”, explicó el exmilitar, que detalló entrenamientos relacionados con drones Speed, Baba Yaga y equipos de reconocimiento conocidos como MAV.

Los drones de reconocimiento permiten obtener imágenes, realizar vigilancia y ubicar posiciones en terreno y que, por ejemplo, es una de las especialidades de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, uno de los hombres más buscados en Antioquia y capturado días atrás.

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Otros dispositivos pueden ser adaptados para transportar explosivos o apoyar operaciones de combate.

“Jorge” mencionó de paso que el entrenamiento recibido en Ucrania incluye formación en armamento, artillería, explosivos, primeros auxilios, combate urbano y manejo de drones.

Los cursos especializados como operadores de drones pueden durar entre cuatro y cinco meses. El entrenamiento militar inicial tendría una duración aproximada de 40 a 60 días.

“Es un entrenamiento que las personas salen con muchos conocimientos y capacidades militares, más en explosivos y drones”, puntualizó el connacional.

Militar colombiano señaló que los grupos armados ilegales enviarían a personas sin antecedentes judiciales

“Jorge” comentó que las organizaciones ilegales no enviarían a combatientes con órdenes de captura, antecedentes judiciales o procesos pendientes en Colombia.

“No tienen absolutamente nada pendiente con la justicia colombiana”, señaló el militar.

De acuerdo con su versión, estas personas superan los filtros migratorios y de vinculación al Ejército ucraniano porque se presentan como ciudadanos sin requerimientos judiciales.

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Una vez en el país europeo, ganarían confianza dentro de las unidades y revelarían a otros combatientes colombianos su vínculo con organizaciones armadas.

El militar afirmó que algunos de estos hombres incluso habrían ofrecido a integrantes de las fuerzas ucranianas dejar el país y seguir con su labor en el continente americano.

“Han ofrecido a militares de aquí el servicio para irse a trabajar con esos grupos narcoterroristas en Colombia”, contó Jorge.

Un presunto integrante de las disidencias de la Farc habría sido apartado de una unidad y enfrenta una investigación

El combatiente colombiano relató un caso que, según dijo, ocurrió hace cerca de dos meses atrás (es decir, en septiembre de 2026).

En esa ocasión, él conoció a un colombiano que se identificó como integrante de las disidencias de las Farc y que le expresó haber viajado a Ucrania para recibir capacitación como operador de drones.

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“Hablé con el comandante y a él lo apartaron. Está en investigación. Hasta donde tengo entendido, lo van a expulsar de Ucrania y lo van a poner en conocimiento de las autoridades colombianas”, aseveró “Jorge”.

Jorge estimó que entre 40 y 50 personas vinculadas con grupos armados ilegales colombianos podrían haber llegado a Ucrania desde el inicio del conflicto, aunque aclaró que se trata de una cifra aproximada basada en conversaciones con otros combatientes.

La ruta, según el testimonio, consiste en firmar contratos y regresar tras el curso

El militar explicó que los extranjeros pueden suscribir contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania por periodos que oscilan entre seis meses y tres años.

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Según su versión, los integrantes de grupos armados que buscan entrenamiento en drones cumplirían primero el curso especializado y luego solicitarían la terminación de su contrato al completar el periodo mínimo de seis meses.

“Vienen, se entrenan, reciben el entrenamiento de cuatro o cinco meses como dronista, al sexto mes piden la baja y se devuelven para Colombia”, recordó el connacional.

“Jorge” se refirió a las condiciones laborales y mencionó que las autoridades ucranianas respetarían los términos contractuales y permitirían la salida de los combatientes una vez cumplieran el periodo pactado.

El exmilitar alertó sobre el riesgo para la fuerza pública colombiana

El entrevistado, que asegura haber servido 23 años en las Fuerzas Militares de Colombia y llevar 18 meses en Ucrania, afirmó que decidió hacer pública la información por preocupación ante los ataques con drones contra estaciones de Policía, patrullas militares y población civil en Colombia.

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“El entrenamiento de la Fuerza Militar es muy bueno, pero les hace falta algo, que es la experiencia con esta guerra moderna, que son los drones”, dijo el militar sobre el panorama en Colombia, y en medio de la ofensiva contra los grupos armados ilegales liderada por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Jorge” aseguró haber resultado herido en cinco ocasiones por ataques con drones y artillería, y advirtió sobre la amenaza de los drones de fibra óptica, que, según explicó, presentan dificultades para ser neutralizados mediante bloqueadores de señal.

El militar pidió a las autoridades colombianas y a Migración Colombia reforzar los mecanismos de control para detectar a quienes viajen al exterior con el objetivo de obtener conocimientos militares y después ponerlos al servicio de organizaciones ilegales.

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“Me duele lo que le pasa a Colombia y a mis Fuerzas Militares”, comentó “Jorge”, que finalizó su entrevista con estas palabras: “Hace 20 años juré por mi bandera y por mi patria, y eso es un juramento que no se rompe”.