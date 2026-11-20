Los Alumbrados de Navidad de Medellín funcionarán durante 46 noches con un consumo total de 136.017 kilovatios hora. (EPM)

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Medellín encenderá sus alumbrados de Navidad el 27 de noviembre de 2026, con un recorrido multicultural de 28 puntos que permanecerá abierto durante 46 noches y consumirá 136.017 kWh, el equivalente a 14 minutos de la demanda energética de la ciudad en una hora pico.

La edición número 59, organizada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), se extenderá hasta la medianoche del 11 de enero de 2027.

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El acto de inauguración comenzará a las 6:00 p. m. en el Edificio EPM, en el que se encenderán las luces que llegarán al río Medellín, la avenida La Playa, otros corredores viales, parques, barrios y los cinco corregimientos. La propuesta llevará por nombre “Un mundo de experiencias en Navidad” y reunirá referencias culturales de distintas regiones del planeta.

La instalación funcionará todos los días de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, afirmó que el espectáculo no pondrá en riesgo la seguridad energética de la ciudad ni del Valle de Aburrá durante el fenómeno de El Niño.

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El recorrido central abarca 1,5 kilómetros sobre el río Medellín con 14 carrozas que representan nueve regiones culturales del mundo. (@FicoGutierrez/X)

El nodo principal estará instalado en un corredor de 1,5 kilómetros sobre el sendero del río Medellín y el costado oriental de Parques del Río, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. Allí se distribuirán carrozas, pabellones, personajes y un cielo luminoso formado por 110 líneas de figuras.

La intervención incluirá luces láser sobre el agua, con destellos azules, verdes y morados. En ese tramo habrá 14 carrozas que representarán nueve regiones del mundo mediante figuras tejidas a mano, como chapoleras, silleteras, palenqueras, gondoleros venecianos, geishas y guerreros maoríes.

El recorrido sumará mariposas amarillas, camellos, pandas, llamas, guacamayas, elefantes, jirafas, renos, dragones y pagodas. La propuesta busca transportar a los visitantes desde un bosque nórdico cubierto de nieve hasta una representación luminosa de Japón, África, el Mediterráneo, el mundo árabe, la Amazonía y el océano.

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Una de las novedades serán los Pabellones Inmersivos, estructuras construidas con madera recuperada de los bosques plantados alrededor de los embalses mediante el programa Aldeas de EPM. Cada espacio combinará iluminación, imágenes y música incidental producida por el equipo de Alumbrados.

El Pabellón Andino contará con dos torres piramidales cubiertas por mariposas interactivas, aves e insectos. El Caribe tendrá tres telares que recrearán corales y caballitos de mar, mientras que el Africano incluirá una torre de 15 por 9 metros, seis tambores tradicionales que activarán luces al ser tocados, escudos y tejidos.

La ruta continuará por el Pabellón Árabe, compuesto por cilindros con arabescos, mandalas, dunas y un cielo estrellado. El Mediterráneo reunirá castillos venecianos, mercados, vendimias, candelabros medievales y una góndola iluminada.

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El sector nórdico recreará un bosque nevado con auroras boreales y referencias vikingas. El Pabellón Oriental tendrá una pagoda, faroles interactivos de peces koi, dragones, cerezos y elementos de artes marciales.

El Pabellón Amazónico representará el “pulmón del mundo” con muros verdes, un techo de miles de tiras esmeralda y aves con movimiento mecatrónico. En el costado occidental del Edificio EPM, el Pabellón Oceánico simulará un volcán en erupción rodeado de ballenas, medusas, tiburones y tortugas gigantes, junto con la iluminación arquitectónica y las proyecciones del cubo del edificio.

Pesebres, faroles y figuras en los barrios

EPM construyó los pabellones inmersivos con madera recuperada de los bosques plantados alrededor de sus embalses. (@GermanCarvajal/X)

La tradición antioqueña tendrá dos pesebres monumentales en el nodo central. Cerca del puente de Guayaquil estará el Pesebre Silletero, elaborado en la iniciativa “Navidad con Sello Silletero”, en la que participaron más de 430 familias que utilizaron técnicas ancestrales de flor seca.

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En el ingreso del Edificio EPM volverá el Pesebre Costumbrista de Antioquia, una villa a escala con 22 años de trayectoria y cerca de 500 metros cuadrados. La obra contiene más de 5.000 piezas, entre ellas 3.300 figuras y 680 edificaciones de madera.

La instalación también tendrá una cadena montañosa de 60 metros, un río de 25 metros y 270 movimientos mecánicos y de agua. Sus escenas abarcan relatos bíblicos, mitos, plazas de mercado, escuelas, salidas de misa y la llegada de mulas.

La avenida Las Palmas estará inspirada en faroles de distintas culturas del mundo y la carrera 70 homenajeará la música y los colores de carnavales internacionales. La avenida La Playa exhibirá faroles tradicionales y un gran árbol navideño en su cruce con la avenida Oriental.

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Los cinco corregimientos tendrán decoraciones propias. Altavista instalará una Noche de Velas con ángeles y campanas; San Antonio de Prado presentará un Camino Polar con renos y trineos; y San Cristóbal tendrá un Bosque Navideño con osos, pingüinos, focas y ardillas.

Santa Elena desarrollará el Jardín de Silleteros, con flores, carrieles, casas campesinas y chivas. San Sebastián de Palmitas recreará Pastores en Belén entre ovejas y vitrales.

La ruta también llegará a los parques principales de las 16 comunas: Santo Domingo tendrá Navidad con Santa; Santa Cruz, Colores y regalos; Gaitán, Belén dorado; y Aranjuez, Destellos de Año Nuevo. El bulevar de Castilla instalará Sinfonía navideña y Doce de Octubre, Gran circo navideño.

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Robledo contará con Jardín de mascotas; Villa Hermosa, Ángeles; La Milagrosa, Navidad alada; y Bolívar, Los cuatro elementos. El Primer Parque de Laureles tendrá Esferas y estrellas de Navidad, La Floresta exhibirá Bosque de regalos y el bulevar de la carrera 99 presentará Villa de jengibre.

En El Poblado se instalará Paz bajo las estrellas, Cristo Rey tendrá Fiesta de Año Viejo y Belén exhibirá Bosque encantado. La iluminación alcanzará así parques, avenidas, barrios y corregimientos de toda la capital antioqueña.

El consumo eléctrico y el trabajo de 400 personas

Un equipo de 400 personas elaboró el alumbrado navideño, con la participación de 150 madres cabeza de familia, según informó el alcalde Fico Gutiérrez. (@FicoGutierrez/X)

La edición utilizará 11,5 millones de bombillas LED y más de 400 equipos para controlar el encendido y apagado. De ese total, 55 funcionarán con telegestión, un sistema que permitirá supervisar en tiempo real la corriente, la potencia, la seguridad y el encendido sectorizado.

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El gerente general de EPM, John Maya Salazar, indicó que la energía prevista para toda la temporada equivale a una fracción del consumo de Medellín durante una hora de máxima demanda. El montaje incorpora criterios de sostenibilidad y economía circular, con materiales recuperados y reutilizados.

La fabricación de las estructuras conserva una técnica desarrollada en 1992, durante el racionamiento eléctrico nacional. EPM tomó como inspiración los tejidos de las abuelas antioqueñas para crear figuras enmalladas con papel metalizado de colores, capaces de brillar incluso durante el día.

Un equipo de 400 personas trabaja en la elaboración y el montaje de los alumbrados. El grupo incluye a 150 artesanas madres cabeza de familia, diseñadores, arquitectos, ingenieros, soldadores y auxiliares de montaje.

Historiadores, antropólogos y representantes de grupos étnicos asesoraron el diseño de las figuras para procurar representaciones respetuosas de la flora, la fauna y las tradiciones de las regiones incluidas en el recorrido.