“Ella se cerró las puertas”, Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate ( Canal RCN y @yinacalderontv/IG)

Guardar

La empresaria e influenciadora Yina Calderón volvió a referirse a Melissa Gate y aseguró que la creadora de contenido habría limitado sus oportunidades laborales por los comentarios que, según ella, ha hecho contra producciones y empresas del entretenimiento.

La declaración ocurrió durante una entrevista en el programa En casa con Telemundo, donde también le recomendó buscar apoyo psicológico.

PUBLICIDAD

La rivalidad entre ambas comenzó durante su participación en La casa de los famosos Colombia en 2025 y se mantuvo activa en redes sociales a través de transmisiones en vivo, reacciones a publicaciones y discusiones públicas. En noviembre de 2026, los cruces volvieron a tomar fuerza por las declaraciones de Melissa Gate sobre su ausencia en Stream Fighters 5, evento en el que participó Emiro Navarro.

Yina Calderón volvió a cuestionar públicamente a Melissa Gate y habló sobre las oportunidades laborales de la creadora de contenido. (@yinacalderonoficial/ Instagram)

Gate explicó entonces que no asistió a acompañar a Navarro porque, de acuerdo con su versión, no recibió una invitación directa y debía asumir los costos de traslado, hospedaje y alimentación. Calderón salió en defensa de Emiro y criticó la posición de su antigua compañera de reality, al considerar que una amistad debe tener reciprocidad.

PUBLICIDAD

Las palabras de Yina desataron la ira de Gate, que desde un en vivo en redes sociales se fue contra Calderón, en donde pidió que la deje de mencionar e insinuó que gracias a ella y lo que pasó en el reality de RCN fue que Yina pudo llegar a Telemundo.

Tras la respuesta de Melissa, Yina Calderón llevó la discusión a la pantalla de Telemundo y expuso su lectura sobre el presente profesional de Melissa Gate. “La carrera de ella está estancada porque usted no puede salir a hablar mierda de la producción y tú no puedes darle a la persona que te da de comer”, expresó.

PUBLICIDAD

Yina Calderón atribuyó el estancamiento profesional de Melissa Gate a sus críticas contra producciones y empresas (@meligate_oficial/Instagram)

La empresaria mencionó a Telemundo, RCN y La mansión VIP 2 al cuestionar que, según dijo, Melissa Gate haya hablado de forma negativa sobre espacios en los que participó o empresas que le abrieron oportunidades.

“Que ella no espere que salga hablando mal de Telemundo, que salga hablando mal de RCN, ayer salió hablando mal de La mansión VIP 2. Entonces ella se cerró las puertas”, agregó Calderón durante la conversación en el magazine.

Yina Calderón defendió su llegada a Telemundo

Las declaraciones fueron una respuesta a comentarios que Melissa Gate hizo en una transmisión en vivo de TikTok. Ante eso, Calderón habló de su presencia en el canal estadounidense y la atribuyó a su trayectoria personal. “También quiero decirle que yo estoy aquí producto de mi talento, perseverancia y a todo lo que he conseguido. “Siempre he sido muy disciplinada y muy agradecida”, afirmó la influenciadora.

PUBLICIDAD

Yina Calderón sostuvo que el agradecimiento es un elemento central para conservar vínculos profesionales en el medio. Desde su perspectiva, las figuras públicas deben cuidar las relaciones con las compañías, producciones y equipos de trabajo que les ofrecen espacios laborales.

La influenciadora sostuvo que la gratitud es necesaria para mantener vínculos profesionales en el mundo del entretenimiento. (cortesía RCN)

Calderón le recomendó a Melissa Gate buscar apoyo psicológico

Durante el diálogo, la empresaria también afirmó que considera necesario que Melissa Gate reciba ayuda psicológica y el acompañamiento de su familia. Se trató de una opinión personal de Calderón, no de un diagnóstico médico ni de una valoración profesional sobre la salud mental de su excompañera de reality.

“Melissa, desde el cariño, ella tiene que buscar ayuda psicológica. Ella no está bien, su familia sabe que no está bien y es un tema ya delicado porque incluso sus seguidores lo saben y se lo están diciendo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Calderón recordó que ha atravesado etapas complejas en su vida y señaló que el respaldo de sus seres cercanos fue importante para superarlas. “Es una mujer que tiene mucho talento, pero hay momentos en la vida donde la familia lo ayuda a uno. A mí me pasó”, añadió.

La empresaria reconoció que Melissa Gate tiene capacidades para avanzar en el entretenimiento, aunque insistió en que requiere mayor concentración. “Que busque ayuda psicológica y se enfoque, porque cuando uno no tiene enfoque, no disciplina, no consigue nada en la vida”, dijo.

Calderón reconoció el talento de Melissa Gate, aunque le recomendó enfocarse en sus objetivos. (@yinacalderonoficial/ Instagram)

Calderón cerró su intervención con una reflexión sobre la gratitud. “Dios perdona todo menos el desagradecimiento”, expresó, una frase con la que volvió a vincular el desempeño profesional de Melissa Gate con su actitud hacia las empresas y producciones en las que ha participado.

PUBLICIDAD

Por ahora, Melissa Gate no se ha pronunciado sobre estas nuevas declaraciones de Yina Calderón desde el programa de Telemundo. El intercambio se suma a la serie de diferencias que ambas han sostenido desde su paso por La casa de los famosos Colombia.