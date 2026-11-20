Juana Acosta acompañó a su madre durante su investidura como dama en Asturias (@juana_acosta/ Instagram)

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La actriz colombiana Juana Acosta acompañó a su madre, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, durante su investidura como dama del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Oviedo en España.

El acto reunió a representantes de la corporación nobiliaria, autoridades locales e invitados, y puso de relieve el vínculo de la familia con el municipio asturiano de Vegadeo.

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La ceremonia se realizó el sábado 7 de noviembre en la Capilla del Rey Casto, junto al Panteón de los Reyes de Asturias. El consejero magistral del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, duque de Anjou, presidió la jornada, en la que nueve caballeros y seis damas prestaron juramento e ingresaron formalmente a la entidad.

La presencia de Juana Acosta entre el público estuvo motivada por la incorporación de su madre, quien acreditó raíces familiares en Vegadeo. De acuerdo con la información difundida por La Nueva España, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente fue una de las seis mujeres investidas como dama en el capítulo anual de la corporación.

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Juana Acosta acompañó a su madre durante la investidura como dama de la Nobleza de Asturias (@juana_acosta/ Instagram)

La actriz ha desarrollado gran parte de su carrera entre España y Colombia, con participaciones en producciones como Velvet, Hospital Central, Perfectos desconocidos y La reina de Indias y el conquistador. Su madre, en tanto, quedó incorporada a una institución que reúne a personas con ascendencia noble o vínculos probados con Asturias.

La investidura incluyó la bendición de las medallas y el juramento de los nuevos integrantes. El padre Daniel ofició la celebración religiosa, que también tuvo un recuerdo para las víctimas del reciente accidente ferroviario de Urda.

Además de Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, ingresaron como damas María García de Tuñón y del Valle, Marisa Bernaldo de Quirós y Fernández, Gloria Alonso-Pardo y Revenga, Salomé Casanueva y Carrete, y Andrea Casanueva y Guerra.

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Entre los nuevos caballeros estuvieron Carlos Casanueva y Varas; Rafael Tovar y López-Portillo, conde de Gustarredondo; Ignacio González de Quirós e Yglesias; Lord Brennan of Bibury; Ignacio Bonasa y Alzuria; Javier Fernández y Álvarez de Tejera; Alfonso Luis González y Rodríguez de Maribona; Juan González de Quirós e Yglesias, y Frank Thomas Merten.

Juana Acosta acompañó a su madre en la Catedral de Oviedo durante su investidura como dama de la Nobleza de Asturias (EUROPA PRESS)

Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al Hotel de la Reconquista, donde la corporación entregó sus premios anuales y celebró el tradicional brindis por España y por el Rey. Entre los invitados estuvieron Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y los primeros tenientes de alcalde de Oviedo Mario Arias y Conchita Méndez.

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Luis Alfonso de Borbón asumió el cargo de consejero magistral en enero de 2026, después del fallecimiento de su tío Francisco de Paula de Borbón y Escasany, duque de Sevilla. Durante el acto, el duque de Anjou se refirió a su propio vínculo familiar con Asturias, por parte de su bisabuela Carmen Polo, nacida en Oviedo.

El vínculo con Asturias se remonta a un antepasado de Vegadeo

Marta Lucía López de Restrepo desciende de Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor, un militar del siglo XVII relacionado con la aldea de Restrepo, en Vegadeo. Esa conexión genealógica sustentó la incorporación de la madre de Juana Acosta a la corporación asturiana.

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El Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias es una asociación creada en 1989. Sus miembros deben acreditar una relación histórica, familiar o territorial con Asturias, y la entidad organiza actividades vinculadas con el estudio de la historia, la genealogía, la heráldica y el patrimonio cultural.

La familia López de Restrepo acredita su ascendencia a través de Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor (@juana_acosta/ Instagram)

Marta Lucía López de Restrepo nació en Cali, trabajó como modelo publicitaria durante su juventud y desarrolló proyectos empresariales. Estuvo casada con el abogado y empresario Álvaro Acosta, con quien tuvo a Juana, nacida en 1976, y a Valentina Acosta, nacida en 1980.

La relación terminó cuando Juana era niña. A pesar de la separación, la actriz y su hermana mantuvieron un vínculo cercano con su padre. Esa etapa quedó interrumpida a comienzos de la década de 1990, cuando Álvaro Acosta fue asesinado en Colombia.

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