El exvolante del Boca Juniors de Argentina y de la selección Colombia habló sobre el buen presente de Álvaro Montero junto a Sebastián Villa en el cuadro Xeneize, además del balance que dejó la doble fecha FIFA del cuadro "Cafetero" ante Chile en Santiago (Entrevista Carlos Pulido-Grabación y edición Paula Useche-Infobae Colombia)

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La victoria 1-0 en Cali y el empate 0-0 en Santiago dejaron una doble fecha de pruebas para la selección Colombia, más que una instancia para exigir resultados inmediatos.

​Óscar Córdoba y Fabián Vargas, integrantes del equipo de análisis de ESPN en programas como Equipo F, ESPN F10 y SportsCenter, coincidieron en charla con Infobae Colombia en que los amistosos frente a Chile permitieron observar jugadores, ampliar alternativas y avanzar en el relevo que conduce Néstor Lorenzo.

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Colombia cerró su calendario de 2026 con un triunfo ante Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero y una igualdad sin goles cuatro días después en el estadio Monumental de Santiago. En ambos partidos, el seleccionador convocó futbolistas con poca experiencia en el plantel absoluto y entregó minutos a varias caras nuevas.

Fabián Vargas vio avances en la búsqueda de una nueva idea de juego

Fabián Vargas y Óscar Córdoba estuvieron de acuerdo con el proceso regeneracional que realiza Néstor Lorenzo tras el Mundial de 2026 (Jesús Aviles-Infobae Colombia)

Fabián Vargas compartió que el proceso demanda tiempo, aunque planteó que Lorenzo debe sostener una base del equipo que disputó la Copa del Mundo y sumar futbolistas en puestos puntuales. Entre los desafíos que mencionó figura la búsqueda de un reemplazo funcional para James Rodríguez.

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“Yo creo que Néstor tiene ya una nómina base, tiene una columna vertebral que dejó el Mundial, donde se tienen que sumar un par de jugadores y buscar cómo, desde la funcionalidad, encuentra ese reemplazo de James”, expresó.

El exvolante consideró que los partidos ante Chile reflejaron la intención de aplicar una propuesta con mayor intensidad y velocidad, tanto en las transiciones como en la circulación del balón. Aclaró que el equipo tuvo pérdidas y errores, en especial durante el primer compromiso disputado en Cali.

“Estas fechas sirvieron para empezar en esa búsqueda de hacer algo distinto, de encontrar alternativas diferentes desde la estructura, desde la idea de juego”, dijo Vargas. También señaló que el cuerpo técnico pretende más secuencias de pases y mayor rapidez en los ataques.

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El segundo tiempo en Santiago dejó una señal para Vargas

Fabián Vargas habló sobre la importancia de que el colectivo reemplace la ausencia de James (@fabianvargas_6-Instagram)

Vargas destacó el rendimiento de Colombia tras el descanso en Santiago como el tramo más favorable de los dos amistosos. El exjugador explicó que el equipo recuperó control de la pelota y mostró una estructura más cercana a la que, según su análisis, ha caracterizado históricamente al futbolista colombiano.

“Lo que más me gustó a mí fue el segundo tiempo del segundo partido allá en Santiago, porque fue un equipo que recuperó un poco más la memoria, que tuvo más la pelota”, afirmó.

Para Vargas, el equipo mejoró desde la tenencia, la organización y la salida en bloque. “Llegó con más jugadores y le dio mucha más importancia a la pelota, que creo que es el ADN del futbolista colombiano”, agregó.

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El empate en Chile también dejó una oportunidad desperdiciada desde el punto penal y dos bajas por lesión durante la primera parte, con las salidas de Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta.

Aún así, Lorenzo destacó la intensidad de sus dirigidos y reconoció que el grupo todavía debe mejorar la precisión y la pausa en determinados pasajes.

Córdoba pidió valorar la respuesta de los nuevos convocados

Córdoba habló sobre el buen momento a nivel deportivo duna de las figuras de la Liga BetPlat y comentó que lo ve como portero de la selección Colombia en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas - crédito Jesús Aviles / Infobae

Para Óscar Córdoba, el análisis no debe quedar condicionado por el marcador. El exarquero sostuvo que el propósito de esta etapa es reconocer qué jugadores pueden responder ante exigencias de mayor nivel y cuáles opciones tendrá el cuerpo técnico rumbo a los próximos torneos.

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“A mí los resultados realmente en este momento no me significan nada, en lo absoluto. Siento que estamos pidiendo recambio al técnico”, afirmó Córdoba. A su juicio, la convocatoria incluyó futbolistas con pocas participaciones en la selección y otros que aún no habían tenido minutos.

El exguardameta consideró que los amistosos contra Chile sirvieron para medir la reacción de los jugadores que buscan un lugar en la nueva etapa de la selección. Según explicó, el nivel y las posibilidades de cada futbolista pueden modificarse de acuerdo con su rendimiento, continuidad y evolución en sus clubes.

“Lo que estábamos buscando es la reacción de cada uno de ellos para saber con quién podemos contar en primera y en segunda instancia. Seguramente todos van a ser elegibles en el momento que vaya mejorando su nivel”.

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Córdoba también se refirió a la competencia en el arco, donde Colombia contó con alternativas que militan en México, Ecuador e Italia. Para el exportero, la lucha por la titularidad debe partir del rendimiento y no de la condición de suplente o titular que tengan los convocados en sus equipos.

“El que esté en el arco va a ser porque está bien y no porque viene suplente de otros equipos a competir”, afirmó. “Aquí el que está dentro de la selección se lo merece por mérito propio”.

Su posición apunta a que la selección necesita construir una competencia interna que eleve el nivel de los arqueros y ofrezca respuestas al cuerpo técnico. Córdoba sostuvo que los minutos que cada guardameta pueda recibir con Colombia fortalecerán la confianza de quienes integran esa disputa.

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Colombia cerró su doble fecha FIFA con un empate y una victoria ante Chile en Cali y Santiago (Javier Torres-EFE)

Córdoba y Vargas situaron la doble fecha dentro de un proceso de construcción que excede los dos partidos contra Chile. El primero pidió no convertir los resultados en la medida exclusiva para valorar las convocatorias; el segundo cuestionó la impaciencia ante un equipo que todavía incorpora jugadores y busca consolidar una identidad.

“Armar un grupo y consolidarlo” no es cuestión de “dos o tres entrenamientos”, sostuvo Vargas. “Lo importante es que probó, que llevó nuevos jugadores, que se empezó a mostrar que hay capacidad en esas nuevas generaciones para poder llegar a convertirse en jugadores importantes de la selección”.

La selección Colombia volverá a reunirse en marzo de 2027, cuando tendrá nuevos amistosos en la ruta hacia la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

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El cuerpo técnico de Lorenzo contará entonces con otra ventana para definir qué jugadores pueden consolidarse en un grupo que atraviesa una renovación y en la cual se rumora que el posible rival sea la Brasil dirigida por el italiano Carlo Ancelotti.